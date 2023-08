Đối đầu với khói bụi, ô nhiễm, mặt nạ tự nhiên này nổi lên là 'chiến binh làm đẹp' hảo hạng, cho da mịn màng sáng bóng

Là một xu hướng chăm sóc da mới, ngày càng có nhiều người hài lòng với kết quả của việc đưa than vào thói quen làm đẹp của họ. Bởi vì độc tố bám chặt vào than hoạt tính, nó là một chất tẩy rửa và giải độc sâu tuyệt vời. Nhưng điều tốt nhất về than củi là nó hoàn toàn tự nhiên và không chứa hóa chất.

Than hoạt tính có thể hỗ trợ trong những tình huống như vậy bằng cách hút bụi bẩn từ lỗ chân lông của bạn. Điều này không chỉ làm sạch chúng mà còn thắt chặt và làm cho chúng trông nhỏ hơn. Sử dụng mặt nạ than hoạt tính để loại bỏ tất cả mụn đầu đen và mụn đầu trắng do lỗ chân lông bị tắc với tế bào da chết và bã nhờn.

Các hạt mặt nạ than hút bụi bẩn từ lỗ chân lông và hấp thụ dầu thừa, những tạp chất này được loại bỏ khi mặt nạ được rửa sạch hoặc bóc ra. Đồng thời, độ thô nhẹ nhàng của các hạt than sẽ tẩy tế bào chết cho da bằng cách nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào da chết. Chandni Goyal, Trưởng phòng Đào tạo, Thương hiệu Quốc tế, House of Beauty, Juice Beauty đã chia sẻ một số lợi ích của việc sử dụng mặt nạ than trong gió mùa.

Ảnh minh họa: Internet

1. Than hoạt tính được chứng minh là có khả năng hấp thụ độc tố và loại bỏ tạp chất khỏi da, do đó, một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng mặt nạ than hoạt tính là ngăn ngừa tắc lỗ chân lông, một trong những vấn đề chính mà da bạn gặp phải trong gió mùa ẩm. Khi làn da của bạn được thở, nó sẽ trông khỏe mạnh, căng mọng và trẻ trung hơn.

2. Mặt nạ than là một giải pháp nhanh chóng để kiểm soát bã nhờn trên da và do đó ngăn ngừa mụn trứng cá hoặc nổi mụn trên da.

3. Mặt nạ than cũng rất tốt để làm sáng da tức thì vì nó làm sạch sâu làn da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Mặt nạ than giúp loại bỏ mụn đầu trắng và mụn đầu đen bằng cách làm sạch sâu lỗ chân lông và đồng thời ngăn ngừa mụn quay trở lại nếu sử dụng thường xuyên trong các đợt gió mùa.

5. Mặt nạ than giúp làn da của bạn cảm thấy mát hơn và sáng rực rỡ. Than cũng có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn nên giúp phục hồi da.

6. Cải thiện mụn trứng cá và các tình trạng da do vi khuẩn khác: Mặt nạ than có thể giúp loại bỏ độc tố và chất ô nhiễm khỏi da bằng cách giảm sản xuất bã nhờn. Nó thu hút và hấp thụ chất độc và vi sinh vật. Nó cũng có thể giúp thu nhỏ và làm khô các nốt mụn đang hoạt động.

Ảnh minh họa: Internet

7. Khi được sử dụng đúng cách, than hoạt tính sẽ phát huy tối da công dụng, có nghĩa là nó không gây phản ứng dị ứng hoặc kích ứng da nhạy cảm. Trên thực tế, than hoạt tính đã được chứng minh là có khả năng thâm nhập sâu vào lỗ chân lông của bạn, loại bỏ độc tố và tạp chất đồng thời mang lại những lợi ích khác giúp da sáng mịn hơn, tinh tế hơn. Đồng thời, nó hỗ trợ điều trị các phản ứng dị ứng trên da.

8. Mặt nạ than hoạt tính cân bằng lượng dầu tiết ra trên da. Đó là lý tưởng nếu bạn có làn da nhờn, mụn. Mặt nạ này cũng hữu ích trong những tháng hè nóng nực khi da mặt tiết nhiều dầu hơn bình thường.

Theo Times of India