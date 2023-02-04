Dưỡng trắng vùng da nách đơn giản mà không sợ 'thủng ví' cùng các nguyên liệu tuyệt đỉnh từ nhà bếp này

Nhưng bạn nên kiên nhẫn vì hầu hết các phương pháp điều trị có thể mất một thời gian trước khi cho thấy bất kỳ kết quả đáng kể nào.

Mặc dù không có gì phải lo lắng nếu vùng nách của bạn sẫm màu hơn so với phần còn lại của cơ thể, nhưng bạn luôn có thể lựa chọn một loạt biện pháp tự nhiên, sản phẩm không kê đơn hoặc phương pháp điều trị chuyên nghiệp để làm sáng vùng nách của mình.

Nếu bạn thích các biện pháp tự nhiên thoải mái ngay tại nhà mà không làm "thủng túi tiền", bạn có thể thử một trong những cách này.

Dưới đây là một số giải pháp đã được thử nghiệm và kiểm chứng để làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn.

1. Khoai tây

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây là một chất tẩy trắng tuyệt vời vì nó có chứa catecholase, một loại enzyme làm sáng sắc tố. Lấy nước ép từ một củ khoai tây cỡ trung bình, thoa hỗn hợp này lên nách của bạn và để yên trong 10 - 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước.

2. Dưa leo

Chà một lát dưa chuột lên nách của bạn trong vài phút và để yên trong 10 phút nữa. Bạn có thể làm điều này trên cơ sở hàng ngày. Dưa chuột có vitamin và chất chống oxy hóa không chỉ làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn mà còn giúp làm dịu chứng viêm.

3. Nước hoa hồng và baking soda

Tạo một hỗn hợp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng với một muỗng canh baking soda trong nước hoa hồng và nhẹ nhàng thoa lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Baking soda là một chất tẩy da chết tuyệt vời giúp loại bỏ các tế bào chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Mặt khác, nước hoa hồng giúp dưỡng ẩm và làm dịu làn da của bạn.

4. Bột nghệ và Fuller's Earth Pack (đất sét)

Ảnh minh họa: Internet

Gói mặt nạ này là một trong những mục yêu thích khác của các bà xưa khi nói đến việc làm sáng làn da. Trộn một muỗng canh đất Fuller (multani mitti) với một muỗng cà phê bột nghệ trong nước hoa hồng và thoa hỗn hợp này trước khi tắm. Để khô và sau đó rửa sạch bằng các chuyển động cọ xát. Fuller's earth loại bỏ dầu và bụi bẩn trong khi chất curcumin trong củ nghệ làm sáng làn da của bạn.

5. Vỏ cam

Trộn một thìa bột vỏ cam với sữa hoặc nước hoa hồng và thoa lên nách của bạn. Để nó trong 10 phút và rửa sạch bằng nước lạnh. Vitamin C dồi dào từ vỏ cam sẽ khiến vùng da dưới cánh tay sẵn sàng khoe sắc trở lại.

6. Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chọn sử dụng dầu dừa để làm sáng vùng da dưới cánh tay. Dầu dừa có Vitamin E được biết là làm sáng da. Massage một vài giọt dầu dừa lên nách của bạn và rửa sạch sau 10-15 phút. Sử dụng nước ấm để rửa nó. Bạn có thể thử điều này 2-3 lần trong một ngày.

7. Baking Soda và chanh

Trộn một thìa baking soda và chanh để tạo thành hỗn hợp sệt. Massage nó trên nách của bạn trong khoảng vài phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Baking soda là chất tẩy tế bào chết tuyệt vời trong khi chanh là chất tẩy trắng tự nhiên. Cả hai đều có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn.

8. Kem đánh răng

Biện pháp khắc phục này nghe có vẻ khác thường nhưng nó khá hữu ích khi điều trị vùng nách thâm đen của bạn. Chọn kem đánh răng có muối nở và ít florua hơn. Thoa một lớp mỏng lên nách của bạn và để yên trong 10 phút. Sau đó rửa sạch với nước.

9. Than hoạt tính và mật ong

Trộn một thìa mật ong với bột than hoạt tính và thoa hỗn hợp này lên nách của bạn. Thoa lên nách trong khoảng 20 phút và sau đó rửa sạch. Than hoạt tính giúp kiểm soát mùi cơ thể và loại bỏ các tạp chất từ ​​​​nách của bạn. Trong khi đó, mật ong giải phóng hydrogen peroxide giúp làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn.

10. Dầu tràm trà

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử sử dụng tinh dầu trà để làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn và để chúng có mùi tươi mát. Dầu cây trà rất giàu chất chống oxy hóa giúp làm sáng da. Trộn 5-6 giọt tinh dầu tràm trà với một cốc nước và giữ trong bình xịt. Sử dụng nó trên nách của bạn và để cho nó khô.

Theo Skinkraft