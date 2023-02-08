Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này

Làm đẹp 08/02/2023 06:28

Dưỡng da trắng sáng sẽ không còn quá khó khăn khi bạn chú ý đến những chi tiết đơn giản dễ dàng nhất sau đây.

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùa sự kiện lại đến với chúng ta một lần nữa! Có thể là đám cưới, tiệc mừng em bé chào đời, tiệc kỷ niệm hoặc họp mặt gia đình, lịch giao tiếp xã hội vào thời điểm này trong năm luôn đầy ắp. Đừng lo lắng, bạn có thể trông thật lộng lẫy với khuôn mặt rạng rỡ như ngọc tại nhà trong vòng chưa đầy 15 phút nếu bạn biết đến những bí quyết này

Bạn nên bắt đầu như thế nào?

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khô, xuất hiện mụn trứng cá, phát ban và cảm giác căng da là một số dấu hiệu cho thấy bạn đang làm sạch quá mức. Các chuyên gia từ lâu đã tranh luận về lượng thời gian phù hợp mà bạn nên dành cho bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da của mình. Làm sạch trong khoảng 30 giây là lý tưởng.

Thời điểm tốt nhất để làm sạch da là vào buổi sáng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Điều bắt buộc là phải làm sạch bụi bẩn và ô nhiễm tích tụ trên da của bạn suốt cả ngày. Tìm một loại sữa rửa mặt hiệu quả, dựa trên glycerin, không làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da của bạn và có tác dụng tẩy trang gấp đôi.

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một khuôn mặt không có sản phẩm tẩy tế bào chết đáng tin cậy giống như một chiếc ô tô không có bánh xe. Các loại da nhạy cảm thường hạn chế sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý trên mặt. Sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân giúp loại bỏ các tế bào chết và phục hồi độ pH của da sẽ giúp bạn có thêm lợi thế trong dịp này. Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng từ cà phê rang và quả óc chó lên khuỷu tay và đầu gối của bạn để giúp làm săn chắc vùng da chảy xệ và chống lại chứng sần vỏ cam. 

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một khuôn mặt không hoàn chỉnh nếu không có mặt nạ tốt. Mỗi loại mặt nạ có một lợi ích riêng cho da. Bạn nên tin tưởng vào một mặt nạ đa nhiệm. Một sự kiện xã hội yêu cầu một loại mặt nạ làm sáng và săn chắc da tức thì. Có rất ít sản phẩm trên thị trường được kết hợp với các thành phần mang tính cách mạng như oxy quan trọng và tế bào gốc. Bạn có thể dành thời gian nghiên cứu chúng và tìm ra sản phẩm hợp nhất cho bạn, làn da của bạn sẽ rất cảm ơn bạn!

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Loại kem phù hợp để thêm phần hoàn thiện cũng giống như buộc một món quà quý giá bằng một chiếc nơ hoàn hảo! Chọn một loại kem gel thấm với protein ngọc trai thủy phân, bụi kim cương và axit hyaluronic dưỡng ẩm. Một loại kem chuyển đổi giữa kem dưỡng ẩm và kem lót để trở thành lớp nền thích hợp cho lớp trang điểm của bạn là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Mỗi lớp da là duy nhất, giống như các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Tin tưởng vào một thương hiệu làm đẹp sạch, bền vững với môi trường, không độc hại sẽ mang lại điều kỳ diệu cho làn da của bạn. Hơn nữa, sự nhất quán và tuân theo một chế độ chăm sóc da có kỷ luật sẽ mang lại cho bạn kết quả mong muốn. Thực hiện theo một thói quen chăm sóc da kiên quyết sẽ giúp bạn chứng kiến ​​sự biến đổi của làn da theo cách hoàn hảo nhất.

Theo Times of India

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