Bạn có biết rằng gàu ảnh hưởng đến khoảng 50% người trưởng thành không. Ngoài ra, tình trạng tóc phổ biến này phổ biến ở nam giới hơn nữ giới. Rất nhiều yếu tố có thể gây ra tình trạng ngứa và kích ứng khó chịu trên da đầu, nhưng một mẹo đơn giản có thể là giải pháp cho mọi vấn đề của bạn là sử dụng giấm táo để trị gàu.

Giấm táo (ACV) là một nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp và phòng đựng thức ăn. Ngay cả khi bạn không có nó ở nhà, bạn có thể dễ dàng mua nó trực tuyến hoặc từ cửa hàng tạp hóa. Đây là những gì làm cho nó trở thành lựa chọn điều trị tốt nhất cho gàu.

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Kháng nấm: ACV có bản chất kháng nấm nên có thể điều trị gàu do nấm Malassezia gây ra.

Chất khử trùng: ACV làm sạch và khử trùng da đầu để ngăn chặn và ngăn ngừa gàu.

Tính axit: Bản chất axit của ACV ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm, có thể góp phần gây ra gàu.

Giàu axit và khoáng chất: ACV nuôi dưỡng da đầu và tăng cường sức khỏe của da đầu và tóc.

Làm thế nào để sử dụng giấm táo trị gàu?

Giấm táo có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để điều trị gàu.

Giấm táo dùng làm dầu xả

Ảnh minh họa: Internet

Pha loãng giấm táo trong nước ấm theo tỷ lệ 1:1 . Sử dụng nó như một loại nước xả sau khi gội đầu để kiểm soát và ngăn ngừa gàu. Để yên trong khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước thường. Bạn có thể làm theo các bước này một hoặc hai lần mỗi tuần.

Xịt giấm táo

Trộn hai muỗng canh giấm táo trong một cốc nước. Đổ dung dịch nước ACV này vào bình xịt. Xịt lên da đầu và tóc sau khi gội đầu và dưỡng tóc . Để khô tự nhiên. Làm điều này hai tuần một lần để làm sạch và làm sáng da đầu.

Massage giấm táo và dầu cây trà

Thêm một vài giọt dầu cây trà vào dung dịch giấm táo và nước. Trộn đều và massage nhẹ nhàng lên da đầu. Gội sạch bằng dầu gội dịu nhẹ sau khoảng 15 phút. Sử dụng biện pháp khắc phục này mỗi tuần một lần.

Mặt nạ dưỡng tóc từ giấm táo và lô hội

Ảnh minh họa: Internet

Lấy một muỗng canh ACV pha trong một cốc nước. Thêm vào 5-6 thìa gel lô hội. Trộn đều và thoa lên da đầu và tóc. Xả sạch tóc với nước sau khoảng 10 phút. Sử dụng phương pháp trị gàu tự làm này tối đa hai lần mỗi tuần.

Trà hoa cúc và giấm táo xả tóc

Trộn một thìa ACV trong một tách trà hoa cúc ấm. Sử dụng như lần xả cuối cùng sau khi gội đầu và dưỡng tóc. Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục này hai tuần một lần.

Kết hợp Aspirin và giấm táo

Nghiền nát ba viên aspirin và trộn vào một cốc ACV. Xả tóc bằng dung dịch này sau khi gội đầu. Để yên trong khoảng năm phút trước khi rửa sạch bằng nước thường. Tiếp tục với dầu xả. Thực hiện theo phương pháp này hai tuần một lần.

Nước chanh và giấm táo

Ảnh minh họa: Internet

Trộn một phần tư cốc ACV với một cốc nước. Cho nước cốt nửa quả chanh vào trộn đều. Xả sạch tóc với dung dịch này hoặc dùng bình xịt xịt lên tóc. Dùng khăn quấn tóc lại và ủ trong khoảng 30 phút. Gội đầu và dưỡng tóc như bình thường. Sử dụng biện pháp khắc phục này hai lần mỗi tuần để giảm gàu và làm dịu kích ứng.

Baking Soda và giấm táo rửa sạch

Lấy cả hai thành phần bằng nhau và trộn đều để tạo thành một hỗn hợp sệt. Sử dụng như một chất tẩy tế bào chết trên da đầu , xoa bóp nhẹ nhàng trong khoảng năm phút để loại bỏ da chết và chất tích tụ. Rửa sạch bằng nước thường. Sử dụng biện pháp khắc phục này không quá một hoặc hai lần một tuần.

Theo Femina