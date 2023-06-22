Chuyên gia mách bạn 9 loại hình yoga nên tập nếu muốn cải thiện sức khỏe

Để hiểu các phong cách yoga khác nhau, tờ South China Morning Post đã nói chuyện với hai yoginis (nữ giáo viên yoga) người Hồng Kông với hơn một thập kỷ kinh nghiệm giảng dạy: nhà trị liệu yoga Charlotte Douglas, người sáng lập Charlotte Douglas Yoga và nữ diễn viên ba lê Anri Shiga, giảng viên tại The Yoga Lane.

Yoga có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây hơn 5000 năm. Từ yoga bắt nguồn từ tiếng Phạn yuj , có nghĩa là tham gia hoặc hợp nhất. Ngày nay, hàng triệu người trên khắp thế giới đã sử dụng nó vì những lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần của nó.

Dù bạn thực hành phong cách nào, Douglas nói rằng nó sẽ giúp bạn tiếp cận cảm giác kết nối với thời điểm hiện tại.

“Khi thực hành yoga, không có đúng hay sai, không có tốt hơn hay tốt nhất, chỉ có việc thực hành hơi thở và chuyển động, mà bạn có thể tích hợp vào cuộc sống của mình, như một cách giúp bạn vượt qua những thách thức và căng thẳng của cuộc sống hiện đại. Tất cả các phong cách đều xây dựng sức mạnh, cải thiện tính linh hoạt và sự cân bằng ở mức độ thể chất, tinh thần và cảm xúc”, Charlotte Douglas nói.

Anri Shiga, huấn luyện viên yoga tại The Yoga Lane, Hồng Kông, cho biết tất cả các bài tập yoga đều mang tính trị liệu và thúc đẩy quá trình chữa bệnh. Ảnh: Anri Shiga

9 phong cách yoga

Vinyasa yoga

Vinyasa yoga kết nối chuyển động và hơi thở, và thường được thực hành dưới dạng chuỗi các động tác liên tục, Douglas nói.

Các lớp học có thể tập trung vào một tư thế như uốn lưng, một chủ đề như chakras (trung tâm năng lượng) hoặc một khía cạnh của triết học yoga.

“Lớp học có thể năng động và tập trung vào việc củng cố các tư thế hoặc có thể là một dòng chảy chậm hơn với sự nhấn mạnh vào khả năng vận động và tính linh hoạt ở cột sống hoặc hông”, Douglas cho biết.

Hatha yoga

Hatha lấy tên từ tiếng Phạn có nghĩa là “mặt trời và mặt trăng” và được thiết kế để cân bằng hai thế lực đối lập.

Douglas nói: “Đó là một thuật ngữ chung để mô tả nhiều hình thức yoga: bất kỳ bài tập nào bao gồm các tư thế yoga, kỹ thuật thở, thần chú và mudras (cử chỉ ngón tay và bàn tay tượng trưng) đều có thể được coi là Hatha yoga”.

Iyengar yoga

Douglas cho biết: “Dựa trên những lời dạy của giáo viên yoga người Ấn Độ BKS Iyengar, loại hình Hatha yoga này nhấn mạnh đến sự liên kết vật lý chính xác của cơ thể trong những tư thế nhất định”.

Đó là một hệ thống có kỷ luật với các trình tự được lên kế hoạch cẩn thận và đúng thời gian. Dự kiến ​​​​sẽ sử dụng các đạo cụ yoga khác nhau như khối và dây đai để hỗ trợ căn chỉnh.

Yin yoga

Shiga cho biết các mô liên kết sâu như mạc cơ, dây chằng và khớp là mục tiêu của phong cách này.

Các tư thế được giữ trong một thời gian dài và bao gồm việc sử dụng các đạo cụ như khối, đệm, chăn và tường. Đó là một thực hành thiền định trong đó bạn học cách thở chánh niệm và tĩnh lặng.

Kundalini yoga

Douglas nói : “Trong tiếng Phạn, kundalini có nghĩa là 'cuộn lại như một con rắn' và năng lượng kundalini đề cập đến năng lượng cuộn lại nằm ở đáy cột sống.

“Khi được giải phóng, năng lượng này di chuyển từ đáy cột sống qua bảy chakra trên cột sống. Thực hành này sử dụng các kỹ thuật thiền và thở cụ thể để 'nâng cao' năng lượng kundalin”, Douglas nói thêm.

Hot yoga

Có nhiều phiên bản, nhưng theo Shiga, yoga hot cổ điển bao gồm 26 tư thế. Nó được thực hiện trong phòng có hệ thống sưởi để hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể thông qua đổ mồ hôi và cho phép kéo giãn sâu hơn do nhiệt.

Ashtanga yoga

Hình thức yoga năng động và thể thao này tuân theo một chuỗi các động tác, tiến triển qua một loạt các bài tập. Nó nhấn mạnh việc kết nối chuyển động và hơi thở.

Hình thức cổ điển của ashtanga (có nghĩa là "tám chi") đã được phác thảo trong Kinh Yoga của Patanjali được viết vào năm 200 trước Công nguyên bởi "cha đẻ" của yoga Sri Pattabhi Jois. Ông đã điều chỉnh phương pháp này thành Ashtanga Vinyasa hiện đại.

Yoga therapy

Shiga nói: “Mặc dù tất cả các bài tập yoga đều mang tính trị liệu và thúc đẩy quá trình chữa bệnh, nhưng yoga therapy tập trung vào tư thế và hơi thở để giúp đáp ứng các nhu cầu về thể chất và tinh thần của một người.

Restorative yoga

Các tư thế được giữ trong một thời gian, với việc sử dụng dụng cụ để giảm kích thích làm cho cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi trong khi tâm trí có thể thư giãn.

Shiga nói, điều này có thể giúp ích cho những người đang cảm thấy kiệt sức về thể chất hoặc tinh thần cũng có thể được thực hành trước khi đi ngủ.

Tầm quan trọng của hơi thở trong yoga

Kỹ thuật thở của bạn rất quan trọng khi tập yoga. Douglas gọi đó là nền tảng tuyệt đối của một bài tập yoga, đồng thời nói thêm rằng chính mối liên hệ của bạn với hơi thở sẽ hoàn thành bài tập.

Kỹ thuật thở là điều cơ bản nhất của yoga. Ảnh: Shutterstock

Các cách thở khác nhau có thể ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí theo những cách khác nhau.

Một bài tập cho tất cả mọi người

Từng dạy các học sinh bị chấn thương và có vấn đề về sức khỏe, Shiga tin rằng mọi người đều có thể tiếp cận yoga. Nó có thể được thực hành trên sàn nhà, dựa vào tường hoặc trên ghế.

Cô ấy gợi ý rằng hãy tìm một giáo viên mà bạn tin tưởng và người có thể trả lời các câu hỏi của bạn. Nếu bạn không cảm thấy tự tin khi tham gia một nhóm, hãy chọn tham gia lớp học riêng.

Nếu bạn chưa quen với yoga, Douglas khuyên bạn nên tham gia lớp học dành cho người mới bắt đầu để giúp bạn hiểu những điều cơ bản.