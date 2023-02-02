Những thói quen âm thầm gia tốc lão hóa khiến làn da và sức khỏe 'xuống dốc không phanh', dừng ngay trước khi cơ thể kêu cứu

Làm đẹp 02/02/2023 07:02

Bạn có thể đang chi rất nhiều tiền cho các loại kem dưỡng ẩm đắt tiền và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc da, nhưng có một số hành động hàng ngày dường như vô tội thực sự có thể phá hoại mọi nỗ lực của bạn.

Mặc dù một số thói quen này có thể không dễ phá vỡ, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ là một lựa chọn mà làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn.

Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng quan trọng khi nói đến chăm sóc da. Một số thói quen hàng ngày sau đây có thể khiến bạn không đạt được một làn da mịn màng và trẻ trung.

1. Bạn đang uống rất nhiều cà phê pha

Nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng một ngày mà không có một tách cà phê nóng, nhưng thưởng thức tách Java của bạn quá thường xuyên thực sự có thể làm cho làn da của bạn trông già hơn. Bởi vì cà phê là một loại thuốc lợi tiểu, nó làm mất nước một chút cơ thể của bạn, từ đó ảnh hưởng đến làn da của bạn, làm cho nó trông xỉn màu và nhăn nheo.

Những thói quen âm thầm gia tốc lão hóa khiến làn da và sức khỏe 'xuống dốc không phanh', dừng ngay trước khi cơ thể kêu cứu - Ảnh 1

Nếu bạn không thể chịu đựng được ý nghĩ phải đối mặt với một ngày mà không có tách Joe, hãy chọn cà phê hòa tan. Nó chứa ít caffeine hơn cà phê thông thường và có thể là một lựa chọn tốt hơn cho những người cố gắng giảm lượng caffeine.

2. Bạn dụi mắt thường xuyên

Những thói quen âm thầm gia tốc lão hóa khiến làn da và sức khỏe 'xuống dốc không phanh', dừng ngay trước khi cơ thể kêu cứu - Ảnh 2

Dụi mắt có thể giúp bạn nhẹ nhõm tạm thời sau khi dành hàng giờ ở bàn làm việc, nhưng thói quen này có thể khiến mắt bạn đỏ và khô da xung quanh. Bởi vì vùng da dưới mắt của bạn rất mỏng và mỏng manh, cọ xát nó có thể làm hỏng các mạch máu dưới bề mặt của nó, dẫn đến quầng thâm.

Dụi mắt liên tục cũng có thể nới lỏng vùng da quanh mắt và kéo căng mô, dẫn đến chân chim rất khó thoát khỏi.

3. Bạn đang ngủ sấp

Tất cả chúng ta đều có tư thế ngủ yêu thích, cảm thấy thoải mái và giúp chúng ta trôi đi nhanh hơn, nhưng một số trong số chúng thực sự có thể góp phần vào nếp nhăn và nếp nhăn.

Khi bạn ngủ sấp, khuôn mặt của bạn đang bị đẩy lên gối, khiến da bạn hình thành các nếp nhăn dọc. Vì điều này xảy ra hàng đêm, những nếp nhăn này liên tục được củng cố và cuối cùng có thể trở thành vĩnh viễn.

4. Bạn đang sử dụng trang điểm thay cho kem chống nắng

Những thói quen âm thầm gia tốc lão hóa khiến làn da và sức khỏe 'xuống dốc không phanh', dừng ngay trước khi cơ thể kêu cứu - Ảnh 3

Mặc dù nhiều sản phẩm trang điểm có chứa SPF, nhưng chúng vẫn không thể thay thế một loại kem chống nắng chất lượng tốt. Tia UV có hại là nguyên nhân gây ra con số khổng lồ 80% các dấu hiệu lão hóa da, bao gồm nếp nhăn và tăng sắc tố.

Sử dụng kem chống nắng hàng ngày đã được chứng minh là có hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa của da và giữ cho khuôn mặt của bạn không bị nhăn lâu hơn.

5. Bạn đang sử dụng xà phòng thanh

Những thói quen âm thầm gia tốc lão hóa khiến làn da và sức khỏe 'xuống dốc không phanh', dừng ngay trước khi cơ thể kêu cứu - Ảnh 4

Một thanh xà phòng dễ thương có thể trông đẹp trong phòng tắm của bạn, nhưng nó thực sự có thể khá khắc nghiệt trên da của bạn. Xà phòng dạng thanh thường chứa các thành phần phá vỡ mức độ pH của da, khiến da mất đi dầu tự nhiên và khiến da trông khô và nhăn nheo.

Thay vì sử dụng xà phòng thanh, hãy chọn một loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng với các thành phần nhẹ, được thiết kế đặc biệt cho loại da của bạn.

6. Bạn đang liếm môi

Những thói quen âm thầm gia tốc lão hóa khiến làn da và sức khỏe 'xuống dốc không phanh', dừng ngay trước khi cơ thể kêu cứu - Ảnh 5

Liếm môi có thể tạm thời cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng về lâu dài, nó sẽ khiến làn da mỏng manh trên môi bạn bị nứt nẻ và mất nước. Nước bọt của bạn chứa các enzyme thực sự có thể làm khô môi và làm hỏng hàng rào bảo vệ của nó khi nó bay hơi.

Để giúp bản thân phá vỡ thói quen liếm môi, hãy luôn mang theo son dưỡng môi yêu thích trong ví hoặc giữ nó ở bàn cạnh giường ngủ.

Theo Brightside

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