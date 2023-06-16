Chuyên gia tiết lộ 2 bí quyết đơn giản để không phải bôi kem chống nắng khi trang điểm

Làm đẹp 16/06/2023 13:27

Bôi kem chống nắng khi trang điểm có thể là một thử thách đối với nhiều người, nhưng đó là một bước quan trọng để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Để đảm bảo việc bảo vệ da mà không làm hỏng lớp trang điểm, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ dưới đây.

Bôi kem chống nắng khi trang điểm có thể là một thử thách đối với nhiều người, nhưng đó là một bước quan trọng để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Để đảm bảo việc bảo vệ da mà không làm hỏng lớp trang điểm, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ dưới đây

Đến nay, hầu hết mọi người đều biết rằng kem chống nắng bảo vệ chống lại tia UV gây ung thư và cũng rất quan trọng để duy trì làn da trẻ trung.

Tuy nhiên, kem chống nắng không phải lúc nào cũng phù hợp với trang điểm, và có thể dễ dàng bị từ chối sử dụng cả hai sản phẩm cùng nhau - không ai muốn làm nhòe đường kẻ mắt mà họ đã dày công chăm chút để có được sự cân đối hoặc khiến đôi má màu đồng của mình trở nên trắng bệch.

Trong khi một số người giải pháp của họ là chỉ thoa kem chống nắng một lần, sau đó đánh phấn nền có chứa SPF 15 (một định mức đo lường khả năng chống lại tia UVB được dùng trong kem chống nắng) và xong việc.

Chuyên gia tiết lộ 2 bí quyết đơn giản để không phải bôi kem chống nắng khi trang điểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ivy Lee, một chuyên gia da liễu tại Los Angeles nói rằng điều đó có lẽ không cung cấp đủ sự bảo vệ khỏi tia UV như bạn nghĩ.

"Các chỉ số SPF không cộng dồn được", bà nói với Insider. Vì vậy, thật không may, kem chống nắng SPF 50 cộng với bất kỳ chỉ số SPF nào của kem dưỡng ẩm cũng không đồng nghĩa với việc có sự bảo vệ da khỏi tia UV.

Bà cũng cho biết rằng việc thoa kem chống nắng trước khi trang điểm có thể dẫn đến việc che phủ không đồng đều vì bạn có thể lau đi một phần của kem chống nắng trong quá trình trang điểm.

May mắn thay, bản thân bác sĩ Lee cũng gặp khó khăn trong việc kết hợp trang điểm và kem chống nắng, đồng thời chia sẻ hai mẹo để kết hợp cả hai.

Đổi kem nền lấy kem chống nắng có màu

Thay vì sử dụng kem nền và kem chống nắng, Lee khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng, có màu, ít nhất là SPF 30.

Một lựa chọn gây sốt TikTok là kem chống nắng khoáng chất SPF 50 của La Roche Posay có các phiên bản có màu và trong. Và một trong những loại kem chống nắng dành cho da mặt yêu thích của chúng tôi, công thức UV Clear của EltaMD, cũng có sẵn loại có màu.

Cả hai đều chỉ có một sắc thái nhưng được thiết kế để hòa hợp với nhiều tông màu da.

Kem chống nắng có màu sắc sẽ không cung cấp được nhiều độ che phủ như kem nền dày hơn, vì vậy đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn chỉ đều màu da một cách nhẹ nhàng.

Chuyên gia tiết lộ 2 bí quyết đơn giản để không phải bôi kem chống nắng khi trang điểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng phấn phủ chống nắng để loại bỏ bóng và thêm lớp bảo vệ

Nếu bạn muốn sử dụng kem nền có độ che phủ hoàn toàn hoặc lo lắng rằng việc thoa lại một lớp kem chống nắng mới vào cuối ngày sẽ làm hỏng lớp trang điểm của bạn, bác sĩ Lee gợi ý sử dụng phấn phủ chống nắng, có chức năng như một sản phẩm hoàn thiện mờ và bổ sung lớp bảo vệ.

Cô ấy nói rằng việc bôi lại kem chống nắng cứ sau hai đến bốn giờ là
“dễ dàng”.

Tuy nhiên, không có mẹo một bước nào để thoa tất cả kem chống nắng và trang điểm có SPF mỗi ngày một lần, bạn thực sự phải thoa lại kem chống nắng để đạt được lợi ích tối đa. Nhưng, ít nhất, quá trình này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với những người yêu thích trang điểm trong số chúng ta.

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Từ khóa:   trang điểm kem chống nắng mẹo vặt

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