Bác sĩ cảnh báo không nên cạo râu vào 3 thời điểm này nếu không muốn da bị nhiễm trùng

Làm đẹp 27/09/2023 12:21

Cạo râu là một hoạt động thường xuyên của nam giới, tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo không nên làm việc này vào 3 thời điểm này.

Trước đây đã có một quan điểm rằng số lần cạo râu của nam giới cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Chúng ta không biết điều này được rút ra từ đâu, nhưng những quan điểm như vậy chắc chắn không có căn cứ khoa học.

Cạo râu có thể gây viêm nhiễm nang lông trên da mặt nam giới, ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể, nhưng nói rằng nó liên quan đến tuổi thọ thì không hợp lý.

Chúng ta đều biết rằng râu là một biểu hiện của sự trưởng thành nam giới, sau khi bước vào tuổi dậy thì, râu bắt đầu mọc.

Càng trưởng thành, người đàn ông càng thích để một ít râu nhỏ. Tuy nhiên, khi râu tiếp xúc với bụi bẩn, vi khuẩn và những thứ tương tự, nếu không được làm sạch kịp thời, nó có thể làm vi khuẩn phát triển, gây ra nhiễm trùng da và các vấn đề da liễu khác.

Thường thì chúng ta nghe các bạn nam xung quanh nói rằng họ từng bị xước da khi cạo râu. Vì vậy, khi cạo râu vì vậy các bạn nam khi cạo râu phải chú ý đến điều đó. Ngoài ra, đàn ông nên tránh cạo râu trong ba khoảng thời gian này.

Bác sĩ cảnh báo không nên cạo râu vào 3 thời điểm này nếu không muốn da bị nhiễm trùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cạo râu trước khi tập thể dục

Một số bạn nam thích cạo râu trước khi tập thể dục, họ cảm thấy cần phải làm sạch trước khi ra ngoài và không được cẩu thả.

Tuy nhiên, việc cạo râu trước khi tập thể dục là không khuyến khích. Nam giới có tốc độ nội tiết tố nhanh, nếu cạo râu, nang lông có thể mọc trở lại nhanh chóng.

Hơn nữa, trong quá trình tập thể dục, cơ thể sẽ sản sinh nhiều mồ hôi, mồ hôi sẽ chảy vào vùng râu, gây kích thích da ở vùng đã cạo râu, gây đau và thậm chí gây sưng đỏ.

Cạo râu trước khi tắm

Từ lâu, một số bạn nam thích cạo râu trước khi tắm, họ cảm thấy sau khi cạo râu thì tắm sẽ làm sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng điều này có thể gây ra tình trạng da và nang lông ở vùng râu trở nên nhạy cảm hơn. Khi tắm, sữa tắm có thể gây kích ứng da, gây đau đớn hoặc khó chịu khác.

Bác sĩ cảnh báo không nên cạo râu vào 3 thời điểm này nếu không muốn da bị nhiễm trùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cạo râu khi đang tắm

Một số bạn nam thích việc cạo râu trong lúc tắm. Điều này thực sự tiện lợi, nhưng nó dễ khiến hơi nước thâm nhập vào vùng nang lông, gây ra cảm giác ngứa ran trong nang lông, thậm chí có thể gây viêm nhiễm.

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Từ khóa:   cạo râu đàn ông sức khỏe

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