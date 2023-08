2 'chiến thần siêu đẳng' dưỡng trắng da thần tốc Retinol và Vitamin C: Dùng sao mới phát huy hiệu quả tối đa?

Mặt khác, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa và chữa lành các tổn thương trên da. Vitamin C rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa tổn thương gốc tự do đối với da do các tác nhân gây hại từ môi trường như ô nhiễm, bức xạ hồng ngoại và ánh sáng xanh. Cả retinol và vitamin C đều phải được kết hợp vào chế độ chăm sóc da của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số cách khác nhau để sử dụng cả hai thành phần này do Bác sĩ thẩm mỹ và chuyên gia chăm sóc da, Tiến sĩ Saru Singh đưa ra để cải thiện sức khỏe làn da của bạn.