Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ

Làm đẹp 09/02/2023 18:07

Phụ nữ Pháp luôn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp kiêu sa đầy cuốn hút. Vậy bí quyết của họ là gì?

Túi đồ trang điểm của họ không đầy sản phẩm

 

Phụ nữ Pháp chỉ có 2 thỏi son: một màu tự nhiên và một màu đỏ cho tâm trạng tuyệt vời hoặc một buổi tối đi chơi.

Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ - Ảnh 1

Họ chọn phấn phủ nhẹ và kem nền giúp làn da tỏa sáng. Nhưng họ không bôi lại nó mỗi giờ, chủ yếu là để họ trông không giống một bức tường có trát vữa. Làn da khỏe mạnh được cho là chỉ tỏa sáng một chút. Họ coi điều này là đẹp và tự nhiên.

Trang điểm mắt chỉ có nghĩa là chuốt mascara trên lông mi. Vào buổi tối, họ có thể thêm hiệu ứng mắt khói tạo điểm nhấn. Nhưng nó được cho là không hoàn hảo với yếu tố đơn thuần kiểu Pháp đó.

Vì vậy, 6 sản phẩm trong túi xách của phụ nữ Pháp bao gồm: kem nền tốt, phấn phủ có độ bóng, mascara, bút kẻ mắt và 2 cây son môi. Đó cũng là một ý tưởng mọi người nên thử!

 

Họ chi nhiều tiền cho việc cắt tóc

Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ - Ảnh 2

Phụ nữ ở Pháp chắc chắn một điều: bạn có thể mặc quần áo giá bèo và không ai biết rằng chúng rẻ tiền, nhưng cắt tóc rẻ tiền một lần và vẻ ngoài của bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đây là lý do tại sao họ sẵn sàng trả cả một gia tài cho một nhà tạo mẫu tóc giỏi và họ quay lại với cùng một người trong nhiều năm.

Ngoài ra, một mái tóc đẹp không cần sửa chữa, vì vậy bạn không cần phải tạo kiểu tóc hàng ngày, chỉ vào những dịp rất đặc biệt.

Họ có thói quen làm đẹp đơn giản

Nếu có một thứ mà phụ nữ Pháp thực sự cần thì đó là mỹ phẩm đắt tiền như sữa rửa mặt tốt, kem chống nắng và kem dưỡng ẩm. Họ thường thêm các loại dầu khác nhau cho cơ thể và tóc vào danh sách này.

Ở Pháp, phụ nữ sống theo nguyên tắc “càng ít càng nhiều”. Họ chỉ sử dụng một vài sản phẩm mỹ phẩm, nhưng những sản phẩm họ sử dụng đều đắt tiền.

Vì vậy, khi nói đến loại vỏ được sử dụng trên toàn thế giới, phụ nữ Pháp không thực sự sử dụng chúng. Họ thích mặt nạ hơn, họ sử dụng chúng rất thường xuyên và họ sử dụng rất nhiều loại khác nhau bởi vì mặt nạ tốt giúp phục hồi và trẻ hóa làn da.

Họ tin vào lông mày tự nhiên

Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ - Ảnh 3

 

Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một phụ nữ Pháp thực sự có lông mày rất đậm và có màu đậm bất thường. Thay vào đó, họ chăm sóc lông mày rất kỹ, đảm bảo chúng luôn khỏe, to và dày.

Họ có thể trang điểm một chút trên lông mày, nhưng hầu hết thời gian họ thậm chí không làm điều đó. Họ chỉ sử dụng một số gel để tạo kiểu lông mày.

Họ không ăn kiêng

 

Không một phụ nữ Pháp nào trong tâm trí bình thường của cô ấy sẽ bắt đầu ăn kiêng. Họ hoàn toàn chắc chắn: tác động ngắn hạn của việc thiếu hụt calo không những không đáng để nỗ lực mà còn gây hại cho da do thiếu vitamin.

Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ - Ảnh 4

Đối với họ, bí quyết chính để có thân hình đẹp là ăn nhiều một chút. Họ ăn bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng không nhiều. Và khi cảm thấy đã no, họ mới ngừng ăn chứ không có cảm giác bắt buộc phải ăn hết bữa.

Tuy nhiên, phụ nữ Pháp cố gắng tránh dư thừa đường trong chế độ ăn uống của họ vì nó gây hại cho da. Nhưng họ không sợ thức ăn có nhiều chất béo.

Họ tin vào sức mạnh của việc tắm nước lạnh

Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ - Ảnh 5

 

Phụ nữ Pháp biết về tầm quan trọng của việc tắm nước lạnh sau khi tắm nước nóng. Điều này kích thích lưu thông máu và giúp giữ cho làn da săn chắc. Kết quả là, chúng luôn trông tươi mới và mát mẻ.

Họ chấp nhận con người thật của mình, chấp nhận khuyết điểm bản thân

 

Phụ nữ Pháp hiếm khi cần đến dịch vụ của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Rất khó có khả năng bạn sẽ gặp một nữ diễn viên, người mẫu hay blogger thời trang ở Paris có mũi, gò má hay môi giả bằng chất làm đầy.

Bất ngờ với bí quyết tạo nên sự quyến rũ bất tận của phụ nữ Pháp khiến thế giới phải trầm trồ - Ảnh 6

Phụ nữ Pháp học cách chấp nhận con người thật của họ, kể cả những khiếm khuyết. Đây là những gì làm cho họ rất khác biệt và sống động. Đây là lý do tại sao phụ nữ Pháp luôn có thể làm nổi bật những lợi thế và sự độc đáo của họ.

Theo Brightside

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