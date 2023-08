Dạ đẹp căng bóng nhờ bổ sung đủ các dưỡng chất này, không nếp nhăn là điều dễ dàng đạt được

Rất nhiều lần chúng ta liên tưởng làn da không tì vết với các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền và thói quen ban đêm đầy ám ảnh. Trong khi trang điểm và chăm sóc da mặt có thể che giấu quầng thâm, nhược điểm và sự xỉn màu nói chung thì không thể che giấu nếp nhăn!

Sau một độ tuổi nhất định, hàng rào bảo vệ da của bạn bắt đầu bị phá vỡ nhanh hơn nhiều so với bình thường. Nó xảy ra vì nhiều lý do như không thoa kem chống nắng, ô nhiễm, uống ít nước và lý do được đánh giá thấp nhất là chế độ ăn uống kém!