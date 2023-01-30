Đừng sợ đấu tranh với mỡ bụng, loại trà này vừa ngon vừa bổ, uống 1 tuần 3 lần giảm cân thần tốc

Các chuyên gia khuyên bạn nên uống trà thảo dược vì chúng có đặc tính đốt cháy chất béo và cũng có thể giúp tăng cường trao đổi chất.

Hãy thừa nhận rằng, tất cả chúng ta đều đã phải vật lộn để giảm cân vào một thời điểm nào đó trong đời. Từ chế độ ăn kiêng theo mốt cho đến chế độ tập thể dục, chúng ta đã thực hiện tất cả! Trong khi một số đã mang đến hiệu quả, những thứ khác có thể không thể mang lại cho chúng ta kết quả mong muốn. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta đều đấu tranh để giảm đi đó là mỡ quanh bụng. Ảnh minh họa: Internet Loại bỏ mỡ bụng không chỉ là mong muốn mà nó cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc tổng thể. Và cách tốt nhất để làm điều này là bao gồm các loại trà thảo dược trong chế độ ăn uống của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống trà thảo dược vì chúng có đặc tính đốt cháy chất béo và cũng có thể giúp tăng cường trao đổi chất.

Đúng như tên gọi, loại trà này được làm bằng nghệ và bạc hà. Nghệ có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên và đã được sử dụng làm chất khử trùng từ thời xa xưa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hợp chất curcumin của nó có thể giúp giảm cân. Mặt khác, bạc hà thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất để giúp giảm cân. Bạc hà có thể làm bạn giảm cân?

Ảnh minh họa: Internet Bạc hà giúp kích thích các enzym tiêu hóa, giúp tạo điều kiện hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng thiết yếu từ thực phẩm. Một khi cơ thể chúng ta có thể đồng hóa các chất dinh dưỡng, nó sẽ cải thiện quá trình trao đổi chất của chúng ta, từ đó hỗ trợ giảm cân. Củ nghệ có thể đốt cháy mỡ bụng? Ảnh minh họa: Internet Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ nghệ có thể giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất của chúng ta. Điều này giúp đốt cháy calo nhanh hơn và có thể giúp bạn loại bỏ mỡ bụng cứng đầu. Công thức trà bạc hà nghệ Ảnh minh họa: Internet Để pha trà này, đun sôi một cốc nước trong nồi. Sau khi sôi, thêm 1 muỗng cà phê nghệ và một ít lá bạc hà vào. Tắt lửa và đóng nắp lại. Để trà trong 4-5 phút. Lọc trong cốc và phục vụ trà ấm. Bạn cũng có thể thêm một chút mật ong để tạo vị ngọt. Trà bạc hà nghệ đã sẵn sàng! Bây giờ bạn đã biết cách pha loại trà này phải không nào, bạn nên đưa nó vào chế độ ăn kiêng giảm cân của mình để sớm loại bỏ mỡ thừa cứng đầu nhé. Theo NDTV

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