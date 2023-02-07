2 'chiến thần siêu đẳng' dưỡng trắng da thần tốc Retinol và Vitamin C: Dùng sao mới phát huy hiệu quả tối đa?

Làm đẹp 07/02/2023 18:34

Retinol và vitamin C được coi là 2 nhân tố mạnh mẽ nhất để đổi đầu với những vấn đề khó khăn của làn da.

Có thể thực sự khó khăn cho bạn khi chọn từ tất cả các thành phần chăm sóc da có sẵn để dùng cho da sao cho tốt nhất. Tuy nhiên, retinol và vitamin C chắc chắn là những chất tốt nhất và được nghiên cứu nhiều nhất để đẩy lùi các triệu chứng lão hóa và mang lại cho khuôn mặt bạn vẻ rạng rỡ tự nhiên.

2 'chiến thần siêu đẳng' dưỡng trắng da thần tốc Retinol và Vitamin C: Dùng sao mới phát huy hiệu quả tối đa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Retinol là một thành phần điều trị mụn trứng cá tuyệt vời vì nó hoạt động ở cấp độ tế bào để tăng tốc độ tái tạo tế bào, giảm viêm và giảm sản xuất dầu, tất cả các quy trình thiết yếu để duy trì lỗ chân lông sạch và làn da không mụn.

Mặt khác, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa và chữa lành các tổn thương trên da. Vitamin C rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa tổn thương gốc tự do đối với da do các tác nhân gây hại từ môi trường như ô nhiễm, bức xạ hồng ngoại và ánh sáng xanh. Cả retinol và vitamin C đều phải được kết hợp vào chế độ chăm sóc da của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số cách khác nhau để sử dụng cả hai thành phần này do Bác sĩ thẩm mỹ và chuyên gia chăm sóc da, Tiến sĩ Saru Singh đưa ra để cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Sử dụng từng thành phần vào những thời điểm khác nhau trong ngày

2 'chiến thần siêu đẳng' dưỡng trắng da thần tốc Retinol và Vitamin C: Dùng sao mới phát huy hiệu quả tối đa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, retinol đặc biệt được khuyên dùng vào ban đêm trong khi vitamin C được sử dụng tốt nhất vào buổi sáng.

Đầu tiên, thoa huyết thanh vitamin C lên làn da sạch và khô vào buổi sáng, sau đó sử dụng kem dưỡng ẩm da mặt phù hợp với loại da của bạn và kem chống nắng có SPF - 30 hoặc cao hơn. Nếu da của bạn có xu hướng khô hơn, bạn có thể bổ sung retinol bằng huyết thanh axit hyaluronic hoặc kem dưỡng ẩm vào buổi tối.

Sử dụng từng thành phần vào các đêm khác nhau

2 'chiến thần siêu đẳng' dưỡng trắng da thần tốc Retinol và Vitamin C: Dùng sao mới phát huy hiệu quả tối đa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vẫn có thể kết hợp thành công vitamin C và retinol nếu bạn thích áp dụng các thành phần chăm sóc da của mình vào ban đêm. Mặc dù vitamin C có hiệu quả nhất vào buổi sáng nhưng nó vẫn có lợi vào buổi tối. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn có thể sử dụng cả hai cùng một lúc. Bạn nên thay đổi thành phần và sử dụng chúng vào những đêm riêng biệt.

Sử dụng kem chống nắng và kem dưỡng ẩm

2 'chiến thần siêu đẳng' dưỡng trắng da thần tốc Retinol và Vitamin C: Dùng sao mới phát huy hiệu quả tối đa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C và Retinol là một trong những chất chống oxy hóa tốt nhất hiện có, vì vậy sử dụng kem chống nắng với nó sẽ tăng gấp đôi tác dụng bảo vệ da của nó. Thông thường, sử dụng hai loại này với kem dưỡng ẩm và kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do và tiếp xúc với tia UV cùng với việc giữ cho da ngậm nước suốt cả ngày.

Theo Times of India

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