Nữ rapper Doja Cat hóa mèo tại Met Gala 2023 vì được muốn là chính mình

Doja Cat đeo chân tay giả tại Met Gala 2023 để hóa thân thành chú mèo Choupette của Karl Lagerfeld.

Doja Cat đã cởi mở về phong cách phá vỡ ranh giới của mình tại Met Gala 2023, trong đó có các đạo cụ mang hình ảnh giống như một con mèo.

Trong một video hậu trường cho tạp chí Vogue , ca sĩ "Kiss Me More" cho biết cô lấy cảm hứng từ chú mèo cưng Choupette của Karl Lagerfeld.

“Tôi sử dụng thời trang để thể hiện bản thân. Vì vậy, điểm mấu chốt là, bất cứ khi nào tôi làm điều gì đó tiên phong hoặc khác thường như thế này, thì đó là một cách khác để chỉ tôi thể hiện bản thân và cả những người tôi đang làm việc cùng”, cô ấy nói.

“Không gì bằng việc gửi một thông điệp qua trang phục bạn đang mặc và có một câu chuyện đằng sau thứ gì đó. Tôi nghĩ thật thú vị khi thấy mọi người làm những việc như vậy”, cô nói thêm.

Met Gala năm nay đã tôn vinh ảnh hưởng của Lagerfeld đối với ngành công nghiệp thời trang. Nhiều người nổi tiếng mặc váy đen trắng, hoa trà và vải tuýt, gợi nhớ đến các thiết kế Chanel đặc trưng của Lagerfeld. Mặc dù những người khác đã giới hạn ở các bộ cánh đơn giản, nhưng Doja lại quyết định thể hiện mình với những bộ trang phục cầu kỳ, hơi hướng theo động vật”.

Doja Cat tham dự Met Gala 2023. Ảnh: Getty

Giám đốc sáng tạo kiêm nhà tạo mẫu Brett Alan cho biết không ai có thể sánh được với Doja khi đến Gala Met với “một phong cách được bàn tán sôi nổi”.

Anh cũng cho biết người chiến thắng giải Grammy thích “làm rối tung ý tưởng về các chuẩn mực sắc đẹp”.

Đáp lại, Doja nói đùa rằng cô ấy “không giống những cô gái khác” vì cô thích pizza, gà rán và quần thể thao.

“Thật mệt mỏi khi nghiêm túc với bản thân đến mức hạn chế trải nghiệm của mình trong cuộc sống”, cô nói.

“Tôi thích làm nổi bật mọi thứ. Tôi không thích che giấu bản thân và nghĩ rằng đó phải là cuộc sống của tôi trong suốt quãng đời còn lại. Tôi thích suy nghĩ khác biệt”, Doja cho biết.

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ? Phong cách thời trang của Karl Lagerfeld mang tính biểu tượng với sự kết hợp táo bạo giữa truyền thống và hiện đại và ông đã duy trì điều này suốt sự nghiệp của mình.

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