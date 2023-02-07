Đối phó với làn da khô chưa bao giờ đơn giản đến thế, lưu lại ngay những bí kíp lợi hại này

Làm đẹp 07/02/2023 18:35

Da khô nứt nẻ không chỉ mất thẩm mỹ mà còn gây đau rát, hững bí quyết sau đây có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho vấn đề này.

Đối phó với làn da khô chưa bao giờ đơn giản đến thế, lưu lại ngay những bí kíp lợi hại này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 1,7% tất cả các bệnh là bệnh ngoài da. Bệnh ngoài da có thể gây phát ban, viêm, ngứa, v.v. Giải quyết các tình trạng da này là vô cùng quan trọng. Các vấn đề về da như bệnh vẩy nến, bệnh bạch biến, bệnh chàm, mụn trứng cá và dị ứng da có thể khiến bệnh nhân lo lắng hơn.

Chăm sóc da bằng những cách tự nhiên

Có rất nhiều sản phẩm dành cho da, tuy nhiên một phương pháp chữa trị tự nhiên có thể đáng để thử.

  • Giữ nước luôn được khuyến khích.
Đối phó với làn da khô chưa bao giờ đơn giản đến thế, lưu lại ngay những bí kíp lợi hại này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Máy tạo độ ẩm có thể giúp và ngăn ngừa da bạn bị khô. Một trong những cách tốt nhất để giữ cho làn da ngậm nước là mua một loại kem dưỡng ẩm chất lượng tốt.
  • Bao gồm các loại trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống là rất quan trọng để theo kịp với tai ương mùa đông.
  • Thực phẩm có chứa axit béo Omega-3, cá nước lạnh và hạt lanh trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bảo vệ làn da bị hủy hoại.

Da khô có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các biện pháp khắc phục tại nhà, tuy nhiên người bệnh có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu tình trạng da không cải thiện.

Vi lượng đồng căn và cách nó giúp duy trì làn da

Một điều khiến Vi lượng đồng căn khác biệt với các loại thuốc thông thường khác là nó tự nhiên, an toàn và tiết kiệm chi phí mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó điều trị tình trạng cơ bản của căng thẳng tinh thần và trầm cảm, thường gặp ở bệnh nhân da liễu.

Vì vậy, bất kể lý do đằng sau tổn thương da trong mùa đông này, Vi lượng đồng căn có giải pháp cho tất cả các bệnh về da cứng đầu. Các loại thuốc vi lượng đồng căn được đề xuất cho các vấn đề chăm sóc tóc vào mùa đông. Thuốc vi lượng đồng căn có nguồn gốc từ các thành phần thực vật, làm cho chúng an toàn và hiệu quả mà không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào của thuốc (ADR).

Một số loại thuốc và sản phẩm được kê đơn để chăm sóc da 

Thạch dầu khoáng: Các bác sĩ khuyên dùng loại thuốc Vi lượng đồng căn này cho các vết nứt và vết nứt trên lòng bàn tay và lòng bàn chân (Dưới sự giám sát của Bác sĩ)

Đối phó với làn da khô chưa bao giờ đơn giản đến thế, lưu lại ngay những bí kíp lợi hại này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Than chì: Các bác sĩ khuyên dùng loại thuốc vi lượng đồng căn này để điều trị tình trạng khô dai dẳng của những vùng da không bị ảnh hưởng bởi bệnh chàm, sần sùi ở các khớp tay chân, háng, cổ và sau tai, chảy máu, nứt nẻ và đau đớn núm vú, và giai đoạn đầu của sẹo lồi và u xơ (Dưới sự giám sát của Bác sĩ).

Theo Times of India

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