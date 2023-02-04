Chăm da trắng mịn, môi hồng, mi cong cùng loại dầu siêu dưỡng này, sử dụng hàng ngày nhan sắc thăng hạng gấp đôi

Một làn da đẹp như tranh vẽ, không tì vết là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Một số người trong chúng ta được sinh ra theo cách đó nhưng đối với một số người thì cần một chút nỗ lực và tiền bạc! Bạn có thể chi hàng nghìn đô la cho các thói quen ở thẩm mỹ viện có thể mang lại hoặc không mang lại cho bạn kết quả mong muốn. Hoặc, bạn có thể trở thành một fan hâm mộ của dầu dừa, một sản phẩm dễ dàng có sẵn với danh sách dài các công dụng làm đẹp .

Dầu dừa đã là xu hướng mới nhất để tấn công thế giới của vẻ đẹp và sự quyến rũ và mọi người đều muốn trở thành một phần của nó. Làn da rạng rỡ và tươi sáng giờ đây nằm trong danh sách 'phải có' của mọi người xung quanh.

Một thực tế nổi tiếng là dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn, chống nấm và chống vi-rút. Những đặc tính này làm cho dầu dừa trở thành một lựa chọn rất lành mạnh cho một số tình trạng sức khỏe . Danh sách này khá đầy đủ:

Nhưng, bạn có biết rằng sản phẩm tự nhiên tuyệt vời này cũng là người bạn tốt nhất cho làn da của bạn không? Dầu dừa là một loại dầu đa năng và tùy thuộc vào loại da của bạn, bạn có thể sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt và thậm chí là kem chống nắng. Dầu này bảo vệ làn da của bạn và giúp chữa lành da vì các chất chống oxy hóa có trong nó. Dầu dừa cũng làm giảm viêm vì nó có chứa axit béo.

Dưới đây là một số cách mà dầu dừa có thể được sử dụng trong thói quen làm đẹp hàng ngày của bạn:

1. Rửa mặt

Ảnh minh họa: Internet

Đun chảy dầu dừa trong chảo và thêm 1 muỗng canh baking soda và 5 muỗng canh tinh dầu yêu thích của bạn. Bảo quản dung dịch rửa mặt tự chế này trong lọ.

2. Dưỡng môi

Bạn có thể thêm một vài giọt dừa vào bất kỳ loại son dưỡng môi nào, điều này sẽ giúp làm ẩm môi và loại bỏ tình trạng khô môi.

3. Kem ban đêm

Ảnh minh họa: Internet

Thêm một vài giọt dầu dừa vào kem dưỡng ẩm của bạn và thoa nó vào buổi tối trước khi ngủ nếu bạn dễ bị mụn trứng cá.

4. Chữa cháy nắng

Những tia nắng gay gắt có thể làm khô làn da mỏng manh trên khuôn mặt bạn và khiến bạn trông già hơn. Dầu dừa giúp bạn loại bỏ mẩn đỏ và ngứa vì nó bù nước cho da.

5. Tẩy trang

Tẩy trang là nhiệm vụ chính để loại bỏ bụi bẩn khỏi làn da của chung sta. Thay vì tẩy trang bằng các loại hóa chất khác, hãy tẩy trang bằng dầu dừa. Điều này sẽ làm cho làn da của bạn ngậm nước và mềm mại hơn. Dầu dừa cũng sẽ giúp giảm nếp nhăn trên làn da của bạn.

6. Thuốc chống côn trùng

Muỗi đốt trông thật kinh khủng trên mặt, phải không? Có một cách dễ dàng để loại bỏ chúng, chỉ cần trộn một ít dầu dừa với bất kỳ loại tinh dầu nào bạn yêu thích và thoa lên vết côn trùng cắn. Lặp lại điều này sau một vài giờ.

7. Tẩy tế bào chết cho mặt

Ảnh minh họa: Internet

Trộn dầu dừa với đường và sử dụng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết trên mặt ít nhất 2-3 lần một tuần. Điều này sẽ mang lại cho bạn một làn da mịn màng hơn bao giờ hết.

Theo NDTV