Chị em muốn làn da ngày càng đẹp hơn, bác sĩ thẩm mỹ chỉ ra 8 mẹo vặt không chỉ hiệu quả mà còn tiết kiệm tiền

Điều này dễ ảnh hưởng đến hình ảnh bên ngoài nên các bạn nữ sẽ tìm kiếm nhiều phương pháp chăm sóc da khác nhau nhưng hiệu quả cuối cùng là rất ít.

Sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng là mục tiêu của hầu hết mọi cô gái, tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, collagen mất dần và các bạn nữ thường gặp các vấn đề như da khô, nếp nhăn.

Vì vậy, muốn làn da ngày càng đẹp hơn thì bạn phải nắm vững những phương pháp đúng đắn, chẳng hạn như 8 mẹo chăm sóc da nêu dưới đây không những tiết kiệm tiền mà còn rất hiệu quả.

Có nhiều lý do dẫn đến kết quả này, thứ nhất, làn da của mỗi người là khác nhau, thứ hai, các sản phẩm chăm sóc da được sử dụng có thể không nhất thiết đạt được hiệu quả.

Uống nhiều nước hơn

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Nước là thành phần quan trọng nhất của cơ thể con người, uống nhiều nước có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện lưu thông máu, từ đó ngăn ngừa da khô và vết bẩn quá nhiều.

Đặc biệt uống trà hoa hồng có thể đạt được hiệu quả gấp đôi chỉ với một nửa công sức vì nó rất giàu vitamin C , rượu, polyphenol và một loạt chất chống oxy hóa.

Ăn đúng cách

Nếu muốn có làn da tốt, bạn cũng có thể bắt đầu từ chế độ ăn kiêng, nên ăn nhiều rau và trái cây tươi vì những thực phẩm này rất giàu vitamin A và có thể giữ cho làn da luôn ở trạng thái khỏe mạnh.

Thứ hai, hãy ăn một lượng cá vừa phải, đặc biệt là cá biển vì nó chứa axit béo omega-3 cần thiết cho cơ thể con người, nếu ăn vừa phải có thể làm giảm viêm nhiễm và giúp chống lại vi khuẩn.

Làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên

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Nhiều người có thói quen thức khuya, điều này không chỉ làm giảm sức đề kháng của cơ thể mà còn gây ra nhiều vấn đề như da xỉn màu,…

Thức khuya dễ gây rối loạn nội tiết, không có lợi cho quá trình trao đổi chất và bài tiết. Vì vậy, các bạn nữ được nhắc nhở đi ngủ trước 23h và ngủ từ 7 đến 8 tiếng.

Thực hiện các biện pháp chống nắng

Chống nắng là cơ sở để duy trì tình trạng tốt cho làn da, và việc chống nắng không chỉ dành cho mùa hè, bởi cường độ tia cực tím vẫn rất cao vào các mùa khác.

Vì vậy, hãy nhớ thoa kem chống nắng hoặc dùng dù che nắng trước khi ra ngoài để ngăn ngừa hắc tố melanin tích tụ trên mặt.

Rửa mặt thật sạch

Làm sạch là việc cần phải làm trước khi chăm sóc da, chỉ khi da mặt được làm sạch tốt thì các dưỡng chất trong sản phẩm dưỡng da mới được hấp thụ.

Vì vậy, mỗi người phải lựa chọn sản phẩm chăm sóc da theo loại da của mình, đặc biệt những người có làn da dầu nên chọn loại sữa rửa mặt có khả năng làm sạch mạnh để loại bỏ dầu.

Ngoài ra, cách rửa mặt đúng cách là tạo bọt sữa rửa mặt trước, sau đó massage lên mặt theo chuyển động tròn trong 30 giây rồi rửa sạch bằng nước.

Tẩy tế bào chết thường xuyên

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Theo thời gian, da chết thực sự sẽ tồn tại trên da mặt, nếu không được làm sạch kịp thời thì toner không thể hấp thụ được, vì vậy, bạn nên sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt mỗi tháng một lần.

Massage

Nhẹ nhàng massage mặt mỗi tối trước khi đi ngủ có thể giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu và làm cho khuôn mặt của bạn hồng hào, trắng trẻo, dịu dàng và mịn màng.

Giữ tâm trạng vui vẻ

Nếu bạn rơi vào trạng thái trầm cảm, căng thẳng kéo dài rất dễ bị rối loạn nội tiết, tình trạng da sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Ngược lại, duy trì tâm trạng vui vẻ có thể làm thông thoáng lỗ chân lông, tăng tốc độ trao đổi chất và giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.