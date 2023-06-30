Chăm chỉ đi biển, làn da của chị em có thể đẹp như mới?

Giờ đây, nhiều người quảng cáo về lợi ích của nước biển khi nói đến các vấn đề về da và sức khỏe - bạn có thể tìm thấy các video trên TikTok khẳng định nước biển làm sạch mụn và chữa bệnh nói chung.

Chữa bệnh, giải độc và làm sạch là tất cả những từ mà bạn có thể đã nghe để mô tả về đại dương .

Nhưng đại dương có thực sự giúp ích cho làn da của bạn không?

Hơn nữa, các thương hiệu cũng đang bắt kịp xu hướng, Lush bán sản phẩm tẩy tế bào chết bằng muối biển và Osea có sản phẩm sữa rửa mặt chiết xuất từ ​​rong biển nhằm mục đích làm cho làn da của bạn trông đẹp nhất.

Jennifer Holman, bác sĩ da liễu của US Dermatology Partners Tyler ở Texas cho biết: “Vì vậy, thực sự không có nhiều loại thuốc dựa trên bằng chứng ... các nghiên cứu dựa trên bằng chứng sẽ xem xét nước biển và da”.

Bác sĩ Holman nói: “Tuy nhiên, theo những câu chuyện được nghe, tôi có rất nhiều người bị viêm da, mụn trứng cá và những thứ tương tự, họ thấy có sự cải thiện khi họ đi biển và dành thời gian ở trong đại dương”.

Tại sao đại dương có thể có lợi cho làn da của bạn? Và khi nào nó có thể là một vấn đề đối với một số người?

Có những khoáng chất trong nước biển có thể có lợi cho da.

“Bởi vậy, tôi sẽ nói rằng nước biển có thể làm tốt cho da của bạn. Nó có thể mang lại nhiều lợi ích điều trị - nhưng điều này phụ thuộc vào loại da của bạn cũng như tình trạng của nước biển”, Tiến sĩ Elizabeth K. Jones , trợ lý giáo sư da liễu tại Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia.

Bà nói: “Đặc biệt, nước biển có chứa một số khoáng chất như magiê, kali, canxi và kẽm, vì vậy những chất này có thể có một số lợi ích”.

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Trên thực tế, một số khoáng chất này - đặc biệt là magie - có thể giúp giảm viêm, Tiến sĩ Marisa Garshick, bác sĩ da liễu tại MDCS Dermatology: Medical Dermatology & Cosmetic Surgery cho biết.

Bác sĩ Garshick cho biết: “Vì lý do này, nó có thể hữu ích đối với một số tình trạng da nhất định như bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến”.

Bác sĩ Holman đã chỉ ra một nghiên cứu năm 2016 xem xét lợi ích của nước biển sâu, thực tế đã phát hiện ra rằng nó có thể làm giảm viêm.

Bà nói rằng: “Có lẽ họ cho rằng một số chất dinh dưỡng được tìm thấy trong nước biển sâu”.

Tẩy tế bào chết

Bà Jones lưu ý rằng muối trong nước biển cũng có thể tẩy tế bào chết cho da.

Bác sĩ Jones nói: “Nó có thể “loại bỏ lớp da thô ráp tích tụ theo thời gian, loại bỏ những tế bào da chết đó và sau đó mang lại cho bạn làn da tươi mới bên dưới”.

Điều này sẽ giúp bạn có làn da sáng và mịn màng hơn, bác sĩ Garshick nói thêm.

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Và cát ở bãi biển cũng hoạt động như một chất tẩy tế bào chết, ông Jones nói.

Mức độ căng thẳng thấp hơn cùng với liệu pháp ánh sáng, cũng có thể hữu ích.

Lợi ích sức khỏe làn da có thể không tập trung vào nước muối.

Theo bác sĩ Holman, “Một điều nữa là, khi bạn đi thăm biển, thông thường bạn sẽ ít căng thẳng hơn vì bạn đang đi nghỉ.”

Bà lưu ý rằng căng thẳng có thể làm trầm trọng thêm nhiều tình trạng da. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy căng thẳng là một trong những yếu tố khiến bệnh vảy nến bùng phát.

Ngoài việc giảm căng thẳng, ánh nắng mặt trời cũng có thể có lợi. “Bạn cũng đang tiếp xúc với tia cực tím và chúng tôi biết rằng liệu pháp ánh sáng cũng giúp ích cho rất nhiều tình trạng da, chẳng hạn như bệnh chàm và bệnh vẩy nến”, bà nói

Cả hai điều có thể đang diễn ra nếu bạn thấy làn da được cải thiện sau một ngày đi biển.

“Bên cạnh đó, đôi khi không rõ liệu giảm căng thẳng hay tia UV có giúp cho bệnh da”, bác sĩ Angela Lamb, giám đốc của Trung tâm Da liễu tại Trường Y học Mount Sinai ở New York và là giáo sư phụ trách khoa da liễu tại Hệ thống Y tế Mount Sinai, cho biết.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả tin tốt khi nói đến nước mặn và làn da của bạn.

Bác sĩ Lamb nói : “Nếu để lại trên bề mặt da mà không rửa sạch, nó có thể gây kích ứng”.

Bà Jones cho biết sự kết hợp giữa nắng, gió, muối và cát có thể gây khó khăn cho một số người - đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm.

Ngoài ra, nó có thể bị khô, bác sĩ Jones lưu ý. Chỉ cần nghĩ lại lần cuối cùng bạn rời bãi biển - làn da của bạn có bị khô và căng không?

Để chống lại những vấn đề này, bà Jones cho biết bạn nên rửa sạch cặn muối sau khi ở trong đại dương “để nó không còn sót lại ở đó gây ra các vấn đề kích ứng”.

Sau khi tắm, bà nói rằng việc dưỡng ẩm là rất quan trọng. “Điều này giúp giữ ẩm cho da, bảo vệ da khỏi việc mất nước do tiếp xúc với nước biển”, bác sĩ Jones lưu ý.

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Đại dương có thể bị ô nhiễm

Bác sĩ Jones nói: “Ô nhiễm là điều chúng ta phải nhận thức được”.

Nước biển có thể chảy ra từ nước thải chưa được xử lý, có thể chứa hàm lượng tảo cao và có thể bị ô nhiễm vi khuẩn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da và các vấn đề khác, bà nói thêm

Bác sĩ Jones nói: “Khi nói đến việc sử dụng nước mặn trong điều trị, có những rủi ro ô nhiễm từ nước biển ở trạng thái tự nhiên.

Nói cách khác, bạn không nên kỳ vọng bơi ở bãi biển sẽ chữa khỏi các vấn đề về da của mình.

Bác sĩ Jones nói: “Bạn cũng không nên nhầm lẫn giữa lợi ích của nước biển với các liệu pháp y tế hàng đầu hoặc dung dịch hoặc ngâm nước muối cấp y tế”.

Nói chung, đối với bất kỳ vấn đề về da nào, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu.

Những tia nắng có hại là điều không thể bỏ qua

Bác sĩ Jones nói: “Bạn phải được bảo vệ và chú ý đến không chỉ tia cực tím từ mặt trời chiếu xuống mà còn cả sự phản chiếu từ mặt nước khi bạn ở trong nước biển.

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Vì vậy, hãy nhớ bôi kem chống nắng vào những ngày đi biển. Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ khuyến nghị sử dụng kem chống nắng phổ rộng, không thấm nước, sẽ bảo vệ chống lại tia UVA và UVB, với chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Và, bạn nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 80 hoặc 90 phút, bác sĩ Holman nói.