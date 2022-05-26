Đau đầu vì mụn xuất hiện nhiều trên lưng và ngực do thời tiết nắng nóng? Những giải pháp sau sẽ giúp mọi người "đánh bay" mụn khỏi cơ thể

Làm đẹp 26/05/2022 06:27

Mụn luôn "kẻ thù không đội trời chung" của da, thời tiết càng nóng thì mụn càng sinh sôi. Vậy có giải pháp nào khiến chúng không tồn tại trên da?

Thời tiết ngày càng nắng nóng khiến da trở nên nhạy cảm hơn, dẫn đến mụn xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, đặc biệt là vùng lưng và ngực. Chính vì vậy có rất nhiều chị em phụ nữ “đau đầu tự ti” vì khó mặc những bộ cánh hở lưng do mụn. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết 'mụn lưng, mụn ngực' trong thời tiết hè nắng nóng.

Tuyến bã nhờn bí bách, không được vệ sinh sạch sẽ nên rất dễ nổi mụn

Đau đầu vì mụn xuất hiện nhiều trên lưng và ngực do thời tiết nắng nóng? Những giải pháp sau sẽ giúp mọi người 'đánh bay' mụn khỏi cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra mụn ở lưng và ngực. Vùng da lưng và ngực thường là môi trường lý tưởng để mụn xuất hiện. Vì da trên cơ thể dày hơn và mật độ tuyến bã nhờn cũng nhiều hơn da mặt nên lỗ chân lông dễ bị tắc nghẽn.

Vùng lưng và ngực dễ bị kích thích vật lý và hóa học nên muốn ngăn ngừa mụn, phải hạn chế tối đa kích ứng da và giữ vệ sinh sạch sẽ. Do cấu tạo của cơ thể, vùng lưng và ngực có khả năng tiếp nhận nhiều kích thích vật lý như quần áo và tóc, các kích thích hóa học từ mỹ phẩm và các sản phẩm làm tóc. Ngoài ra, thói quen hút thuốc, uống rượu, thường chịu sự căng thẳng cũng ảnh hưởng đến việc hình thành mụn ở lưng và ngực.

Sử dụng các phương pháp điều trị từ dược phẩm và laser

Đau đầu vì mụn xuất hiện nhiều trên lưng và ngực do thời tiết nắng nóng? Những giải pháp sau sẽ giúp mọi người 'đánh bay' mụn khỏi cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa

May mắn thay, có rất nhiều phương pháp điều trị mụn lưng và ngực tương tự như điều trị mụn trên mặt. Tùy từng trường hợp mà bạn có thể sử dụng các loại dược phẩm như thuốc uống, thuốc bôi, laser để điều trị cho phù hợp với làn da và mức độ.

Thuốc trị mụn thường gồm thành phần isotretinoin hoặc hormone kiểm soát sự tiết bã nhờn và thuốc kháng sinh giải quyết tình trạng viêm do mụn. Thuốc bôi ngoài da thường là các loại retinoids, benzoyl peroxide và thuốc kháng sinh. Những loại thuốc này ức chế vi khuẩn gây mụn và kiểm soát tình trạng viêm. Liệu pháp laser có thể được sử dụng để loại bỏ vi khuẩn gây mụn như quang trị liệu và huyết tương.

Có thể ngăn ngừa bằng cách đơn giản như tắm rửa kỹ sau khi đổ mồ hôi

Đau đầu vì mụn xuất hiện nhiều trên lưng và ngực do thời tiết nắng nóng? Những giải pháp sau sẽ giúp mọi người 'đánh bay' mụn khỏi cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Sau khi đổ mồ hôi, tắm rửa sạch càng sớm càng tốt để tránh lỗ chân lông bí bách và nên sử dụng sản phẩm làm sạch có tính axit nhẹ hoặc trung tính khi rửa. Xả kỹ bằng nước ấm để không còn chất bẩn sót lại, sau đó lau khô người hoàn toàn trước khi mặc quần áo. Môi trường ẩm ướt có thể kích hoạt lại vi khuẩn gây mụn.

Nếu mụn vẫn xuất hiện dù đã giữ da sạch sẽ và kỹ càng, tốt hơn hết nên đến gặp bác sĩ da liễu. Điều trị mụn không đúng phương pháp có thể gây nhiễm trùng thứ phát hoặc nhiễm sắc tố. Có thể giảm thiểu sẹo và vết nám do mụn bằng cách điều trị thích hợp thông qua điều trị chuyên nghiệp.

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