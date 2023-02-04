Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này

Làm đẹp 04/02/2023 16:07

Sẹo thâm sau mụn có thể khiến bạn mất tự tin nhưng với những nguyên liệu có thể tìm thấy ngay trong căn bếp sẽ giúp bạn xóa tan nổi lo âu ấy.

Sẹo mụn hình thành do tình trạng viêm xảy ra khi lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn bởi dầu thừa, vi khuẩn và tế bào da chết. Những vết sẹo này có thể có nhiều dạng, bao gồm sự đổi màu, các vùng nhô lên hoặc lõm xuống và thậm chí là sẹo lồi.

Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn biết cách loại bỏ sẹo mụn tự nhiên tại nhà, hãy làm theo những lời khuyên sau.

Cho dù bạn muốn tiết kiệm chi phí đi đến hiệu thuốc hay chỉ muốn bắt đầu sử dụng các nguyên liệu tự nhiên hơn, đây là một số biện pháp trị mụn tại nhà giúp chữa trị mọi loại mụn và sẹo mụn.

1. Giấm táo

Một phương thuốc phổ biến thường được sử dụng để giảm cân, giấm táo là một trong những biện pháp khắc phục mụn nhọt tại nhà hàng đầu. Đặc tính axit của nó làm cho nó trở thành một giải pháp tuyệt vời để loại bỏ mụn nhọt; tuy nhiên, nó phải được sử dụng một cách thận trọng. Nếu sử dụng không cẩn thận, giấm táo có thể gây kích ứng trên da, làm mất đi toàn bộ mục đích sử dụng.

Các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của giấm táo làm cho nó trở nên tuyệt vời trong việc chữa mụn nhọt. Axit lactic trong giấm táo cũng làm giảm sự xuất hiện của sẹo mụn, mang lại cho bạn làn da sáng hơn.

Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Pha giấm táo với nước theo tỷ lệ 1:3 để tạo thành dung dịch.
  • Thoa hỗn hợp này lên mụn hai lần một ngày, mỗi lần trong một phút.
  • Rửa sạch ngay sau một phút. Đừng lặp lại điều này nhiều hơn hai lần một ngày.

2. Tinh dầu tràm trà

Một loại tinh dầu có nguồn gốc từ Úc, tinh dầu tràm trà đã đi khắp thế giới nhờ những đặc tính kỳ diệu của nó. Được biết đến với khả năng chống vi khuẩn và giảm viêm, một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của dầu cây trà trong việc giảm mụn trứng cá. Bởi vì điều này, nó là một trong những biện pháp khắc phục tại nhà hàng đầu cho các vết sẹo mụn trứng cá. Loại dầu kỳ diệu này có đặc tính làm dịu cũng như giảm đau khi nổi mụn.

Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Pha loãng một vài giọt dầu cây trà với dầu vận chuyển, chẳng hạn như dầu dừa.
  • Sử dụng nó như một phương pháp điều trị tại chỗ cho mụn trứng cá. Thoa nó lên mụn bằng tăm bông.
  • Rửa sạch trong vòng 2-3 phút.

3. Mật ong và quế

Bây giờ đây là hai thành phần ngon có thể làm cho khuôn mặt của bạn có mùi thơm và cũng có thể điều trị mụn trứng cá! Những thành phần này loại bỏ mụn tận gốc bằng cách loại bỏ vi khuẩn gây mụn do tác dụng kháng khuẩn của chúng. Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mật ong có đặc tính có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn.

Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Trộn 2 thìa mật ong với 1 thìa bột quế để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  • Làm sạch khuôn mặt của bạn, đắp mặt nạ này và để nó trong 15 phút.
  • Rửa sạch bằng nước lạnh.

4. Nha đam

Bạn muốn biết làm thế nào để loại bỏ sẹo mụn một cách tự nhiên và nhanh chóng không? Thần dược kỳ diệu cho tất cả mọi thứ da, nha đam thực sự là một thành phần tuyệt vời mà thiên nhiên có rất nhiều.

Loại bỏ sẹo mụn tự nhiên, trả lại làn da không tỳ vết cùng 4 nguyên liệu siêu dưỡng này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có tác dụng làm dịu da nhưng lô hội giúp điều trị mụn nhọt nhờ hàm lượng lưu huỳnh và axit salicylic phong phú. Điều này giúp giảm mẩn đỏ và đau là tác dụng phụ của mụn nhọt. Vì là chất làm se da nên nha đam cũng loại bỏ dầu thừa ra khỏi mụn và tăng tốc độ phục hồi.

  • Trị mụn bằng cách thoa lô hội lên nốt mụn.
  • Bạn có thể để nó qua đêm vì nha đam không có tác dụng phụ và hoàn toàn an toàn.
  • Rửa sạch vào buổi sáng và lặp lại điều này nhiều lần trong tuần để có kết quả tốt nhất.

Theo Be Beautiful

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn

Hé lộ bí quyết dưỡng tóc đẹp xuất sắc 'xuyên thế kỷ' của phụ nữ Ấn Độ khiến chị em ngày nay còn mê mẩn

Kiến thức y học Ayurveda bắt nguồn từ Ấn Độ hơn 5.000 năm trước và là một dạng khoa học chữa bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị sẹo mụn làm mờ sẹo thâm cách trị thâm mụn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới