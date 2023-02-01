Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc

Làm đẹp 01/02/2023 12:04

Gluteus maximus là cơ lớn nhất của cơ thể, trong số 600 cơ trên cơ thể. Nó còn được gọi là mông.

Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chức năng chính của các cơ này là mở rộng và xoay hông. Bạn sử dụng cơ mông khi leo cầu thang và đứng lên từ tư thế ngồi. Nói cách khác, nó ổn định khớp hông và giữ cơ thể vào đùi. Điều cực kỳ quan trọng là giữ cho cơ quan trọng nhất của cơ thể ở trạng thái phù hợp để ngăn ngừa chấn thương. Dưới đây là 5 bài tập tốt nhất để xây dựng cơ mông lớn mạnh mẽ:

Bước lên bước xuống

Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một bài tập tuyệt vời cho phần dưới cơ thể. Trong bài tập này, bạn cần bước lên một bề mặt cao như bậc thang hoặc thậm chí là một cái hộp. Bạn phải bước một bước lên hộp bằng chân phải trong khi giữ cho bàn chân trái bằng phẳng và chắc chắn trên mặt đất. Từ từ nhấc chân trái của bạn lên hộp đưa chân phải của bạn xuống. Khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy tăng cường độ để tạo hiệu ứng giống như lunge.

Bài tập luyện cho phổi và mông

Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đứng thẳng, đảm bảo lưng thẳng. Bây giờ hãy bước một bước về phía trước bằng chân phải của bạn. Cong cả hai đầu gối để tạo thành một bước nhảy và thay đổi vị trí của hai chân.

Trong khi thực hiện bài tập này, hãy cẩn thận về tư thế của bạn. Giữ thẳng là chìa khóa để nhận được những lợi ích của tư thế này.

Động tác squat

Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để thuần thục squat, trước tiên bạn cần tập đúng cách. Đứng hai chân rộng hơn vai. Các ngón chân của bạn cũng nên cách xa nhau. Bây giờ, từ từ cố gắng ngồi đẩy cơ mông ra sau và uốn cong đầu gối. Đừng ngồi hoàn toàn. Giữ vị trí này trong vài phút và từ từ trở lại vị trí đứng.

Siết cơ mông

Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đứng với hai chân rộng bằng hông cách xa nhau. Gập hông và uốn cong đầu gối, đồng thời nhấc tạ lên khỏi mặt đất, giữ thẳng cánh tay. Đẩy mông ra sau và giữ lưng thẳng. Giữ thân song song với sàn nhà. Đẩy qua gót chân của bạn để đứng thẳng. Giữ nguyên tư thế này trong một giây rồi siết chặt mông rồi lại từ từ hạ tạ xuống.

Lực đẩy hông

Top 5 bài tập tốt nhất cho cơ mông giúp sức khỏe dẻo dai, dáng người săn chắc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngồi trên sàn nhà. Giữ xương bả vai của bạn dựa vào băng ghế. Hóp cằm, đẩy hông lên và nhấc mông lên khỏi sàn. Hãy chắc chắn rằng vai, hông và đầu gối của bạn phải nằm trên một đường thẳng. Giữ tư thế này một lúc rồi từ từ trở lại tư thế ngồi bình thường.

Theo Times of India

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