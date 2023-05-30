50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới

Làm đẹp 30/05/2023 17:45

Junebug Weddings đã chọn 50 bức ảnh chụp đám cưới từ hàng ngàn ứng viên, thể hiện tình yêu trong mọi hình thức.

Junebug Weddings đã sàng lọc hơn 7.000 ảnh dự thi để tìm ra những bức ảnh đính hôn lãng mạn, ấn tượng và đẹp nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới.

Ảnh đính hôn có thể không phổ biến như ảnh cưới , nhưng những hình ảnh tuyệt đẹp này có thể thuyết phục các cặp đôi mới đính hôn ghi lại khoảng thời gian đặc biệt này trong cuộc đời họ.

Một số bức ảnh đính hôn tuyệt đẹp nhất chụp các cặp đôi trên mặt nước. Cặp đôi này, được chụp ở Bali, trông giống như họ đang ở một mình giữa đại dương.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 1

Bạn có thể chớp mắt và bỏ lỡ cặp đôi hạnh phúc này đang chèo thuyền trong làn nước mờ ảo.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 2

Lênh đênh trên đại dương ở Hawaii dường như là niềm hạnh phúc.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 3

Ảnh này được chụp tại Thác Tukad Cepung ở Bali.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 4

Bức ảnh bãi biển vui tươi này cũng được chụp ở Bali.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 5

Hệ thống ánh sáng ấn tượng trong Thủy cung Vịnh Monterey đã tạo nên một phông nền tuyệt đẹp.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 6

Không gì lãng mạn hơn một nụ hôn dưới nước, đặc biệt nếu đó là ở Hawaii xinh đẹp.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 7

Một bức ảnh chụp cho thấy một cặp đôi đang ngâm mình trong suối nước nóng.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 8

Một bức ảnh chân thực khác cho thấy hai người yêu nhau đang chạy trốn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 9

Cặp đôi này đã chọn một chiếc ô tô để chạy trốn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 10

Bức ảnh chân thực này ghi lại cảm giác khi đính hôn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 11

Trang phục của họ thu hút sự chú ý, cũng như nụ cười rạng rỡ của cô dâu sắp cưới.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 12

Hôn nhân là một chuyến tàu lượn siêu tốc, cặp đôi này chắc chắn đã nhận ra điều đó tại Hội chợ hơi nước Carters ở Anh.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 13

Tình yêu đích thực có nghĩa là gội đầu cho đối phương trong khi họ nhâm nhi rượu sâm panh.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 14

Điều này đang tạo ra một lập luận mạnh mẽ cho việc thể hiện tình cảm nơi công cộng.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 15

Như cặp đôi này chứng minh, bạn có thể ở trong một nơi đông người, nhưng nếu bạn đang yêu, bạn chỉ để mắt đến một người.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 16

Cảnh ấn tượng này giống như bước ra từ một bộ phim.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 17

Trong khi đó, bức ảnh này trông giống như trang bìa của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 18

Một số bức ảnh được dàn dựng đẹp mắt, như bức ảnh này, cô dâu tương lai với mặt trời trong lòng bàn tay.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 19

Tình yêu thực sự khiến bạn sống trên 9 tầng mây.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 20

Khung cảnh lãng mạn, kiểu gothic này rất phù hợp cho những người yêu thích Halloween.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 21

Điều này mang lại một ý nghĩa mới để hợp nhất cuộc sống của bạn với nhau.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 22

Một cặp vợ chồng ở Washington không thể để con mình bỏ lỡ buổi chụp ảnh đính hôn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 23

Trong khi đó, một cặp đôi hạnh phúc ẩn mình khỏi thế giới trong bức ảnh chụp từ trên không đầy mạnh mẽ này.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 24

Một cảnh quay trên không khác được thực hiện ở White Pocket, tiểu bang Arizona.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 25

Băng ghế này gợi lên cảnh cuối cùng của bộ phim hài lãng mạn “Notting Hill”.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 26

Bức ảnh đen trắng đơn giản này là cái nhìn sâu sắc về cuộc sống chung của cặp đôi này.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 27

Những hình ảnh cho thấy địa điểm đáng kinh ngạc trên khắp thế giới. Cặp đôi mạo hiểm này đã mang pháo hoa vào hang để chụp ảnh đính hôn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 28

Cặp đôi hạnh phúc này được chụp ở Búðir, Iceland.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 29

Bóng của họ hòa quyện với cây cối và lâu đài ở hậu cảnh.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 30

Bức ảnh này được chụp trên cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà đẹp ở San Francisco.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 31
Cây cầu Golden Gate trở nên nhạt nhòa trước vẻ rực rỡ của chiếc nhẫn trên tay cô ấy.

 50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 32

Bằng cách nào đó, một cây cầu thang kim loại dẫn xuống tầng hầm khu phố Trung Hoa trông rất lãng mạn

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 33

Ai dễ thương hơn, con người hay những con bò?

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 34

Chúng tôi rất thích chiếc váy mini của cô dâu này.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 35

Trong bức ảnh này, cặp vợ chồng sắp cưới chạy khỏi máy ảnh và cùng nhau hướng tới tương lai của họ.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 36

Cặp đôi này cũng đang dắt tay nhau tình cảm trên đường. Chúng tôi cũng muốn xem ảnh kết quả của họ.

 50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 37

Bạn gần như có thể bỏ lỡ cặp đôi hạnh phúc ngồi trong xe của họ trong bức ảnh này.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 38

Điều này đơn giản nhưng rất đẹp

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 39

Một bức ảnh đơn giản khác ghi lại khoảnh khắc thân mật.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 40

Hình xăm này có nghĩa là “ở đây và bây giờ”.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 41

Cặp vợ chồng người Malaysia này bị ngăn cách bởi một tấm kính cửa sổ.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 42

Một bức ảnh thân mật, yên tĩnh khác cho chúng ta cái nhìn về cuộc sống chung của họ.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 43

Cặp đôi này đã kết hợp nghệ thuật vào những bức ảnh đính hôn của họ.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 44

Cặp đôi này cũng đã làm điều tương tự và có kết quả đáng kinh ngạc.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 45

Bản thân những bức ảnh mạnh mẽ cũng là nghệ thuật.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 46

Cặp đôi mê phim nào cũng nên lưu ý.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 47

Cuối cùng, những bức ảnh ghi lại niềm vui thuần khiết giữa những cặp đôi này. Không phải hai người này trông giống như một người vui vẻ sao?

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 48

Hai người này là một cặp đôi hạnh phúc đẹp như tranh vẽ.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 49

Nói một cách đơn giản: Điều này trông giống như niềm hạnh phúc giản đơn.

50 bức ảnh cưới độc đáo từ nhiều cặp đôi trên thế giới - Ảnh 50

 

Tiết lộ 7 sai lầm về cách chăm sóc da ít phụ nữ biết

Tiết lộ 7 sai lầm về cách chăm sóc da ít phụ nữ biết

Bảy trong số những lầm tưởng về chăm sóc da hàng đầu được các chuyên gia hàng đầu tiết lộ, từ việc liệu chúng ta có thực sự cần làm sạch hai lần đến lý do tại sao chúng ta không nên sợ tẩy tế bào chết.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới hình ảnh đính hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 30 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 30 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới