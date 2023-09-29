Xu hướng làm đẹp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cái nào tốt hơn?

Xu hướng K-Beauty đã giới thiệu một số triết lý chăm sóc da , trong đó quy trình chăm sóc da 10 bước như một quy chuẩn được nhiều người lựa chọn.

Tuy nhiên, có một xu hướng chăm sóc da khác tuy không thu hút được nhiều sự chú ý như K-Beauty nhưng vẫn âm thầm kiên trì trong một khoảng thời gian tương tự: J-Beauty.

Xu hướng này bao gồm rất nhiều sản phẩm, từ mặt nạ giấy đến các loại serum khác nhau, đóng góp vô số kiến ​​thức chăm sóc da giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta. Đáng chú ý, việc phổ biến kiến ​​thức này phụ thuộc rất nhiều vào internet.

J-Beauty, hay vẻ đẹp Nhật Bản, xoay quanh nguyên tắc tối giản, phản ánh niềm tin vào sự đơn giản là phương pháp chăm sóc da tối ưu.

Ảnh minh họa: Internet

Triết lý của K-Beauty và J-Beauty là gì?

J-Beauty và K-Beauty là hai lĩnh vực riêng biệt với những tư tưởng và nguyên tắc tương phản.

Vẻ đẹp Nhật Bản (J-Beauty) coi sự tối giản và chức năng là nguyên lý cốt lõi của nó. Ngược lại, vẻ đẹp Hàn Quốc, hay K-Beauty, tập trung vào triết lý của mình xoay quanh việc nuôi dưỡng làn da thông qua một quy trình gồm nhiều bước phức tạp, được đặc trưng bởi sự cân bằng đầy tính nghệ thuật.

J-Beauty tìm thấy nền tảng của mình từ những truyền thống lâu đời, tích hợp chúng một cách liền mạch với các sản phẩm tiên tiến có công thức đổi mới.

Trong khi đó, K-Beauty phát triển mạnh mẽ trong việc vượt qua các ranh giới, không ngừng đổi mới để giới thiệu các sản phẩm chăm sóc da độc đáo với công thức chưa từng thấy trước đây.

Sự khác biệt chính giữa K-Beauty và J-Beauty là gì?

Khi nói đến cả hai xu hướng làm đẹp này, có khá nhiều sự khác biệt.

Ảnh minh họa: Internet

Một số ví dụ chính về điều tạo nên vẻ đẹp của K-beauty:

Da thủy tinh

Xu hướng “làn da thủy tinh” vẫn còn phổ biến, nhấn mạnh đến làn da trong trẻo, sáng và đủ nước nhờ nhiều bước chăm sóc da và các sản phẩm dưỡng ẩm nhẹ.

Làm sạch kép

Làm sạch kép, bao gồm sữa rửa mặt gốc dầu, sau đó là sữa rửa mặt gốc nước, là nền tảng của quy trình K-Beauty, đảm bảo tẩy trang kỹ lưỡng và làm sạch da.

Toner dưỡng ẩm

Toner dưỡng ẩm, thường được gọi là "tinh chất", được sử dụng để tăng cường độ ẩm cho da và chuẩn bị cho các sản phẩm tiếp theo.

Chúng thường được sử dụng để tăng cường tác dụng của các sản phẩm trước đó, chẳng hạn như kem dưỡng ẩm hoặc sữa rửa mặt.

Mặt nạ giấy với thành phần cải tiến

Mặt nạ giấy Hàn Quốc tiếp tục phát triển với các thành phần độc đáo như chất nhầy của ốc sên, Centella Asiatica (một thành phần được chiết xuất từ cây rau má) và keo ong, đáp ứng nhiều mối quan tâm khác nhau về da.

Những mặt nạ này khi sử dụng liên tục hoặc thậm chí chỉ một lần có thể tạo ra nhiều sự khác biệt cho làn da của một người.

Sản phẩm chứa Centella Asiatica

Các sản phẩm có chứa Centella asiatica, được biết đến với đặc tính làm dịu và chữa lành, đã trở nên phổ biến trong việc giải quyết làn da nhạy cảm và dễ bị mụn, mẩn đỏ và khô.

Dưới đây là một số xu hướng J-Beauty làm nên sự đặc biệt của nó:

Thói quen tối giản

J-Beauty tập trung vào sự đơn giản và chất lượng, nhấn mạnh các quy trình chăm sóc da tối giản nhưng hiệu quả bằng các sản phẩm dịu nhẹ, giàu dưỡng chất.

Điều quan trọng hơn là sử dụng ít sản phẩm mạnh mẽ hơn là nhiều sản phẩm.

Dầu tẩy trang và dầu dưỡng

Tương tự như K-Beauty, chăm sóc da kiểu Nhật nhấn mạnh vào việc làm sạch kỹ lưỡng.

Trong khi có rất nhiều sản phẩm dùng để làm sạch da mặt, bao gồm sữa rửa mặt và sữa rửa mặt dạng bọt, nhưng người đẹp Nhật Bản lại nhấn mạnh việc làm sạch đúng cách thông qua dầu tẩy trang và son dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu truyền thống Nhật Bản

Chăm sóc da của Nhật Bản sử dụng các thành phần truyền thống như trà xanh (matcha), dầu hoa trà và yuzu vì đặc tính chống oxy hóa và nuôi dưỡng da của chúng. Họ cũng sử dụng những sản phẩm này trong cuộc sống hàng ngày.

Chống lão hóa và làm săn chắc da

J-Beauty coi trọng việc duy trì làn da trẻ trung, với các sản phẩm chống lão hóa, bổ sung collagen và mát-xa mặt là xu hướng phổ biến để giữ cho làn da trẻ trung và dẻo dai một cách tự nhiên.

Thẩm mỹ Wabi-Sabi

Quan niệm của người Nhật về wabi-sabi, đánh giá cao vẻ đẹp của sự không hoàn hảo và chân thực, đã ảnh hưởng đến các lựa chọn chăm sóc da thiên về các thành phần tự nhiên và chưa qua chế biến.

Cái nào tốt hơn?

Người ta thực sự không thể xác định được vẻ đẹp nào tốt hơn vẻ đẹp nào. Trong khi một người tập trung vào việc nuôi dưỡng thì người kia sử dụng cách tiếp cận tối giản. T

uy nhiên, có nhiều khía cạnh khác nhau của nó. Mặc dù các sản phẩm của K Beauty không quá đắt nhưng các bước bổ sung sẽ khiến giá thành tăng thêm.

Trong khi đó, các sản phẩm của J Beauty rất ít nên không được mang nhiều sản phẩm đến đây.

Bao bì K-Beauty sử dụng thiết kế bắt mắt và màu sắc tươi sáng, trong khi các sản phẩm của J-Beauty rất cơ bản và có điểm nhấn.

Người tiêu dùng hoàn toàn tùy thuộc vào việc họ muốn thêm gì vào thói quen của mình và sản phẩm nào phù hợp với họ.

Không thể định lượng hiệu quả của một sản phẩm vì đây không phải là phương pháp phù hợp cho tất cả và các sản phẩm khác nhau có thể có kết quả khác nhau trên các loại da khác nhau.