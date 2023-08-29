3 thói quen xấu khi mặc nội y, nếu không thay đổi, bệnh phụ khoa có thể "bám" theo suốt đời

Làm đẹp 29/08/2023 00:00

Khi mặc nội y trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ cần phải tránh xa một số thói quen xấu này để không mắc phải các bệnh phụ khoa, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không vệ sinh kịp thời

3 thói quen xấu khi mặc nội y, nếu không thay đổi, bệnh phụ khoa có thể 'bám' theo suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số phụ nữ có thể rất lười trong cuộc sống hàng ngày, không làm sạch quần lót kịp thời khi thay đổi. Thực tế là điều này rất dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ.

Ngoài ra, nếu quần lót không được giặt sạch hoàn toàn trong quá trình thông thường, sẽ có một số bụi bẩn và vi khuẩn còn tồn lại trên quần lót, kéo dài thời gian trên quần lót của phụ nữ.

Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe vùng kín của phụ nữ, dẫn đến một loạt các viêm nhiễm phụ khoa. Do đó, sau khi phụ nữ thay quần lót, cần phải làm sạch kịp thời để tránh nguy cơ đối với sức khỏe.

Mặc đồ lót “hết hạn sử dụng”

Nếu đó là quần lót mới mua, nhiều phụ nữ có thể cảm thấy rằng nó mềm mại và thoải mái khi mặc. Tuy nhiên, sau một thời gian, quần lót có thể trở nên cứng và rất không thoải mái khi mặc.

Điều này thực sự là do quần lót đã qua sử dụng quá lâu, thường được gọi là quần lót "quá hạn". Nếu thường xuyên mặc loại quần lót này, có thể gây ra một loạt các bệnh phụ khoa cho phụ nữ.

Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ cần thay quần lót mỗi 3 đến 6 tháng một lần, không nên chờ đến khi nó trở nên rất không thoải mái mới nghĩ đến việc thay quần lót.

Nếu không, vi khuẩn sẽ dễ sinh sôi trên quần lót, ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín của phụ nữ, gây viêm phụ khoa nghiêm trọng và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ.

Không tắm, không thay đồ lót

3 thói quen xấu khi mặc nội y, nếu không thay đổi, bệnh phụ khoa có thể 'bám' theo suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có một số phụ nữ trong cuộc sống không có thói quen tốt, thường xuyên không thay quần lót, đôi khi chỉ đi thay màu sau vài ngày.

Hơn nữa, có những người luôn không thay quần lót khi không tắm, đặc biệt là khi thời tiết lạnh vào mùa đông, họ không muốn mất công thay quần lót mỗi ngày vì thấy phiền phức và sợ lạnh.

Thực tế là việc thay quần lót thường xuyên mang lại nhiều lợi ích, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng hệ tiết niệu và ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa.

Nếu có thể trả quần lót kịp thời mỗi ngày, cũng giúp giảm nguy cơ các bệnh phụ khoa khác như viêm âm đạo. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cơ thể, phụ nữ hãy thay quần lót đúng thời gian.

Vì vậy, phụ nữ nên cố gắng thực hiện việc thay và giặt quần lót đều đặn trong cuộc sống, điều này có lợi cho phụ nữ trong việc phòng ngừa các bệnh phụ khoa và bệnh phụ nữ khác.

Ngoài ra, trong cuộc sống, hãy tạo ra thói quen tốt và duy trì lịch trình sinh hoạt hợp lý, thường xuyên ăn nhiều trái cây và rau tươi, hạn chế ăn đồ cay, dầu mỡ và kích thích, cố gắng giảm thiểu việc thức khuya. Chỉ có như vậy, sức khỏe của phụ nữ mới khỏe mạnh hơn.

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ thói quen

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