Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được

Chăm sóc da 03/02/2023 06:35

Muốn có làn da tươi trẻ đạc biệt là không có nếp nhăn, chăm da kết hợp cùng những dưỡng chất này sẽ rất càn thiết với mọi chị em.

Rất nhiều lần chúng ta liên tưởng làn da không tì vết với các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền và thói quen ban đêm đầy ám ảnh. Trong khi trang điểm và chăm sóc da mặt có thể che giấu quầng thâm, nhược điểm và sự xỉn màu nói chung thì không thể che giấu nếp nhăn!

Sau một độ tuổi nhất định, hàng rào bảo vệ da của bạn bắt đầu bị phá vỡ nhanh hơn nhiều so với bình thường. Nó xảy ra vì nhiều lý do như không thoa kem chống nắng, ô nhiễm, uống ít nước và lý do được đánh giá thấp nhất là chế độ ăn uống kém!

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp Ishti Saluja gợi ý một số loại thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để duy trì hàng rào bảo vệ da vững chắc để bạn có thể trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn, hãy ăn theo cách của bạn để có làn da trẻ trung! Điều đầu tiên bạn cần làm là bỏ đường trắng tinh luyện và thay thế bằng các loại đường khác lành mạnh hơn. Tiếp theo, hãy bao gồm các loại trái cây và rau quả dưới đây trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Collagen

Đây là món quan trọng nhất để thêm vào chế độ ăn uống của bạn để có làn da khỏe mạnh hơn! Collagen là protein giữ cho làn da của bạn săn chắc, không có nếp nhăn và khỏe mạnh.

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì mức độ collagen trong cơ thể là rất quan trọng vì nó bắt đầu giảm từ giữa đến cuối tuổi đôi mươi! Thực phẩm bổ sung collagen hoặc nước hầm xương (nếu bạn ăn thịt) là những cách bạn có thể thêm chất này vào chế độ ăn uống của mình. Nước hầm xương cũng rất giàu khoáng chất như canxi, kali và magiê giúp củng cố hàng rào bảo vệ da.

Rau lá xanh

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giàu Vitamin C, các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cải thìa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm.

 

Quế

Giàu polyphenol giúp thúc đẩy sản xuất tế bào khỏe mạnh cho làn da của bạn

Gừng tươi mật ong

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gừng có chứa gingerol, có đặc tính chống viêm. Nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt da. Kết hợp với mật ong, hỗn hợp này trở thành một giải pháp kháng khuẩn và chống nấm tự nhiên giúp trì hoãn quá trình lão hóa da, do đó làm mờ nếp nhăn.

Chất béo lành mạnh

Vitamin A, D, E và K là những vitamin tan trong chất béo. Vitamin A đặc biệt thúc đẩy sửa chữa tế bào da và ổn định sản xuất collagen. Các vitamin tan trong chất béo khác giúp giảm tác hại của tia cực tím từ Mặt trời. Chất béo lành mạnh bao gồm: Cá hồi, bơ, quả óc chó, ghee, hạt lanh, dầu ô li.

Quả mọng

Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống lại các gốc tự do làm hỏng collagen trong da của bạn, khiến da dễ bị nếp nhăn hơn.

Nấm

Giàu đồng giúp tổng hợp và ổn định protein, collagen và elastin có tự nhiên trong da.

Đậu nành

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giàu đạm, dễ chế biến, phù hợp với người ăn chay. Sự hiện diện của isoflavone giúp giữ cho làn da ngậm nước, mịn màng và săn chắc. Edamame cũng rất giàu folate giúp da không bị quá khô và giảm lão hóa sớm bằng cách duy trì sản xuất collagen đầy đủ.

Nha đam

Bạn có thể lấy gel từ cây và thoa lên mặt hoặc uống nước ép lô hội. Nó chứa sterol thúc đẩy sản xuất collagen và axit hyaluronic, giúp da duy trì độ ẩm. Điều này làm cho các nếp nhăn ít được chú ý hơn. Nó cũng giúp làm giảm nhược điểm trên da.

Nước

Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một chất bổ sung kỳ diệu đánh bại tất cả các sản phẩm chăm sóc da ưa thích là nước! Hydrat hóa đầy đủ trong cơ thể giúp da duy trì độ đàn hồi, trì hoãn và giảm nếp nhăn tuyệt vời.

Theo Times of India

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Từ khóa:   bí quyết ngăn ngừa lão hóa bí quyết dưỡng da bổ sung collagen

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