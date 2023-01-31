3 tuyệt chiêu kiểm soát mụn tuổi vị thành niên, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông ai cũng sẽ cần

Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Rujuta Diwekar đã chia sẻ về hiểu biết về mụn trứng cá ở tuổi thiếu niên và liệt kê ba cách mà bạn có thể kiểm soát nó.

Mụn trứng cá có thể là một vấn đề về da khó chịu, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên khi mụn hình thành ở vùng chữ T trên mặt, quanh mũi và cằm. Mụn trứng cá không chỉ cho thấy sự mất cân bằng nội tiết tố mà còn gây ra áp lực tinh thần ở thanh thiếu niên.

Ở thanh thiếu niên, cơ thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau, bao gồm cả việc tiết hormone do đó có quá nhiều bã nhờn, dầu tự nhiên của da, trong thời gian này. Sản xuất dư thừa bã nhờn làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến hình thành mụn trứng cá.

Mụn trứng cá thường bắt đầu ở độ tuổi 8-18 và hình thành trên lớp da trên cùng. Không giống như mụn trứng cá ở người trưởng thành, mụn trứng cá ở tuổi thiếu niên không để lại dấu vết trên da và giảm nhanh hơn.

Làm thế nào để giả mụn trứng cá ở tuổi teen

Quản lý căng thẳng

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Thanh thiếu niên bị căng thẳng nhiều và nên học cách giảm mức độ căng thẳng của họ. Các chuyên gia cho biết, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử có thể giúp kiểm soát căng thẳng và giảm mức cortisol trong cơ thể. Tránh xa màn hình một giờ trước khi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, giúp da mau lành hơn.

Tập luyện thể chất

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Trong những năm tuổi thiếu niên, trẻ em có thể bị áp lực bởi các bài tập và kỳ thi, nhưng đó không phải là cái cớ để ngừng bất kỳ loại hoạt động thể chất nào, vì ngồi nhiều giờ sẽ ảnh hưởng đến da. Đảm bảo dành ra 60-90 phút mỗi ngày để tập thể dục và thực hiện các hoạt động khác. Leo núi, trượt tuyết, trượt băng, yoga và đạp xe là những cách tốt nhất để giữ cho cơ thể năng động.

Chú ý chế độ ăn uống

Có một số loại thực phẩm bạn phải tránh xa. Nói không với khoai tây chiên, cola, bánh quy, nước tăng lực và bất kỳ loại thực phẩm đóng gói nào. Da sẽ được nạp năng lượng nếu bạn không ăn thứ này.

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Trái cây và rau quả có nhiều carotene, tức là vitamin A, mà chúng ta cần cho làn da khỏe mạnh. Ba loại thực phẩm chúng ta có thể kể đến là mơ khô, bí đỏ và rau xanh. Mơ khô có thể ngâm qua đêm trong nước và có thể dùng vào buổi sáng hoặc sau bữa trưa và bữa tối.

Các loại thực phẩm khác nên có trong chế độ ăn uống của bạn là những thực phẩm giàu EFA (axit béo thiết yếu) cho làn da sáng. Các loại hạt, ghee và bơ nên được tiêu thụ. Vào mùa đông, bữa ăn của bạn nên đa dạng chất xơ. Khoai mỡ và khoai lang nên là một phần trong chế độ ăn kiêng của bạn ít nhất một lần một tuần. Những thực phẩm này đảm bảo quá trình chuyển đổi hormone diễn ra suôn sẻ ở thanh thiếu niên.

Theo Indiatoday