Chuyên gia tiết lộ 4 sai lầm mỗi khi gội đầu để tránh rụng tóc thường xuyên

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, một người trung bình rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày . Tuy nhiên, con số đó tăng lên một cách tự nhiên khi bạn già đi.

Bạn có thể nhận thấy có rất nhiều tóc rụng khi tắm, trên gối hoặc trên lược chải tóc, khiến bạn tự hỏi liệu mình có rụng nhiều hơn bình thường hay không.

Các nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc bao gồm rụng tóc do di truyền, suy giảm miễn dịch, một số loại thuốc và phương pháp điều trị, một số kiểu tóc và các sản phẩm chăm sóc tóc mạnh.

Nội tiết tố, căng thẳng và tuổi tác là những tác nhân lớn nhất gây rụng tóc. Tuy nhiên, rụng tóc khác với tình trạng tóc gãy rụng: Nó xảy ra khi có điều gì đó ngăn tóc mọc hoàn toàn.

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Thói quen tắm quan trọng hơn bao giờ hết đối với sức khỏe tóc và da đầu của bạn, đặc biệt nếu bạn nhận thấy tóc rụng hoặc mỏng nhiều hơn.

Cho dù tóc của bạn đang mỏng dọc theo đỉnh, một phần hay thái dương hoặc bạn đang bị rụng tóc hoàn toàn, các lý do có thể bao gồm từ nhiệt độ khi tắm cho đến nơi bạn thoa sản phẩm dành cho tóc cho đến những gì bạn thoa sau khi tắm, theo Mandy Buechner, một chuyên gia chăm sóc tóc và da đầu chuyên nghiệp.

Chuyên gia Buechner cho biết: “Tóc của bạn ở trạng thái yếu nhất khi ướt và dễ bị hư tổn nhất, vì vậy việc có thói quen tắm tốt sẽ đảm bảo sức khỏe và sự nguyên vẹn của tóc và da đầu của bạn”.

Tờ Huff Post đã hỏi các chuyên gia về thói quen tắm có thể gây hại cho sức khỏe da đầu và tóc của bạn, cũng như những việc cần làm thay thế để chống rụng và mỏng tóc.

Gội đầu bằng nước nóng

Nhiệt độ nước có thể làm tóc của bạn tốt hay hư tổn. Giống như nhiệt từ máy sấy tóc hoặc bàn là, nước nóng có thể gây tác động có hại lên tóc của bạn.

“Nhiệt độ và nước sẽ làm giãn lớp biểu bì trên tóc khi tóc ướt. Điều này có thể tạm thời nâng lớp biểu bì lên một chút,” Buechner nói.

Tóc của bạn sẽ giãn ra khi tiếp xúc với nước nóng, điều này có thể khiến tóc dễ bị gãy và xoăn hơn.

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William Gaunitz, một chuyên gia trị liệu da đầu được chứng nhận và người sáng lập của Advanced Trichology, nước nóng cũng có thể làm hỏng da đầu của bạn, khiến da đầu bị khô và có thể ảnh hưởng đến nang tóc .

Ông Gaunitz cho biết: “Da đầu của bạn, giống như da và ruột của bạn, có sự cân bằng mong manh giữa vi khuẩn và nấm. Khi mọi thứ trở nên mất cân bằng, vi khuẩn và nấm không tốt cho sức khỏe có thể phát triển với tốc độ cao và điều đó có thể dẫn đến viêm, gàu, viêm da tiết bã và da đầu quá khô hoặc quá nhờn”.

Tắm bằng nước ấm hoặc lạnh có thể ngăn ngừa tình trạng gãy biểu bì tóc và tổn thương da đầu.

Ông Buechner cho biết: “Nước mát hơn giúp làm kín lớp biểu bì trở lại và tăng độ bóng. Bạn không cần phải rửa bằng nước quá lạnh, chỉ cần không quá nóng là được”.

Gội đầu quá thường xuyên

Dầu gội bao gồm chất tẩy rửa, chất làm đặc, chất bảo quản và chất phụ gia giúp làm sạch da đầu và tóc. Bọt của dầu gội là kết quả của sunfat hoặc chất tẩy rửa giúp loại bỏ hoặc làm sạch dầu trên tóc và da đầu của bạn.

