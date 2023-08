Chăm chỉ tập thể dục không giúp giảm cân, đây mới là cách giảm cân hiệu quả tự nhiên

Tập thể dục giúp bạn đốt cháy calo và giảm cân, phải không? Không hẳn như vậy, theo Herman Pontzer, một chuyên gia hàng đầu về trao đổi chất và sự phát triển của nó trong lịch sử loài người.

Pontzer trình bày nghiên cứu đằng sau suy nghĩ của mình trong cuốn sách Burn: New Research Blows the Lid Off How We Really Burn Calories, Stay Healthy, and Lose Weight.