Giờ nhịn ăn gián đoạn phổ biến để giảm cân đạt hiệu quả mà chị em đừng nên bỏ lỡ

Làm đẹp 09/02/2023 05:29

Nhịn ăn gián đoạn đã được ca ngợi là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm cân.

Tuy nhiên, nó không chỉ giới hạn trong việc giảm cân mà còn có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tật, đảo ngược quá trình lão hóa và các lợi ích khác.

Giờ nhịn ăn gián đoạn phổ biến để giảm cân đạt hiệu quả mà chị em đừng nên bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn gián đoạn về cơ bản đề cập đến việc tuân thủ một khoảng thời gian nhất định trong ngày và kiêng ăn vào những thời điểm khác. Vì nó khá khác so với thói quen ăn uống thông thường nên cơ thể cần có thời gian để làm quen và gặt hái tất cả những lợi ích của chế độ ăn kiêng này.

Xem xét tính linh hoạt của phương pháp này, rất nhiều người đã sử dụng nó trong thời gian gần đây. Nhưng bắt buộc phải tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia trước khi bạn tiếp tục với bất kỳ thay đổi căn bản nào trong chế độ ăn uống của mình. Thời gian, ngày và cách tốt nhất để thực hành phương pháp này đã được thảo luận ở đây cho tất cả những người đam mê thể dục.

Phương pháp ăn uống hạn chế thời gian

Tùy thuộc vào nhu cầu cơ thể của bạn, bạn phải xác định những giờ mà bạn có thể quản lý để kiêng ăn. Có hai cách bạn có thể thử để quyết định cách nào phù hợp với mình hơn.

Giờ nhịn ăn gián đoạn phổ biến để giảm cân đạt hiệu quả mà chị em đừng nên bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp 16/8: Chữ số đầu tiên là số giờ bạn không ăn. Vì phương pháp này liên quan đến việc không ăn trong mười sáu giờ và nó thuận tiện cho hầu hết mọi người vì chúng ta nhịn ăn khi ngủ. Nhịn ăn qua đêm và bỏ bữa sáng nhường chỗ cho bữa trưa sớm và thành tựu của phương pháp này. Ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 11 giờ sáng và bữa cuối cùng lúc 7 giờ tối sẽ là cách tốt nhất.

Phương pháp 14/10: Theo phương pháp này, ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 10 giờ sáng và bữa cuối cùng lúc 8 giờ tối. Chế độ này phù hợp nhất với những người có thời gian làm việc cố định.

Ngày ăn so với nhịn ăn

Phương pháp này hiệu quả nhất khi nó được thực hành hàng ngày nhưng việc thực hiện nó sẽ trở thành một kỳ tích khó đạt được vì lịch trình bận rộn hàng ngày mà tất cả chúng ta đang trải qua. Các kỹ thuật nhịn ăn cực đoan bao gồm việc không ăn trong 20 giờ hoàn toàn không tốt cho sức khỏe và không được khuyến khích. Bạn có thể thử ăn vào những ngày xen kẽ trong đó lượng calo 25% lượng calo có thể bị hạn chế bất kể số giờ bạn nhịn ăn.

Giờ nhịn ăn gián đoạn phổ biến để giảm cân đạt hiệu quả mà chị em đừng nên bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ăn hai lần một tuần cũng có thể giúp ích. Nếu bạn tiêu thụ 500 calo trong 24 giờ trong hai ngày một tuần và tiếp tục chế độ ăn bình thường trong năm ngày còn lại.

Không nên nhịn ăn gián đoạn

Mặc dù nghe có vẻ hấp dẫn và hiệu quả, nhưng không phải ai cũng dễ dàng áp dụng phương pháp này khi họ phải kiêng ăn trong mười sáu giờ hoặc hơn. Mọi người có thể cảm thấy cáu kỉnh, đói, năng lượng thấp, nhạy cảm và hiệu suất làm việc kém trong những giờ này.

Giờ nhịn ăn gián đoạn phổ biến để giảm cân đạt hiệu quả mà chị em đừng nên bỏ lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, những người lao động chân tay, phụ nữ có thai, trẻ em và bệnh nhân đường huyết không nên nhịn ăn gián đoạn vì có thể gây ra chứng đau nửa đầu ở những người dễ mắc bệnh. Những người mắc chứng rối loạn ăn uống nên hạn chế tuyệt đối chế độ ăn kiêng này.

Theo Times of India

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