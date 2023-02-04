Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này

Nếu bạn muốn biết cách loại bỏ sẹo mụn tự nhiên tại nhà, hãy làm theo những lời khuyên sau.

Sẹo mụn hình thành do tình trạng viêm xảy ra khi lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn bởi dầu thừa, vi khuẩn và tế bào da chết. Những vết sẹo này có thể có nhiều dạng, bao gồm sự đổi màu, các vùng nhô lên hoặc lõm xuống và thậm chí là sẹo lồi.

Cho dù bạn muốn tiết kiệm chi phí đi đến hiệu thuốc hay chỉ muốn bắt đầu sử dụng các nguyên liệu tự nhiên hơn, đây là một số biện pháp trị mụn tại nhà giúp chữa trị mọi loại mụn và sẹo mụn.

Một phương thuốc phổ biến thường được sử dụng để giảm cân, giấm táo là một trong những biện pháp khắc phục mụn nhọt tại nhà hàng đầu. Đặc tính axit của nó làm cho nó trở thành một giải pháp tuyệt vời để loại bỏ mụn nhọt; tuy nhiên, nó phải được sử dụng một cách thận trọng. Nếu sử dụng không cẩn thận, giấm táo có thể gây kích ứng trên da, làm mất đi toàn bộ mục đích sử dụng.

Các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của giấm táo làm cho nó trở nên tuyệt vời trong việc chữa mụn nhọt. Axit lactic trong giấm táo cũng làm giảm sự xuất hiện của sẹo mụn, mang lại cho bạn làn da sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Pha giấm táo với nước theo tỷ lệ 1:3 để tạo thành dung dịch.

Thoa hỗn hợp này lên mụn hai lần một ngày, mỗi lần trong một phút.

Rửa sạch ngay sau một phút. Đừng lặp lại điều này nhiều hơn hai lần một ngày.

2. Tinh dầu tràm trà

Một loại tinh dầu có nguồn gốc từ Úc, tinh dầu tràm trà đã đi khắp thế giới nhờ những đặc tính kỳ diệu của nó. Được biết đến với khả năng chống vi khuẩn và giảm viêm, một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của dầu cây trà trong việc giảm mụn trứng cá. Bởi vì điều này, nó là một trong những biện pháp khắc phục tại nhà hàng đầu cho các vết sẹo mụn trứng cá. Loại dầu kỳ diệu này có đặc tính làm dịu cũng như giảm đau khi nổi mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Pha loãng một vài giọt dầu cây trà với dầu vận chuyển, chẳng hạn như dầu dừa.

Sử dụng nó như một phương pháp điều trị tại chỗ cho mụn trứng cá. Thoa nó lên mụn bằng tăm bông.

Rửa sạch trong vòng 2-3 phút.

3. Mật ong và quế

Bây giờ đây là hai thành phần ngon có thể làm cho khuôn mặt của bạn có mùi thơm và cũng có thể điều trị mụn trứng cá! Những thành phần này loại bỏ mụn tận gốc bằng cách loại bỏ vi khuẩn gây mụn do tác dụng kháng khuẩn của chúng. Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mật ong có đặc tính có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Trộn 2 thìa mật ong với 1 thìa bột quế để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Làm sạch khuôn mặt của bạn, đắp mặt nạ này và để nó trong 15 phút.

Rửa sạch bằng nước lạnh.

4. Nha đam

Bạn muốn biết làm thế nào để loại bỏ sẹo mụn một cách tự nhiên và nhanh chóng không? Thần dược kỳ diệu cho tất cả mọi thứ da, nha đam thực sự là một thành phần tuyệt vời mà thiên nhiên có rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có tác dụng làm dịu da nhưng lô hội giúp điều trị mụn nhọt nhờ hàm lượng lưu huỳnh và axit salicylic phong phú. Điều này giúp giảm mẩn đỏ và đau là tác dụng phụ của mụn nhọt. Vì là chất làm se da nên nha đam cũng loại bỏ dầu thừa ra khỏi mụn và tăng tốc độ phục hồi.

Trị mụn bằng cách thoa lô hội lên nốt mụn.

Bạn có thể để nó qua đêm vì nha đam không có tác dụng phụ và hoàn toàn an toàn.

Rửa sạch vào buổi sáng và lặp lại điều này nhiều lần trong tuần để có kết quả tốt nhất.

Theo Be Beautiful