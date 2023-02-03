Khử thâm, trị hôi nách trong tích tắc cùng bí quyết tự nhiên này giúp nàng tự tin tỏa sáng

Rất thường xuyên, các tế bào chết tích tụ ở vùng da dưới cánh tay và gây ra thâm đen. Những tế bào chết này là kết quả của việc không tiếp xúc với da ở khu vực đó. Nhiều người trong chúng ta cũng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa hóa chất mà chúng ta không hề hay biết.

Nách thâm đen có phải là lý do khiến bạn ngừng mặc chiếc áo không tay yêu thích hoặc không đi bơi không? Luôn có giải pháp cho những vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang các biện pháp khắc phục khác nhau có thể giúp bạn giảm bớt sự đổi màu của vùng da dưới cánh tay, hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau vấn đề.

Theo Tiến sĩ Deepali Bhardwaj, một bác sĩ da liễu nổi tiếng, "một số nguyên nhân liên quan đến việc thâm đen dưới cánh tay bao gồm viêm da do ma sát, dẫn đến bệnh chàm, ngứa và tăng sắc tố da. Tẩy trắng da cũng là một lý do khác. Thuốc tẩy có chứa amoniac có thể gây bỏng axit. Tẩy trắng nách lâu ngày làm tăng thêm sắc tố da. Chất khử mùi có chứa nitrium trong đó, gây ra sự thay đổi trên da, gây dị ứng mồ hôi, v.v. Sạm da cũng liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh tiểu đường cũng dẫn đến sạm da."

Một ví dụ phổ biến là chất khử mùi, hợp chất của chúng có xu hướng phản ứng với da của chúng ta, gây ra sự đổi màu. Bệnh gai đen người Nigricanslà một tình trạng y tế xảy ra ở những người thừa cân. Nó cũng có thể xảy ra ở những người bị rối loạn tuyến. Nó tạo ra một lớp nhung mịn dưới cánh tay khiến da bị sẫm màu. Cạo lông cũng là một yếu tố chính gây thâm vùng nách vì trong khi cạo, lông bị cắt ngay trên bề mặt da, khiến vùng da này trông sẫm màu.

Có một số biện pháp khắc phục tại nhà dễ tìm mà bạn có thể áp dụng nếu đang gặp rắc rối với vùng da dưới cánh tay bị thâm đen.

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục có thể giúp bạn thoát khỏi vùng da dưới cánh tay sẫm màu và có được làn da đều màu:

1. Nước chanh

Chanh có đặc tính kháng khuẩn cũng như khử trùng, do đó nó hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên. Ngoài việc làm sáng da, chanh còn giúp tẩy tế bào chết trong một khoảng thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng : Chà một quả chanh dưới cánh tay trong 15 phút trước khi tắm. Để có kết quả tức thì, hãy thoa chanh ít nhất hai lần một ngày.

2. Nước ép cà chua

Cà chua sống có tác dụng làm sáng da vùng dưới cánh tay cực kỳ hiệu quả. Nó cũng giúp giảm tiết mồ hôi vốn là nguyên nhân chính khiến vùng kín bị thâm đen. Giống như nước chanh, nước ép cà chua cũng bao gồm các đặc tính tẩy trắng giúp giảm sự đổi màu một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cách áp dụng: Hàng ngày, bạn hãy chà một lát cà chua sống vào nách. Thoa nước ép cà chua qua đêm cũng sẽ giúp ích để làm sáng vùng da dưới cánh tay.

3. Nghệ

Ngoài việc là một loại gia vị phong phú cho món ăn, nghệ còn là một thành phần làm đẹp thiết yếu giúp cải thiện làn da của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Nó chứa một chất hóa học gọi là curcumin, là chất chống oxy hóa và giúp làm sáng tông màu da ở vùng dưới cánh tay. Củ nghệ được coi là một trong những biện pháp tự nhiên hiệu quả nhất để làm sáng da.

Cách áp dụng : Để có kết quả 100% hiệu quả, hãy trộn bột nghệ với nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sệt. Đắp lên vùng bị ảnh hưởng trong 12-15 phút và rửa sạch với nước.

4. Dầu vitamin E

Da khô thường dẫn đến sắc tố và dầu được coi là một trong những chất bôi trơn hiệu quả nhất để loại bỏ da khô. Sắc tố này cũng là một trong những nguyên nhân khiến vùng da dưới cánh tay bị thâm.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa, dầu hạnh nhân hay thực tế là bất kỳ loại dầu nào cũng cực kỳ hiệu quả trong những tình huống như vậy.

Cách áp dụng : Dầu dừa có chứa vitamin E, rất cần thiết để làm sáng da. Massage dầu trong 20 phút mỗi ngày và xem sự thay đổi trong màu da của bạn.

5. Sữa hoặc tinh chất đậu nành

Xoa bóp vùng da dưới cánh tay bằng sữa hoặc tinh chất đậu nành cũng có thể giúp làm sáng màu da. Tinh chất từ đậu nành là một loại kem dưỡng ẩm da tuyệt vời và nó giúp mang lại làn da mềm mại và tươi sáng hơn.

Mặc dù có một số biện pháp khắc phục tại nhà khác, nhưng những biện pháp này thực sự hoạt động như một phép màu để loại bỏ vùng nách thâm đen. Cùng với các biện pháp khắc phục tại nhà đã nói ở trên, có một số biện pháp phòng ngừa mà bạn cũng có thể thực hiệ để hạn chế gây thâm đen vùng nách.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn tẩy lông vùng nách thay vì cạo. Tẩy lông làm sáng tông màu da và giảm sự phát triển của lông dày trong khu vực.

Giữ cân nặng cân đối vì thừa cân là nguyên nhân chính khiến da bị sạm.

Không sử dụng kem tẩy lông vì chúng bao gồm các hóa chất độc hại làm giảm trật tự tự nhiên của da.

Đảm bảo rằng bạn tắm hàng ngày để không đổ mồ hôi quá nhiều. Hơn hết, hãy giữ vệ sinh thật tốt và bạn không cần lo lắng về vùng nách thâm đen.

Theo NDTV