Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn

Làm đẹp 04/02/2023 14:02

Kiến thức y học Ayurveda bắt nguồn từ Ấn Độ hơn 5.000 năm trước và là một dạng khoa học chữa bệnh.

Cuộc sống hiện đại có thể khiến chúng ta cảm thấy mình nên sử dụng những sản phẩm làm đẹp mới nhất để có được vẻ ngoài và mái tóc như mong muốn. Nhưng các phương pháp đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm đã được phụ nữ Ấn Độ sử dụng hàng nghìn năm nay có thể hiệu quả hơn trong việc đạt được mái tóc dày, khỏe và bóng mượt.

Đây là danh sách các kỹ thuật cổ xưa này đã được chứng minh là hữu ích trong việc đạt được những lọn tóc quyến rũ.

1. Sử dụng kỹ thuật Balayam

Đây là một kỹ thuật yoga cũng là một hình thức bấm huyệt. Nó liên quan đến việc chà xát các móng tay vào nhau (không phải ngón tay cái) với lực như nhau trong khoảng 5-10 phút mỗi ngày. Các ngón tay cái phải thẳng đứng.

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn - Ảnh 1

Người ta tin rằng có những điểm áp lực bên dưới móng tay có thể kích thích lưu lượng máu đến da đầu, do đó thúc đẩy sự phát triển của tóc. Phương pháp này đốt cháy chậm và cần kiên nhẫn, và kết quả có thể mất vài tháng.

2. Sử dụng shikakai trong thói quen hàng ngày

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn - Ảnh 2

 

Shikakai là một loại cây bụi mọc ở Ấn Độ, và lợi ích sức khỏe tóc của nó đã được thu hoạch và sử dụng trong nhiều thế kỷ. Nó được biết đến như một loại dầu gội đầu tự nhiên và vỏ của cây chứa đầy vitamin A, D, E và K, cùng với các chất chống oxy hóa khác. Những chất này giúp cung cấp các vi chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng các nang tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Lá, vỏ và vỏ cây shikakai được sấy khô và nghiền thành bột, khi trộn với nước sẽ tạo thành hỗn hợp sệt dùng cho tóc. Những lợi ích là vô tận và có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc, gỡ rối cho tóc, giảm gàu, ngăn ngừa chẻ ngọn và làm cho tóc mềm mại và bóng mượt.

3. Sử dụng dầu dưỡng tóc

 

Nhiều loại dầu dưỡng tóc khác nhau được sử dụng ở Ấn Độ để giúp bổ sung độ ẩm trở lại cho tóc, mỗi loại có những đặc tính khác nhau. Dầu dưỡng tóc đã được thực hành trong nhiều thế kỷ và đã được khuyên dùng trong y học Ayurvedic.

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn - Ảnh 3

Nó hoạt động bằng cách thúc đẩy lưu thông máu, bổ sung độ ẩm và kích thích nang tóc thông qua việc xoa bóp dầu vào da đầu, nhưng quá nhiều có thể gây hại, vì vậy điều quan trọng là phải cân bằng. Một số loại dầu được sử dụng ở Ấn Độ là dầu amla, dầu dừa, dầu thầu dầu và dầu hạnh nhân.

4. Thắt bím hoặc tết tóc

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn - Ảnh 4

 

Phụ nữ Ấn Độ đã tết tóc hoặc bím tóc từ thời cổ đại. Mặc dù có rất ít bằng chứng cho thấy điều này thúc đẩy mọc tóc, nhưng việc tết tóc cũng có những lợi ích.

Khi tóc của chúng ta được thắt bím, sẽ có ít ma sát hơn với các loại vải khác, điều đó có nghĩa là tóc ít bị gãy hơn. Tóc cũng ít bị rối hơn và không cần chải nhiều. Điều quan trọng là tết tóc lỏng và không quá chặt vào da đầu.

 

5. Sử dụng mặt nạ tóc tự chế

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn - Ảnh 5

 

Khi mái tóc của chúng ta cần thêm một chút tình yêu, mặt nạ tóc có thể giúp cung cấp dưỡng chất và độ ẩm tập trung cho tóc, nhưng phụ nữ Ấn Độ tận dụng lợi ích của các thành phần tự nhiên để mang lại cho mái tóc của họ một chút sảng khoái và kích thích tóc.

Nhiều loại mặt nạ tự chế là hỗn hợp các nguyên liệu chúng ta có sẵn trong nhà bếp, chẳng hạn như mật ong, bơ, sữa chua, rượu táo và lô hội, v.v.

Theo Brightside

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