Bật mí bí quyết đặc biệt làm sơn móng tay nhanh khô mà thợ thường hay dùng

Có rất nhiều nhầm lẫn về thời điểm bạn thực sự an toàn để làm những việc như đi bộ xuống phố, gãi mũi hoặc gọi điện thoại nhanh.

Nếu bạn hỏi hầu hết khách hàng của tiệm khi nào móng tay của họ sẽ khô hoàn toàn, câu trả lời của họ có thể dao động từ “chưa đầy 5 phút” đến “ngày mai? Chờ đã, có lẽ là không bao giờ?”

Đó là bởi vì rất nhiều người trong chúng ta đã có trải nghiệm tồi tệ khi thò tay vào một chiếc túi xách với bộ móng tay mới sơn, để rồi nghĩ ra năm lý do tồi tệ tại sao chúng ta không thể có được những thứ tốt đẹp.

Jin Soon Choi, người sáng lập JINsoon Nail Spas và JINsoon Nail Lacquer Line ở New York, giải thích điều gì đang xảy ra: “Sơn móng tay chứa dung môi để giữ nó ở dạng lỏng, polyme cung cấp đặc tính tạo màng, sắc tố chịu trách nhiệm về màu sắc và loại nhựa giúp tăng cường độ bám dính của sơn bóng với bề mặt móng tay”.

Cô nói: “Quá trình làm khô chỉ đơn giản là làm cho dung môi bay hơi, nhưng quá trình bay hơi bắt đầu ở bề mặt bên ngoài của sơn móng tay và kết thúc khi lớp sơn đã hoàn toàn khô cả trong từng lớp và đạt độ khô hoàn toàn”.

“Đó là lý do tại sao khách hàng chạm vào móng tay mới sơn của họ và thấy rằng chúng có vẻ khô khi chạm vào nhưng vài phút sau đó lớp sơn sẽ hỏng nếu chạm móng tay lên một bề mặt hoặc đi giày quá sớm sau khi làm móng chân”, cô nói thêm

Vậy bao lâu thì móng tay khô?

Bây giờ bạn đã biết sơn móng tay của mình đang khô từ ngoài vào trong, thực sự thì sơn sẽ khô trong bao lâu?

Các chuyên gia có rất nhiều ý kiến, thường lưu ý rằng “chạm vào là khô” và “khô đến mức có thể nhét sâu vào đáy ba lô” là hai trạng thái khô hoàn toàn khác nhau.

Amy Ling Lin , Giám đốc điều hành và người sáng lập Sundays Studios ở New York, đã giải thích sự thay đổi về thời gian theo cách này: “Mặc dù bề mặt có thể đủ khô nhưng các lớp bên dưới vẫn cần thời gian khô lâu hơn một chút để khô hoàn toàn và bạn không thể bỏ qua quá trình này. Đó là lý do tại sao bạn cần tránh va vào các bề mặt cứng khi móng tay mới sơn và cũng tránh những thứ khác có thể để lại dấu vết trên móng, như ấn chúng vào vải, đi giày cao gót làm bẹp ngón chân hoặc thậm chí gội đầu”.

Chúng tôi đã nghe thấy các ý kiến ​​về thời gian sấy từ 15 phút đến 24 giờ, tất cả đều có các điều kiện khác nhau kèm theo.

10 đến 15 phút: “Nếu bạn ấn xuống móng tay mới sơn của mình, nó sẽ luôn để lại dấu vết, vì vậy hãy dành 15 phút trước khi làm bất cứ điều gì nặng tay,” Thea Green, người sáng lập Nails.Inc cho biết .

20 phút: Thợ làm móng Britney Tokyo cho biết đây là thời gian khô móng trung bình của khách hàng.

30 phút: “Tôi có bộ hẹn giờ 15 phút ở tất cả các trạm sấy của mình, nhưng hầu hết khách hàng của tôi sẽ thực hiện hai buổi sấy,” bà Choi nói.

Mazz Hanna, Giám đốc điều hành của Nailing Hollywood , một cơ quan tài năng đại diện cho các chuyên gia làm móng , cho biết: “Nếu bạn làm việc với sơn mài thông thường, không khô nhanh, có thể mất vài giờ để móng tay của bạn khô hoàn toàn” .

“Theo ý kiến ​​​​cá nhân của tôi, phải mất đủ 24 giờ để móng tay khô thực sự, nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc chúng bị sứt mẻ khi bạn làm những công việc thông thường như lấy chìa khóa ra khỏi ví hoặc rửa bát”, cô nói thêm.

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Cách đánh bóng để sơn khô nhanh hơn

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng móng tay của bạn ở trạng thái phù hợp để được đánh bóng. Green nói: “Tôi luôn đảm bảo không có dầu trên móng tay trước khi sơn bóng.

Bây giờ là lúc lấy sơn ra khỏi tủ lạnh. Britney Tokyo cho biết: “ Khi sơn dính và không đủ mịn, nó sẽ tạo ra một lớp dày trên móng tay, vì vậy tôi khuyên bạn nên bảo quản nó trong tủ lạnh để nguội và tiếp tục mịn hơn một chút”.

Từ đó, cô cho biết: “Hãy sơn hai lớp sơn mỏng, vì lớp càng mỏng thì thời gian khô càng ngắn”.

Ngoài ra, một số thợ làm móng cũng khuyến nghị để mỗi lớp khô hoàn toàn trước khi sơn lớp khác.

Những mẹo hữu ích để sơn móng tay khô nhanh

Britney Tokyo cho biết: “Một số nghệ sĩ làm móng khuyên bạn nên xịt sơn khô nhanh hoặc dầu lên móng để sơn khô nhanh hơn”. Nhưng cách đó chỉ có tác dụng ở lớp trên cùng, có nghĩa là lớp đánh bóng không khô hoàn toàn, vì vậy bạn vẫn phải cẩn thận với điều đó.”

Ý kiến ​​của Choi: “Đừng sử dụng thuốc nhỏ khô nhanh ngay sau khi sơn móng tay, vì nó sẽ khiến móng tay của bạn lâu khô hơn và vì có chứa dầu nên thậm chí có thể khiến lớp sơn bong tróc”.

Green nói: “Nếu tôi thực sự eo hẹp về thời gian, tôi sử dụng máy sấy tóc ở chế độ mát nhất và tốc độ chậm nhất. Tôi giữ nó cách khoảng 0,5 mét để đảm bảo không tạo ra bọt khí hoặc vết bẩn.”

Cô ấy cũng nói rằng mẹo làm móng bằng keo xịt tóc trên mạng xã hội là “một thủ thuật nhỏ hay khi bạn có nhiều thời gian”.