Công thức dưỡng da body đơn giản, trắng bật tông chỉ sau 1 tháng chăm sóc kỹ càng

Rất khó để thay đổi lượng melanin tự nhiên có trong da. Nhưng có nhiều cách hiệu quả để loại bỏ vết rám nắng và vết nám do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và các yếu tố khác như căng thẳng cũng như sử dụng quá nhiều sản phẩm trang điểm .

Không phải ai cũng may mắn có được làn da trắng và không tì vết. Mặc dù da của chúng ta tự nhiên tạo ra một sắc tố gọi là melanin tạo màu cho da, nhưng các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, ô nhiễm và vi khuẩn góp phần vào quá trình sản xuất melanin, khiến da bạn bị rám nắng.

Dưới đây là một số biện pháp làm trắng da tại nhà để khắc sâu vào chế độ chăm sóc da thường xuyên giúp bạn sớm sở hữu nước da mịn màng.

Các biện pháp làm trắng da tại nhà chắc chắn sẽ giúp bạn phục hồi vẻ rạng rỡ! Nếu bạn đang muốn làm trắng, sáng da hoặc làm sáng làn da của mình, thì không đâu khác ngoài kệ bếp của bạn. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy hầu hết các thành phần giúp cải thiện kết cấu của làn da.

Nước cốt chanh + mật ong + sữa

Bước 1: Trộn đều 1 thìa sữa, 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên da mặt đã rửa sạch

Bước 3: Đắp hỗn hợp trên mặt khoảng 20 phút trước khi rửa sạch với nước ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính tẩy trắng tự nhiên của nó khiến nước cốt chanh trở thành một trong những biện pháp làm trắng da tại nhà tốt nhất. Một gói mặt nạ thấm nước chanh chắc chắn sẽ làm cho làn da của bạn sáng hơn một chút.

Từ việc làm sáng da và giảm sự xuất hiện của các đốm đen đến điều trị tàn nhang và da nhờn, nước cốt chanh là vàng cho làn da của bạn. Mặt khác, mật ong là thần dược cho các vấn đề về da. Đặc tính chống vi khuẩn của nó giúp làm mờ các vết sẹo và sắc tố do đó mang lại cho bạn làn da sáng khỏe.

Nước ép khoai tây

Bước 1: Gọt vỏ một củ khoai tây và cắt thành những miếng rất nhỏ

Bước 2: Chà miếng khoai tây lên vùng da muốn làm sáng để nước ép thấm đều lên da

Bước 3: Để yên trong khoảng 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm

Ảnh minh họa: Internet

Một giải pháp thay thế cho quy trình trên là bạn có thể nghiền một củ khoai tây, ép lấy nước và dùng bông gòn thấm lên vùng bị ảnh hưởng.

Nước ép khoai tây có khả năng làm sáng làn da của bạn mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Khoai tây rất giàu Vitamin C và các chất chống oxy hóa hoạt động như một chất tẩy trắng nhẹ đồng thời loại bỏ các tế bào chết trên da. Bạn cũng có thể bảo quản nước trái cây trong tủ lạnh tối đa 4 ngày và để mặt nạ qua đêm để có kết quả hiệu quả.

Đu đủ + mật ong

Bước 1: Lấy nửa chén đu đủ tươi và nghiền cho đến khi bạn có được một hỗn hợp mịn

Bước 2: Thêm một thìa mật ong vào hỗn hợp và trộn đều

Bước 3: Đắp gói lên mặt và để yên trong khoảng 20 phút

Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước ấm và sau đó rửa lại bằng nước lạnh

Bước 5: Thấm khô da

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn yêu thích đu đủ, thì chắc chắn bạn sẽ thích chiều chuộng làn da của mình bằng phương pháp làm trắng da tại nhà này. Đu đủ có chứa các enzym như axit alpha hydroxy và papain giúp bạn loại bỏ tạp chất, loại bỏ tế bào da chết, làm mờ sẹo mụn và vết thâm do đó để lộ làn da sáng. Papain là một loại enzyme làm trắng da có nồng độ cao nhất trong vỏ đu đủ. Thêm vào đó mật ong và bạn đã tìm thấy phương pháp làm trắng da hoàn hảo tại nhà để lộ làn da trắng hơn.

Sữa chua

Bước 1: Trộn hai thìa sữa chua nguyên chất với một thìa mật ong

Bước 2: Trộn đều các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp sánh mịn

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong khoảng 15 phút

Bước 4: Rửa sạch mặt với nước mát

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc làm các món tráng miệng và sinh tố thơm ngon, sữa chua là một trong những nguyên liệu làm trắng da tốt nhất. Giàu axit lactic, sữa chua giúp làm sáng màu da của bạn, cải thiện các dấu hiệu lão hóa cũng như làm sáng các vết thâm trên khuôn mặt của bạn.

Ngoài ra, sữa chua còn chứa phức hợp Vitamin B giúp làn da của bạn sáng và rạng rỡ hơn. Nuông chiều làn da của bạn với sữa chua mỗi ngày là một trong những biện pháp làm trắng da tại nhà hiệu quả nhất .

Bột gạo + Sữa

Bột gạo + Sữa

Bước 1: Xay nửa chén gạo sống thành bột mịn

Bước 2: Cho 3-4 thìa sữa vào bột để tạo thành hỗn hợp sệt

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên khắp mặt và để yên trong ít nhất nửa giờ

Bước 4: Rửa sạch mặt với nước ấm

Những lợi ích:

Bạn có biết không? Bột gạo là một trong những biện pháp làm trắng da tại nhà tốt nhất được phụ nữ châu Á sử dụng từ lâu để có làn da sáng hơn, mềm mại và khỏe mạnh hơn. Mặt nạ đắp mặt bằng bột gạo chắc chắn sẽ làm cho làn da của bạn bóng và căng. Trong khi gạo một mặt có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các dấu hiệu lão hóa sớm, thì mặt khác, sữa lại nuôi dưỡng và làm dịu da. Hai thành phần đầy sức mạnh này khi trộn với nhau có thể mang lại cho bạn làn da sáng hơn và làn da tươi trẻ.

Theo Be Beautiful