Hầu hết các loại dầu gội đều chứa sunfat. Tuy nhiên, chúng có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương nang lông khi sử dụng quá thường xuyên .

Vì nhiều loại dầu gội có chứa sunfat nên hãy tìm loại dầu gội dịu nhẹ hoặc không chứa sunfat, đặc biệt nếu tóc bạn khô.

Tần suất gội đầu của bạn phải dựa trên loại tóc và độ dài của tóc, đồng thời có khả năng là bạn đang làm mất đi lượng bã nhờn tự nhiên mà tóc tạo ra.

Đặc biệt khi bạn già đi, da đầu tiết ra ít dầu hơn nên bạn có thể không cần phải gội đầu thường xuyên.

Ông Gaunitz nói : “Khi bạn không bị rụng tóc và có da đầu khỏe mạnh, gội đầu hai lần mỗi tuần chắc chắn là đủ để giữ cho tóc bạn sạch và khỏe. Gội đầu thường xuyên hơn thực sự có thể gây ra các vấn đề, bao gồm da đầu khô, nhờn hoặc gây viêm có thể dẫn đến mỏng nhẹ”.

Gội đầu ở phần ngọn tóc

Cùng với việc gội đầu quá thường xuyên, bạn có thể đang thoa dầu gội lên những phần tóc không phù hợp.

Tóc của bạn sản xuất dầu và bã nhờn một cách tự nhiên trên da đầu, đó là nơi dầu gội của bạn nên lưu lại. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc như dầu gội không đúng cách có thể gây ra những thay đổi về kết cấu tóc và làm hư tổn thân tóc.

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Ông Buechner nói: “Không nên gội đầu cho phần ngọn tóc vì khi bạn xả sạch dầu gội khỏi da đầu, nó sẽ xả sạch thân tóc và làm sạch vừa đủ. Mặc dù vậy, nếu bạn sử dụng nhiều sản phẩm dành cho tóc như gel, keo xịt tóc, v.v., thì việc gội đầu toàn bộ tóc là tốt để loại bỏ những sản phẩm nặng đó ra khỏi thân tóc.”

Khi thoa dầu xả, quy tắc ngược lại sẽ được áp dụng. Bạn chỉ nên thoa nó ở phần ngọn tóc. Dầu xả bổ sung chất giống như bã nhờn cho tóc.

Không giống như dầu gội, dầu xả sẽ không loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn hoặc cặn bám trên tóc nên không có tác dụng làm sạch da đầu.

Tóm lại, hãy tập trung dầu gội lên đỉnh đầu và da đầu, sau đó thoa dầu xả lên ngọn tóc. Đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ bã nhờn đồng thời phủ lên phần ngọn tóc có xu hướng bị khô.

Dùng khăn bông dày

Hầu hết chúng ta đều có xu hướng làm khô tóc bằng khăn bông, xoa các sợi tóc vào nhau để hút ẩm. Tuy nhiên, điều này có thể gây tác động tiêu cực, đặc biệt là khi tóc bạn có xu hướng yếu nhất khi ướt.

Ngoài ra, kết cấu của khăn có thể liên tục kéo tóc theo thời gian, đặc biệt nếu tóc của bạn có kết cấu mịn hoặc xốp, ông Gaunitz cho biết.

Ông Buechner cho biết: “Khăn bông có những sợi bông rất lớn có tác dụng kéo và gây áp lực lên các lớp biểu bì và nang tóc. Điều này có thể gây ra ma sát dẫn đến hư hỏng, gãy và thậm chí mỏng đi.”

Khăn sợi nhỏ hoặc thậm chí áo phông có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa rụng tóc hoặc làm mỏng tóc bằng cách không làm khô tóc hoàn toàn mà thay vào đó để tóc khô nhẹ trong không khí.

Nếu bạn đang sử dụng khăn, điều quan trọng là phải giặt khăn liên tục để bảo vệ da đầu khỏi nhiễm trùng nấm và ký sinh trùng.

Ông Buechner nói: “Khăn sợi nhỏ là loại khăn tốt nhất để làm khô tóc và chúng khá rẻ”.