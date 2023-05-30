Ảnh đính hôn có thể không phổ biến như ảnh cưới , nhưng những hình ảnh tuyệt đẹp này có thể thuyết phục các cặp đôi mới đính hôn ghi lại khoảng thời gian đặc biệt này trong cuộc đời họ.

Junebug Weddings đã sàng lọc hơn 7.000 ảnh dự thi để tìm ra những bức ảnh đính hôn lãng mạn, ấn tượng và đẹp nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới.

Một số bức ảnh đính hôn tuyệt đẹp nhất chụp các cặp đôi trên mặt nước. Cặp đôi này, được chụp ở Bali, trông giống như họ đang ở một mình giữa đại dương.

Bạn có thể chớp mắt và bỏ lỡ cặp đôi hạnh phúc này đang chèo thuyền trong làn nước mờ ảo.

Lênh đênh trên đại dương ở Hawaii dường như là niềm hạnh phúc.

Ảnh này được chụp tại Thác Tukad Cepung ở Bali.

Bức ảnh bãi biển vui tươi này cũng được chụp ở Bali.

Hệ thống ánh sáng ấn tượng trong Thủy cung Vịnh Monterey đã tạo nên một phông nền tuyệt đẹp.

Không gì lãng mạn hơn một nụ hôn dưới nước, đặc biệt nếu đó là ở Hawaii xinh đẹp.

Một bức ảnh chụp cho thấy một cặp đôi đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Một bức ảnh chân thực khác cho thấy hai người yêu nhau đang chạy trốn.

Cặp đôi này đã chọn một chiếc ô tô để chạy trốn.

Bức ảnh chân thực này ghi lại cảm giác khi đính hôn.

Trang phục của họ thu hút sự chú ý, cũng như nụ cười rạng rỡ của cô dâu sắp cưới.

Hôn nhân là một chuyến tàu lượn siêu tốc, cặp đôi này chắc chắn đã nhận ra điều đó tại Hội chợ hơi nước Carters ở Anh.

Tình yêu đích thực có nghĩa là gội đầu cho đối phương trong khi họ nhâm nhi rượu sâm panh.

Điều này đang tạo ra một lập luận mạnh mẽ cho việc thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Như cặp đôi này chứng minh, bạn có thể ở trong một nơi đông người, nhưng nếu bạn đang yêu, bạn chỉ để mắt đến một người.

Cảnh ấn tượng này giống như bước ra từ một bộ phim.

Trong khi đó, bức ảnh này trông giống như trang bìa của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Một số bức ảnh được dàn dựng đẹp mắt, như bức ảnh này, cô dâu tương lai với mặt trời trong lòng bàn tay.

Tình yêu thực sự khiến bạn sống trên 9 tầng mây.

Khung cảnh lãng mạn, kiểu gothic này rất phù hợp cho những người yêu thích Halloween.

Điều này mang lại một ý nghĩa mới để hợp nhất cuộc sống của bạn với nhau.

Một cặp vợ chồng ở Washington không thể để con mình bỏ lỡ buổi chụp ảnh đính hôn.

Trong khi đó, một cặp đôi hạnh phúc ẩn mình khỏi thế giới trong bức ảnh chụp từ trên không đầy mạnh mẽ này.

Một cảnh quay trên không khác được thực hiện ở White Pocket, tiểu bang Arizona.

Băng ghế này gợi lên cảnh cuối cùng của bộ phim hài lãng mạn “Notting Hill”.

Bức ảnh đen trắng đơn giản này là cái nhìn sâu sắc về cuộc sống chung của cặp đôi này.

Những hình ảnh cho thấy địa điểm đáng kinh ngạc trên khắp thế giới. Cặp đôi mạo hiểm này đã mang pháo hoa vào hang để chụp ảnh đính hôn.

Cặp đôi hạnh phúc này được chụp ở Búðir, Iceland.

Bóng của họ hòa quyện với cây cối và lâu đài ở hậu cảnh.

Bức ảnh này được chụp trên cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà đẹp ở San Francisco.



Cây cầu Golden Gate trở nên nhạt nhòa trước vẻ rực rỡ của chiếc nhẫn trên tay cô ấy.

Bằng cách nào đó, một cây cầu thang kim loại dẫn xuống tầng hầm khu phố Trung Hoa trông rất lãng mạn

Ai dễ thương hơn, con người hay những con bò?

Chúng tôi rất thích chiếc váy mini của cô dâu này.

Trong bức ảnh này, cặp vợ chồng sắp cưới chạy khỏi máy ảnh và cùng nhau hướng tới tương lai của họ.

Cặp đôi này cũng đang dắt tay nhau tình cảm trên đường. Chúng tôi cũng muốn xem ảnh kết quả của họ.

Bạn gần như có thể bỏ lỡ cặp đôi hạnh phúc ngồi trong xe của họ trong bức ảnh này.

Điều này đơn giản nhưng rất đẹp

Một bức ảnh đơn giản khác ghi lại khoảnh khắc thân mật.

Hình xăm này có nghĩa là “ở đây và bây giờ”.

Cặp vợ chồng người Malaysia này bị ngăn cách bởi một tấm kính cửa sổ.

Một bức ảnh thân mật, yên tĩnh khác cho chúng ta cái nhìn về cuộc sống chung của họ.

Cặp đôi này đã kết hợp nghệ thuật vào những bức ảnh đính hôn của họ.

Cặp đôi này cũng đã làm điều tương tự và có kết quả đáng kinh ngạc.

Bản thân những bức ảnh mạnh mẽ cũng là nghệ thuật.

Cặp đôi mê phim nào cũng nên lưu ý.

Cuối cùng, những bức ảnh ghi lại niềm vui thuần khiết giữa những cặp đôi này. Không phải hai người này trông giống như một người vui vẻ sao?

Hai người này là một cặp đôi hạnh phúc đẹp như tranh vẽ.

Nói một cách đơn giản: Điều này trông giống như niềm hạnh phúc giản đơn.