Tạm biệt gàu ngứa cùng loại dưỡng chất siêu lợi hại này, giá rẻ không tưởng, đánh bại tóc bết rít trong tích tắc

Làm đẹp 09/02/2023 05:33

Gàu ngứa gây cảm giác khó chịu cho da đầu, không mất quá nhiều tiền nhưng giấm táo có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Tạm biệt gàu ngứa cùng loại dưỡng chất siêu lợi hại này, giá rẻ không tưởng, đánh bại tóc bết rít trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết rằng gàu ảnh hưởng đến khoảng 50% người trưởng thành không. Ngoài ra, tình trạng tóc phổ biến này phổ biến ở nam giới hơn nữ giới. Rất nhiều yếu tố có thể gây ra tình trạng ngứa và kích ứng khó chịu trên da đầu, nhưng một mẹo đơn giản có thể là giải pháp cho mọi vấn đề của bạn là sử dụng giấm táo để trị gàu.

 

Tại sao giấm táo trị gàu?

Giấm táo (ACV) là một nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp và phòng đựng thức ăn. Ngay cả khi bạn không có nó ở nhà, bạn có thể dễ dàng mua nó trực tuyến hoặc từ cửa hàng tạp hóa. Đây là những gì làm cho nó trở thành lựa chọn điều trị tốt nhất cho gàu.

Tạm biệt gàu ngứa cùng loại dưỡng chất siêu lợi hại này, giá rẻ không tưởng, đánh bại tóc bết rít trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Kháng nấm: ACV có bản chất kháng nấm nên có thể điều trị gàu do nấm Malassezia gây ra.
  • Chất khử trùng: ACV làm sạch và khử trùng da đầu để ngăn chặn và ngăn ngừa gàu.
  • Tính axit: Bản chất axit của ACV ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm, có thể góp phần gây ra gàu.
  • Giàu axit và khoáng chất: ACV nuôi dưỡng da đầu và tăng cường sức khỏe của da đầu và tóc.

 

Làm thế nào để sử dụng giấm táo trị gàu?

Giấm táo có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để điều trị gàu.

  • Giấm táo dùng làm dầu xả
Tạm biệt gàu ngứa cùng loại dưỡng chất siêu lợi hại này, giá rẻ không tưởng, đánh bại tóc bết rít trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Pha loãng giấm táo trong nước ấm theo tỷ lệ 1:1 . Sử dụng nó như một loại nước xả sau khi gội đầu để kiểm soát và ngăn ngừa gàu. Để yên trong khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước thường. Bạn có thể làm theo các bước này một hoặc hai lần mỗi tuần.

  • Xịt giấm táo

Trộn hai muỗng canh giấm táo trong một cốc nước. Đổ dung dịch nước ACV này vào bình xịt. Xịt lên da đầu và tóc sau khi gội đầu và dưỡng tóc . Để khô tự nhiên. Làm điều này hai tuần một lần để làm sạch và làm sáng da đầu.

  • Massage giấm táo và dầu cây trà

Thêm một vài giọt dầu cây trà vào dung dịch giấm táo và nước. Trộn đều và massage nhẹ nhàng lên da đầu. Gội sạch bằng dầu gội dịu nhẹ sau khoảng 15 phút. Sử dụng biện pháp khắc phục này mỗi tuần một lần.

  • Mặt nạ dưỡng tóc từ giấm táo và lô hội
Tạm biệt gàu ngứa cùng loại dưỡng chất siêu lợi hại này, giá rẻ không tưởng, đánh bại tóc bết rít trong tích tắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lấy một muỗng canh ACV pha trong một cốc nước. Thêm vào 5-6 thìa gel lô hội. Trộn đều và thoa lên da đầu và tóc. Xả sạch tóc với nước sau khoảng 10 phút. Sử dụng phương pháp trị gàu tự làm này tối đa hai lần mỗi tuần.

  • Trà hoa cúc và giấm táo xả tóc

Trộn một thìa ACV trong một tách trà hoa cúc ấm. Sử dụng như lần xả cuối cùng sau khi gội đầu và dưỡng tóc. Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục này hai tuần một lần.

  • Kết hợp Aspirin và giấm táo

Nghiền nát ba viên aspirin và trộn vào một cốc ACV. Xả tóc bằng dung dịch này sau khi gội đầu. Để yên trong khoảng năm phút trước khi rửa sạch bằng nước thường. Tiếp tục với dầu xả. Thực hiện theo phương pháp này hai tuần một lần.

  • Nước chanh và giấm táo
Tạm biệt gàu ngứa cùng loại dưỡng chất siêu lợi hại này, giá rẻ không tưởng, đánh bại tóc bết rít trong tích tắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trộn một phần tư cốc ACV với một cốc nước. Cho nước cốt nửa quả chanh vào trộn đều. Xả sạch tóc với dung dịch này hoặc dùng bình xịt xịt lên tóc. Dùng khăn quấn tóc lại và ủ trong khoảng 30 phút. Gội đầu và dưỡng tóc như bình thường. Sử dụng biện pháp khắc phục này hai lần mỗi tuần để giảm gàu và làm dịu kích ứng.

  • Baking Soda và giấm táo rửa sạch

Lấy cả hai thành phần bằng nhau và trộn đều để tạo thành một hỗn hợp sệt. Sử dụng như một chất tẩy tế bào chết trên da đầu , xoa bóp nhẹ nhàng trong khoảng năm phút để loại bỏ da chết và chất tích tụ. Rửa sạch bằng nước thường. Sử dụng biện pháp khắc phục này không quá một hoặc hai lần một tuần.

Theo Femina

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này

Da mặt bừng trắng, trăng hồng mịn màng trong chưa đầy 30 phút với bí quyết làm đẹp ngay tại nhà này

Dưỡng da trắng sáng sẽ không còn quá khó khăn khi bạn chú ý đến những chi tiết đơn giản dễ dàng nhất sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   giấm táo trị gàu làm đẹp bằng giấm táo cách trị gàu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 50 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 56 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 57 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới