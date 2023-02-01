Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ "thủ phạm" lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này

Làm đẹp 01/02/2023 07:28

Nếu bạn nghĩ mình là người duy nhất có mái tóc bạc sớm thì bạn đã nhầm. Tóc bạc sớm là một hiện tượng phổ biến và mặc dù có thể gây khó chịu nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn.

Hãy đào sâu hơn để tìm hiểu xem điều gì có thể gây ra tình trạng bạc tóc nhanh ở những người trẻ tuổi nhé.

Bạn có thể bị thiếu vitamin B12

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 1

 

Theo các chuyên gia, thiếu hụt vitamin B12 là nguyên nhân phổ biến nhất khiến tóc bạc sớm. Nó cũng có thể dẫn đến mỏng và rụng tóc. Để tránh điều này, hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm các loại thực phẩm như trứng, thịt bò, cá ngừ và cá hồi trong chế độ ăn uống của bạn. Bạn cũng có thể tiêu thụ B12 dưới dạng chất bổ sung.

Có thể có vấn đề về tuyến giáp kéo dài

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 2

 

Theo nghiên cứu, các vấn đề về tuyến giáp của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến các nang tóc của bạn. Nếu bạn đang gặp tình trạng tóc bạc sớm hoặc những bất thường như tóc dễ gãy hoặc nhờn, thì đó có thể là do rối loạn chức năng tuyến giáp.

Bạn tiêu thụ nhiều "rác" hơn thực phẩm lành mạnh

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 3

 

Không tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần khiến bạn có thêm những sợi tóc bạc. Nhiều nghiên cứu khác nhau được thực hiện về vấn đề này đã phát hiện ra rằng ferritin, canxi, vitamin D-3, đồng, kẽm và sắt có thể giữ cho tóc của bạn khỏe mạnh trong khi việc thiếu chúng có thể dẫn đến tóc bạc sớm.

Bạn liên tục lo lắng về mọi thứ và căng thẳng

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 4

 

Các chuyên gia cho rằng tóc bạc sớm có liên quan đến căng thẳng. Bị căng thẳng ảnh hưởng đến các tế bào gốc chịu trách nhiệm tái tạo tóc của bạn, dẫn đến tóc bạc trước thời điểm thích hợp.

 

Có thể do di truyền

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 5

 

Vâng, bạn có thể thừa hưởng những sợi tóc trắng đó từ cha mẹ và ông bà của bạn. Theo các bác sĩ da liễu, di truyền học của chúng ta đóng một vai trò rất lớn trong việc xác định thời điểm chúng ta chuyển sang màu tóc xám, bạc. Nếu ai đó trong gia phả của bạn có tóc bạc sớm, có khả năng bạn cũng sẽ gặp phải điều tương tự.

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tóc có hóa chất và thuốc nhuộm có hại

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 6

 

Từ dầu gội đến thuốc nhuộm tóc, hầu hết các sản phẩm dành cho tóc đều có thể khiến tóc bạc. Các hóa chất có hại có trong chúng làm giảm mức độ melanin, cuối cùng làm cho tóc của bạn mất đi màu sắc tự nhiên.

Đây là những gì bạn có thể làm để ngăn chặn tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm ở người trẻ không ngờ 'thủ phạm' lại chính là những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đáng lo ngại này - Ảnh 7

 

Sự thật phũ phàng là một khi bị chuyển sang màu tóc xám bạc , bạn sẽ không thể lấy lại màu ban đầu. Tuy nhiên, có những biện pháp bạn có thể thực hiện để ngăn tóc bạc ngay từ đầu.

  • Bảo vệ mái tóc của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Che đầu của bạn bất cứ khi nào bạn đi ra ngoài nếu có thể.
  • Tránh uốn tóc và máy sấy tóc. Chải bằng bàn chải tóc rộng.
  • Massage tóc với dầu dừa thường xuyên.
  • Bao gồm bắp cải, cải xoăn, hạnh nhân, nước ép cà rốt và bông cải xanh trong chế độ ăn uống của bạn.

Theo Brightside

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