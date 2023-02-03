Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng

Chăm sóc da 03/02/2023 12:05

Nách tối là một cơn ác mộng với bất kỳ cô gái nào. Dưới đây là 5 biện pháp làm đẹp tự nhiên có thể giúp bạn làm sáng vùng da dưới cánh tay.

Nách thâm đen có phải là lý do khiến bạn ngừng mặc chiếc áo không tay yêu thích hoặc không đi bơi không? Luôn có giải pháp cho những vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang các biện pháp khắc phục khác nhau có thể giúp bạn giảm bớt sự đổi màu của vùng da dưới cánh tay, hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau vấn đề.

Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất thường xuyên, các tế bào chết tích tụ ở vùng da dưới cánh tay và gây ra thâm đen. Những tế bào chết này là kết quả của việc không tiếp xúc với da ở khu vực đó. Nhiều người trong chúng ta cũng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa hóa chất mà chúng ta không hề hay biết.

Một ví dụ phổ biến là chất khử mùi, hợp chất của chúng có xu hướng phản ứng với da của chúng ta, gây ra sự đổi màu. Bệnh gai đen người Nigricanslà một tình trạng y tế xảy ra ở những người thừa cân. Nó cũng có thể xảy ra ở những người bị rối loạn tuyến. Nó tạo ra một lớp nhung mịn dưới cánh tay khiến da bị sẫm màu. Cạo lông cũng là một yếu tố chính gây thâm vùng nách vì trong khi cạo, lông bị cắt ngay trên bề mặt da, khiến vùng da này trông sẫm màu.

Theo Tiến sĩ Deepali Bhardwaj, một bác sĩ da liễu nổi tiếng, "một số nguyên nhân liên quan đến việc thâm đen dưới cánh tay bao gồm viêm da do ma sát, dẫn đến bệnh chàm, ngứa và tăng sắc tố da. Tẩy trắng da cũng là một lý do khác. Thuốc tẩy có chứa amoniac có thể gây bỏng axit. Tẩy trắng nách lâu ngày làm tăng thêm sắc tố da. Chất khử mùi có chứa nitrium trong đó, gây ra sự thay đổi trên da, gây dị ứng mồ hôi, v.v. Sạm da cũng liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh tiểu đường cũng dẫn đến sạm da."

Có một số biện pháp khắc phục tại nhà dễ tìm mà bạn có thể áp dụng nếu đang gặp rắc rối với vùng da dưới cánh tay bị thâm đen.

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục có thể giúp bạn thoát khỏi vùng da dưới cánh tay sẫm màu và có được làn da đều màu:

1. Nước chanh

Chanh có đặc tính kháng khuẩn cũng như khử trùng, do đó nó hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên. Ngoài việc làm sáng da, chanh còn giúp tẩy tế bào chết trong một khoảng thời gian.

Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng : Chà một quả chanh dưới cánh tay trong 15 phút trước khi tắm. Để có kết quả tức thì, hãy thoa chanh ít nhất hai lần một ngày.

 

2. Nước ép cà chua

Cà chua sống có tác dụng làm sáng da vùng dưới cánh tay cực kỳ hiệu quả. Nó cũng giúp giảm tiết mồ hôi vốn là nguyên nhân chính khiến vùng kín bị thâm đen. Giống như nước chanh, nước ép cà chua cũng bao gồm các đặc tính tẩy trắng giúp giảm sự đổi màu một cách tự nhiên.

Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng: Hàng ngày, bạn hãy chà một lát cà chua sống vào nách. Thoa nước ép cà chua qua đêm cũng sẽ giúp ích để làm sáng vùng da dưới cánh tay.

 

3. Nghệ

Ngoài việc là một loại gia vị phong phú cho món ăn, nghệ còn là một thành phần làm đẹp thiết yếu giúp cải thiện làn da của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Nó chứa một chất hóa học gọi là curcumin, là chất chống oxy hóa và giúp làm sáng tông màu da ở vùng dưới cánh tay. Củ nghệ được coi là một trong những biện pháp tự nhiên hiệu quả nhất để làm sáng da.

Cách áp dụng : Để có kết quả 100% hiệu quả, hãy trộn bột nghệ với nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sệt. Đắp lên vùng bị ảnh hưởng trong 12-15 phút và rửa sạch với nước.

 

4. Dầu vitamin E

Da khô thường dẫn đến sắc tố và dầu được coi là một trong những chất bôi trơn hiệu quả nhất để loại bỏ da khô. Sắc tố này cũng là một trong những nguyên nhân khiến vùng da dưới cánh tay bị thâm.

Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa, dầu hạnh nhân hay thực tế là bất kỳ loại dầu nào cũng cực kỳ hiệu quả trong những tình huống như vậy.

Cách áp dụng : Dầu dừa có chứa vitamin E, rất cần thiết để làm sáng da. Massage dầu trong 20 phút mỗi ngày và xem sự thay đổi trong màu da của bạn.

 

5. Sữa hoặc tinh chất đậu nành

Xoa bóp vùng da dưới cánh tay bằng sữa hoặc tinh chất đậu nành cũng có thể giúp làm sáng màu da. Tinh chất từ đậu nành là một loại kem dưỡng ẩm da tuyệt vời và nó giúp mang lại làn da mềm mại và tươi sáng hơn.

Mặc dù có một số biện pháp khắc phục tại nhà khác, nhưng những biện pháp này thực sự hoạt động như một phép màu để loại bỏ vùng nách thâm đen. Cùng với các biện pháp khắc phục tại nhà đã nói ở trên, có một số biện pháp phòng ngừa mà bạn cũng có thể thực hiệ để hạn chế gây thâm đen vùng nách.

Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Chọn tẩy lông vùng nách thay vì cạo. Tẩy lông làm sáng tông màu da và giảm sự phát triển của lông dày trong khu vực.
  • Giữ cân nặng cân đối vì thừa cân là nguyên nhân chính khiến da bị sạm.
  • Không sử dụng kem tẩy lông vì chúng bao gồm các hóa chất độc hại làm giảm trật tự tự nhiên của da.
  • Đảm bảo rằng bạn tắm hàng ngày để không đổ mồ hôi quá nhiều. Hơn hết, hãy giữ vệ sinh thật tốt và bạn không cần lo lắng về vùng nách thâm đen.

Theo NDTV

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được

Muốn có làn da tươi trẻ đạc biệt là không có nếp nhăn, chăm da kết hợp cùng những dưỡng chất này sẽ rất càn thiết với mọi chị em.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách trị thâm nách tại nhà giảm thâm nách mẹo giảm thâm nách

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà