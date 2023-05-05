Những điều cần biết về Met Gala 2023

ào thứ Hai ngày 1 tháng 5 năm 2023, sự kiện Met Gala 2023 đã diễn ra. Triển lãm Viện trang phục năm nay, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", tôn vinh toàn bộ tác phẩm và cuộc đời của Karl Lagerfeld, vì vậy quy định trang phục là "tôn vinh Karl".

Đêm qua, thứ Hai, ngày 1 tháng 5, Met Gala 2023 đã diễn ra.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về Met Gala 2023.

Vì Lagerfeld đã thiết kế cho nhiều nhà mốt - bao gồm cả thương hiệu của ông, Patou, Balmain, Chloé, Fendi và Chanel - nên các khách mời không thiếu nguồn cảm hứng.

Met Gala 2023 diễn ra khi nào?

Met Gala 2023 diễn ra ngày 1 tháng 5 tại Thành phố New York. Nó tổ chức lễ khai mạc triển lãm của Viện trang phục“ Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

Làm cách nào tôi có thể xem (hoặc xem lại) Met Gala 2023?

Người hâm mộ đã theo dõi tất cả các hành động trên buổi phát trực tiếp của Vogue. Nếu bạn bỏ lỡ đêm diễn ra, bạn có thể xem lại. Thảm đỏ được phát trực tiếp trên Vogue.com và cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi (cũng như trên Instagram, Facebook và Twitter ). Những người đồng dẫn chương trình phát trực tiếp năm nay là La La Anthony, Derek Blasberg, Chloe Fineman và phóng viên đặc biệt Emma Chamberlain.

Chủ đề của Met Gala 2023 là gì?

Ảnh: Getty Images

Quy định về trang phục của Met Gala năm 2023 là “để vinh danh Karl”. Andrew Bolton, người phụ trách Wendy Yu của Viện Trang phục, xem xét tác phẩm của Karl Lagerfeld (1933–2019) trong triển lãm.

Trong suốt cuộc đời của mình, Lagerfeld đã làm việc tại các hãng thời trang nổi tiếng như Balmain, Chloé, Fendi và Chanel, bên cạnh thương hiệu mang tên ông. Hơn 150 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm, nhiều tác phẩm đi kèm với các bản phác thảo của Lagerfeld.

Ai tổ chức Met Gala 2023?

Vào ngày 18 tháng 1, Vogue thông báo rằng những người dẫn chương trình năm 2023 của họ sẽ là Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa và Anna Wintour của Vogue.

Anna Wintour đã điều hành Met Gala từ năm 1995, biến nó thành lễ kỷ niệm thời trang hàng năm rất được yêu thích mà chúng ta biết ngày nay.

Met Gala là gì?

Met Gala là một sự kiện từ thiện được coi là hoạt động gây quỹ cho Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Theo truyền thống, sự kiện này được đặt vào thời điểm khai mạc triển lãm thời trang hàng năm của viện. Mỗi năm, sự kiện này gây quỹ hàng chục triệu USD.

Điều gì xảy ra tại Met Gala?

Ảnh: AP

Đó là một bí mật. Vì lý do này, khách phải tuân thủ chính sách không sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, bạn có thể xem những bức ảnh độc quyền từ bên trong Met Gala 2023 tại đây và xem sơ qua cách sắp đặt bàn, thực đơn và cách trang trí.

Kendall Jenner cũng cho chúng ta xem hậu trường về Met Gala qua máy ảnh của cô ấy vào năm 2021.

Sự kiện này thường có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng (như Rihanna hoặc Justin Bieber ). Năm nay, Lizzo khép lại đêm gala với màn trình diễn lung linh, bất ngờ. Và khách luôn khám phá triển lãm trước khi ngồi xuống ăn tối cùng nhau.

Ảnh: Jeff Kravitz

Met Gala được tổ chức ở đâu?

Met Gala diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York vào ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 5 hàng năm (ngoại trừ sự kiện năm 2021 diễn ra vào tháng 9 do các hạn chế về COVID-19).

Khách tham dự Met Gala thường ở trong các khách sạn gần đó, tụ tập tại một vài địa điểm yêu thích của người nổi tiếng . Năm nay, khách sạn Mark là một địa điểm đắc địa để ngắm nhìn những người nổi tiếng.

Ai được mời đến Met Gala?

Cho đến buổi tối trước sự kiện, danh sách khách mời là tuyệt mật. Nhưng một số tên tuổi lớn nhất trong ngành thường xuyên tham dự—từ Beyoncé và Lady Gaga đến Madonna và Rihanna .

Thông thường, các nhà thiết kế tham dự với những nàng thơ của họ: hãy nghĩ đến Marc Jacobs và Kate Moss hoặc Nicolas Ghesquière và Emma Stone.

Ai tham dự Met Gala?

Sự kiện này thường tổ chức khoảng 600 người tham dự. Sự kiện chào đón các ngôi sao, nhà sáng tạo trẻ và những người tiêu biểu trong ngành mỗi năm. Xem lại một số vẻ ngoài đẹp nhất từ ​​những người tham dự Met Gala lâu năm như Blake Lively , Sarah Jessica Parker , Rihanna và nhiều vẻ ngoài đẹp nhất mọi thời đại .