Nữ rapper Doja Cat hóa mèo tại Met Gala 2023 vì được muốn là chính mình

Thời trang 04/05/2023 16:04

Doja Cat đeo chân tay giả tại Met Gala 2023 để hóa thân thành chú mèo Choupette của Karl Lagerfeld.

Doja Cat đã cởi mở về phong cách phá vỡ ranh giới của mình tại Met Gala 2023, trong đó có các đạo cụ mang hình ảnh giống như một con mèo.

Trong một video hậu trường cho tạp chí Vogue , ca sĩ "Kiss Me More" cho biết cô lấy cảm hứng từ chú mèo cưng Choupette của Karl Lagerfeld.

“Tôi sử dụng thời trang để thể hiện bản thân. Vì vậy, điểm mấu chốt là, bất cứ khi nào tôi làm điều gì đó tiên phong hoặc khác thường như thế này, thì đó là một cách khác để chỉ tôi thể hiện bản thân và cả những người tôi đang làm việc cùng”, cô ấy nói.

“Không gì bằng việc gửi một thông điệp qua trang phục bạn đang mặc và có một câu chuyện đằng sau thứ gì đó. Tôi nghĩ thật thú vị khi thấy mọi người làm những việc như vậy”, cô nói thêm.

Met Gala năm nay đã tôn vinh ảnh hưởng của Lagerfeld đối với ngành công nghiệp thời trang. Nhiều người nổi tiếng mặc váy đen trắng, hoa trà và vải tuýt, gợi nhớ đến các thiết kế Chanel đặc trưng của Lagerfeld. Mặc dù những người khác đã giới hạn ở các bộ cánh đơn giản, nhưng Doja lại quyết định thể hiện mình với những bộ trang phục cầu kỳ, hơi hướng theo động vật”.

Nữ rapper Doja Cat hóa mèo tại Met Gala 2023 vì được muốn là chính mình - Ảnh 1
Doja Cat tham dự Met Gala 2023. Ảnh: Getty

Giám đốc sáng tạo kiêm nhà tạo mẫu Brett Alan cho biết không ai có thể sánh được với Doja khi đến Gala Met với “một phong cách được bàn tán sôi nổi”.

Anh cũng cho biết người chiến thắng giải Grammy thích “làm rối tung ý tưởng về các chuẩn mực sắc đẹp”.

Đáp lại, Doja nói đùa rằng cô ấy “không giống những cô gái khác” vì cô thích pizza, gà rán và quần thể thao.

“Thật mệt mỏi khi nghiêm túc với bản thân đến mức hạn chế trải nghiệm của mình trong cuộc sống”, cô nói.

“Tôi thích làm nổi bật mọi thứ. Tôi không thích che giấu bản thân và nghĩ rằng đó phải là cuộc sống của tôi trong suốt quãng đời còn lại. Tôi thích suy nghĩ khác biệt”, Doja cho biết.

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ?

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ?

Phong cách thời trang của Karl Lagerfeld mang tính biểu tượng với sự kết hợp táo bạo giữa truyền thống và hiện đại và ông đã duy trì điều này suốt sự nghiệp của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Met Gala 2023 thời trang Doja Cat

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 20 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 21 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 22 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 26 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 33 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 36 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt