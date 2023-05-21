20 bộ trang phục táo bạo nhất thập niên 2000

Các ngôi sao bao gồm Jennifer Lopez, Lil Kim, Katy Perry và Christina Aguilera đã mặc những bộ trang phục lộng lẫy đến các sự kiện thảm đỏ, trong khi các xu hướng bao gồm quần jean cạp trễ và đường viền cổ chữ V khoét sâu đang được đà phát triển.

Trong khi các ngôi sao đã khiến cho mọi người chú ý với những lựa chọn thời trang táo bạo của họ trong những năm 90, thiên niên kỷ mới đã giới thiệu cho chúng ta những kiểu trang phục táo bạo hơn bao giờ hết.

Mái tóc nhọn và chiếc quần cạp trễ của Pink chỉ là một số lý do khiến diện mạo tại VMAs 2000 của cô trở thành một trong những bộ trang phục đáng nhớ.

Dưới đây là 20 kiểu trang phục táo bạo nhất của đầu những năm 2000 đầu hay còn gọi là "noughties".

Tại lần xuất hiện đầu tiên của mình tại VMA, Pink chắc chắn đã tạo dấu ấn cho riêng mình. Năm 2015, MTV gọi trang phục đầy sặc sỡ và kỳ quặc này là một "tuyên bố rất ồn ào".

Trong kiểu tóc nhọn màu hồng, nữ ca sĩ mặc một chiếc áo khoác sáng bóng viền lông; một chiếc áo ba lỗ cổ cao màu vàng, dây chuyền vàng phủ trên chiếc quần jean cạp trễ của cô ấy và khuyên tai tròn lớn.

VMAs 2000 đã chứng tỏ là một đêm đầy táo bạo, Christina Aguilera mặc một bộ trang phục sequin hở hang.

Tại VMAs 2000 , Christina Aguilera mặc một chiếc váy đen lấp lánh để lộ phần thân trên. Chiếc quần lọt khe của cô ấy cũng lộ ra ngoài , tạo thêm một yếu tố táo bạo khác cho vẻ ngoài.

Sarah Jessica Parker buộc vải tuyn quanh cánh tay khi mặc chiếc váy lông vũ tại lễ trao giải Emmy 2000.

Chiếc váy hồng siêu lông vũ của Sarah Jessica Parker tại Lễ trao giải Emmy 2000 được thiết kế bởi Oscar de la Renta.

Trong một bài luận năm 2014 cho The Hollywood Reporter , Parker đã vinh danh nhà thiết kế thời trang quá cố và thảo luận về những phản ứng trái chiều của công chúng đối với vẻ ngoài của bà.

Jennifer Lopez mặc một chiếc váy Versace tại lễ trao giải Grammy năm 2000, đủ táo bạo để truyền cảm hứng cho việc tạo ra công cụ tìm kiếm hình ảnh Google.

"Daring" (táo bạo) có thể là một cách nói nhẹ nhàng khi nói đến chiếc váy của J-Lo tại giải Grammy năm 2000, có đường viền cổ áo dài đến tận rốn.

Trong trang phục thảm đỏ của cặp đôi mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 21, Britney Spears và Justin Timberlake đã làm rung chuyển trang phục denim tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 2001.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 1999 và chia tay vào năm 2002, “đã làm nên lịch sử quần jean xanh với phiên bản tuxedo Canada này”, phóng viên Tayler Adigun của tờ Business Insider viết. Cô gọi nó là một trong những “cặp đôi nổi tiếng mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại”.

Tại Lễ trao giải Âm nhạc Hip-Hop năm 2001, Lil Kim đã mặc môt chiếc áo bra-top hở ngực.

Không có gì ngoài những ngôi sao lấp lánh lấp lánh trên ngực, bộ đồ hai mảnh gần như không có của cô ấy chỉ là một trong nhiều diện mạo táo bạo trên thảm đỏ của rapper,

Spears mặc một chiếc váy ngắn dài tay toàn ren đến VMAs 2001.

Chiếc váy ngắn bằng ren để lộ nội y không phải là trang phục gây sốc nhất trong đêm của Spears.

Sau thảm đỏ, cô ấy biểu diễn "Slave 4 U" trong khi ôm một con rắn sống , đây được coi là một trong những màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất của ngôi sao nhạc pop.

Aguilera khuấy động chiếc váy siêu nhỏ và áo sơ mi có khăn quàng cổ tại VMAs 2002.

Ngoài chiếc váy denim cạp trễ siêu nhỏ và chiếc áo được E! News gọi là "táo bạo", cô ấy còn đội một chiếc mũ trắng và đi ủng đen cao.

Tại lễ trao giải Oscar 2002, Halle Berry mặc một chiếc váy xuyên thấu với chi tiết hoa che ngực.

Phần trên của chiếc váy Elie Saab màu đỏ của cô ấy được làm bằng lưới trong suốt, nhưng những bông hoa thêu giúp che đi phần ngực của cô ấy.

Avril Lavigne đã thêm những chi tiết táo bạo vào bộ trang phục giản dị tại VMAs 2002.

Năm 2002, Avril Lavigne xuất hiện tại VMAs trong bộ trang phục giản dị nhưng độc đáo. Thay cho một chiếc vòng cổ, nghệ sĩ nhạc pop treo một chiếc cà vạt - có hình lá cờ Canada - quanh cổ cô.

Ngoài ra cô còn mặc một chiếc quần rằn ri, cạp trễ, rộng thùng thình để lộ dải quần lót và hoàn thiện vẻ ngoài bằng những chiếc vòng cổ tay nhọn.

Mang phong cách punk tương tự , Gwen Stefani đã tự tin diện một chiếc váy da độc đáo, đính đá tại lễ trao giải VMA năm 2002.

Chiếc váy mà Gwen Stefani mặc cùng với bộ trang phục đơn giản khác của cô ấy có các tầng da được trang trí bằng các chi tiết đính đá treo trên khóa giữa hai chân.

Năm 2002, Paris Hilton kết hợp một chiếc áo trễ vai có dòng chữ "Savage Art" với một chiếc váy ngắn rách.

Bên dưới chiếc áo khoác lông thú, Hilton mặc một bộ hai mảnh màu trắng, với phần trên có dòng chữ "Savage Art" trên nền họa tiết da báo. Váy của cô ấy dường như bị rách ở cuối.

Aguilera lại gây ấn tượng tại VMAs 2003 với một phong cách hoàn toàn khác.

Mặc dù chiếc váy ngắn màu hồng cùng với lông vũ có độ che phủ cao hơn so với diện mạo của cô ấy tại VMAs năm trước, nhưng cô ấy vẫn chọn một bộ trang phục táo bạo trên thảm đỏ.

Ashley Tisdale dường như đã mặc gần như mọi thứ trong tủ quần áo của cô ấy tới buổi ra mắt phim "Ice Princess" năm 2005.

Ngôi sao của Disney Channel, Ashley Tisdale, phối một chiếc váy sequin vàng bên ngoài một chiếc quần jean và một chiếc áo phông in hình màu trắng bên ngoài một chiếc áo ba lỗ màu xanh lam.

Cô ấy hoàn thiện vẻ ngoài với đôi giày bệt bằng vàng, một chiếc vòng cổ chunky màu ngọc lam và một chiếc ví clutch trông giống như những phím đàn piano.

Hilary Duff kết hợp hoa văn, màu sắc và kết cấu tại Lễ trao giải Nickelodeon Kids' Choice năm 2003.

Trong chiếc áo lưới, áo hoa, một chiếc váy ngắn với những tầng xếp gấp có vẻ được làm từ những khăn tay ren và đôi giày cao gót kiểu boxer, ngôi sao của "Lizzie McGuire" chắc chắn đã cho khán giả thấy phần tinh nghịch, vui nhộn của cô tại Lễ trao giải Nickelodeon Kids' Choice.

Katy Perry đã mặc chiếc váy có đôi mắt khổng lồ trên ngực tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV Châu Âu năm 2008 ở Anh.

Thay đổi một diện mạo đơn giản khác trên thảm đỏ, chiếc váy của ca sĩ "I Kissed a Girl" nổi bật với một cặp nhãn cầu màu xanh lá cây thay cho vạt áo truyền thống.

Chiếc áo nịt ngực của Rihanna được bao phủ bởi những chiếc gai tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 2008.

Những sợi dây chuyền bạc treo trên chiếc áo nịt ngực bằng da màu đen đầy gai nhọn của Rihanna phù hợp với hình dạng của hai giải thưởng mà cô giành được đêm đó : nữ nghệ sĩ pop/rock được yêu thích và nữ nghệ sĩ soul/R&B được yêu thích.

Những viên kim cương trắng nhô ra khỏi chiếc váy mà Lady Gaga mặc trong Jingle Ball 2008 ở thành phố New York.

Lady Gaga , người có đĩa đơn đầu tay "Just Dance" được phát hành vào đầu năm đó, đã kết hợp chiếc váy gai nhọn của mình với đôi găng tay trắng.

Năm 2009, cô ấy mặc một bộ đồ ba chiều khác khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Nghệ sĩ đầy triển vọng lúc bấy giờ đã đưa các họa tiết hình học lên một tầm cao mới trong kiểu dáng 3D góc cạnh, toàn màu đen, mà cô ấy đã mặc trong buổi biểu diễn Wango Tango của Đài KIIS-FM ở Irvine, California.

Rihanna mặc bộ vest tay phồng tới Met Gala năm 2009.

Cô kết hợp bộ đồ Dolce & Gabbana, có miếng đệm vai, với giày cao gót màu đen trơn.