5 xu hướng đám cưới đang được ưa chuộng trong năm 2023

Những chi tiết bất ngờ và những nét đặc biệt đang được ưa chuộng

Điều bình thường trong cách bày hoa truyền thống vẫn chưa lỗi thời, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn các thiết kế hoa được tạo ra bởi những người làm hoa như những đám mây hoa hồng, cấu trúc treo bằng hoa cúc hoặc thậm chí là những mái vòm không đối xứng làm bằng hoa dại.

Trong một thế giới mà chúng ta đang băn khoăn về ý nghĩa của việc tổ chức đám cưới, ngày càng có nhiều khách hàng coi ngày cưới của họ như một cơ hội để ăn mừng sự thật rằng chúng ta hoàn toàn có thể ở bên nhau. Một cách họ đã và đang làm điều này là lên kế hoạch cho những điều bất ngờ.

Mã QR cho phép các dịch vụ chuyến đi có thể cung cấp nhiều lựa chọn hơn so với các phương tiện di chuyển truyền thống.

Một trong những tài nguyên phổ biến nhất mà tôi cung cấp cho khách hàng tư vấn và tổ chức sự kiện của mình là các lựa chọn chuyến đi thông qua Uber và Lyft, đặc biệt là cho các sự kiện và đám cưới.

Các nghi lễ cá nhân có chủ ý mang tính chất đặc biệt đang được ưa chuộng.

Nghi thức lễ cưới đã lâu trở thành một phần mà mọi người vội vã bỏ qua, điều này làm cho buổi lễ cưới trở nên thiếu đi sự đặc biệt! Nhưng trong năm nay, nhiều khách hàng của tôi đang yêu cầu các cách thức để làm cho nghi thức lễ cưới của họ trở nên đặc biệt hơn.

Các lựa chọn là vô tận như mối quan hệ của bạn. Bạn có thể sử dụng các bài tập ưu tiên đám cưới và mẫu kịch bản lễ để giúp tùy chỉnh sự kiện của mình.

Có vẻ như nhiều địa điểm tổ chức tiệc cưới đang yêu cầu các cặp đôi thuê một nhà tổ chức đám cưới

Ngày càng có nhiều người cho tôi biết họ tìm thấy tôi vì địa điểm tổ chức yêu cầu họ thuê một nhà tổ chức đám cưới. Thay đổi này có thể do nhân viên hạn chế hoặc các địa điểm đang thiết lập ranh giới tốt hơn.

Mặc dù điều này có lợi cho tôi (hiển nhiên), nhưng đối với khách hàng, điều này không phải lúc nào cũng lý tưởng, vì họ có thể chưa tính đến ngân sách cho thành viên thêm của đội ngũ nhà cung cấp.

Trong khi đó, phát trực tiếp đang tạm dừng

Khách hàng của tôi không còn muốn phát trực tiếp mọi khoảnh khắc của đám cưới cách đây vài năm.

Tôi vẫn thấy khách mời sử dụng FaceTime để kết nối với những người không thể đến dự đám cưới, nhưng khao khát để ghi lại mọi khoảnh khắc trực tiếp đã không còn nữa.

Thay vào đó, các cặp đôi có thể muốn thuê một nhà làm phim hoặc giao cho khách một nhiệm vụ để ghi lại một khoảnh khắc cụ thể mà họ muốn chia sẻ sau đám cưới.

Những màn vào cửa tráng lệ được tùy chỉnh đã từng được ưa chuộng một thời.

Đối với những người tổ chức tiệc, thời của những lối vào tùy chỉnh với những bước nhảy được biên đạo và những bài hát đặc biệt trong tiệc chiêu đãi phần lớn đã qua đi.

Tôi thấy nhiều người chọn tán gẫu với khách mời của họ trong thời gian dài vào lúc uống rượu thay vì chuẩn bị một bài hát và múa trước bữa chính.

COVID-19 vẫn chưa biến mất nhưng mối quan hệ của chúng ta với nó đã thay đổi trong thế giới đám cưới.

Cùng thời điểm năm ngoái, các mẫu của tôi về chính sách an toàn Covid-19 và cách chia sẻ chính sách đó với khách và nhà cung cấp là những tài nguyên phổ biến nhất trên trang web của tôi. Nhưng năm nay thì không phải như vậy.

Điều đó không có nghĩa là Covid-19 đã biến mất, nhưng tôi tin rằng mối quan hệ của chúng ta với nó đã thay đổi trong thế giới đám cưới.

Pháo hoa, que phát sáng và hoa giấy không biến mất mãi mãi nhưng mong muốn về một màn kết thúc đám cưới lớn hơn đã giảm đi so với trước đây.

Thay vì kết thúc tiệc cưới hoành tráng, các cặp đôi dường như đang ưu tiên thời gian tản bộ với người thân yêu của họ càng lâu càng tốt.

Nếu bạn vẫn muốn làm điều đặc biệt vào cuối đám cưới, hãy xem xét chọn một bài hát cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt đối với những người bạn biết sẽ ở đó cho đến phút cuối cùng của tiệc.

Chúng ta có thể sẽ thấy ít hơn các chiếc bánh cưới trong tương lai

Hầu hết khách hàng của tôi trong mùa hè năm nay đều không có bánh cưới trong món tráng miệng. Thay vào đó, họ chọn các loại bánh như bánh kem, bánh quy, bánh cannoli,…

Món tráng miệng cũng không cần thiết trong đám cưới. Nếu bạn không thích nó, hãy loại bỏ món tráng miệng trong bữa ăn của bạn và xem xét chi tiền cho món ăn mà bạn thích hơn.