Ngôi sao của bộ phim "Uncut Gems" đã trải qua một cuộc chuyển đổi phong cách lớn khi cô bắt đầu hẹn hò với Kanye "Ye" West sau khi họ gặp nhau vào tháng 12 năm 2021 và cô xuất hiện với nhiều loại trang phục từ những bộ váy hầu như không có cho đến một bộ trang phục được may sẵn từ bao cao su.

Diễn viên Julia Fox chưa bao giờ là người né tránh vẻ ngoài táo bạo.

Trước vai diễn đột phá trong "Uncut Gems", Julia Fox đã bắt đầu tạo nên làn sóng với những lựa chọn thời trang của mình.

Dưới đây là những bộ hình táo bạo nhất của Julia Fox cho đến nay.

Vào thời điểm đó, Fox là một người mẫu, nhiếp ảnh gia và doanh nhân thời trang tương đối ít tên tuổi.

Để tham dự một sự kiện của Marc Jacobs vào năm 2015, nàng thơ tương lai của Kanye "Ye" West đã mặc một chiếc váy màu bạc và cài băng đô với một chiếc thắt lưng buộc quanh phần giữa của cô.

Để tham dự buổi ra mắt "Uncut Gems" trong Liên hoan phim quốc tế Toronto 2019, Fox đã mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen và một chiếc váy xếp ly trong suốt.

Cô kết hợp vẻ ngoài với son đỏ và giày cao gót đen đơn giản. "Uncut Gems" là vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên của Fox và sẽ đưa cô ấy trở thành ngôi sao.

Fox mặc một bộ áo liền quần ren đen tuyệt đối để tham dự lễ kỷ niệm GQ Men of the Year 2019.

Bộ trang phục do Alexander Wang thiết kế, nổi bật với chiếc váy ngoài màu đen phù hợp với áo lót màu đen của Fox.

Fox mặc một chiếc váy đen đơn giản với đường viền cổ sâu vào năm 2020.

Màu đen sau đó trở thành món đồ chủ lực trong tủ quần áo của Fox, nhưng cô ấy nói với Interview Magazine rằng cô ấy đã vứt bỏ toàn bộ tủ quần áo của mình khi bắt đầu hẹn hò với Ye.

Julia Fox đã mặc chiếc váy mang tính biểu tượng của Jean-Paul Gaultier tới Tuần lễ thời trang Paris năm 2021.

Kim Kardashian đã mặc một phiên bản váy gần giống vào năm 2019, điều mà nhiều người đã nhanh chóng chỉ ra sau khi Fox bắt đầu hẹn hò với Kanye "Ye" West, chồng cũ của Kardashian, vào tháng 1 năm 2022.

Trong lần ra mắt với tư cách là "nàng thơ" của phương Tây, cô ấy đã mặc một bộ trang phục denim hai dây hở bụng của Schiaparelli tới Tuần lễ thời trang Paris.

Cô ấy sánh đôi với bạn trai lúc bấy giờ là Kanye West , người đã mặc một bộ trang phục denim Balenciaga phối hợp.

Julia Fox và Kanye West đã xuất hiện trước công chúng tại buổi trình diễn Schiaparelli Haute Couture trong Tuần lễ thời trang Paris.

Cô ấy mặc một chiếc váy corset bằng da bóng, quần legging da đen và bốt da cao đến đùi, tất cả đều do Schiaparelli thiết kế. Cô kết hợp vẻ ngoài với đôi bông tai vàng lớn và bút kẻ mắt đậm đặc trưng của mình.

Khi đi ăn tối ở Los Angeles, nữ diễn viên mặc một chiếc áo corset da màu xanh lá cây và váy ngắn.

Cô kết hợp vẻ ngoài với áo khoác da dài và bốt cao đến đầu gối màu đen.

Khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 2 năm 2022, Fox đã mặc một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tuyệt đối và một chiếc váy siêu nhỏ màu đen.

Cô kết hợp vẻ ngoài với áo đỏ, bốt da lộn và áo khoác da lớn.

Cuối tuần, Fox mặc một bộ đồng phục bằng da toàn màu đen.

Chiếc quần của cô ấy có chi tiết dây thắt lưng dạng G-string và áo trên của cô có đường cắt không đối xứng.

Cũng trong tháng 2, người ta thấy Fox mặc một chiếc váy ngắn bằng da màu đen, đi bốt cao đến đùi màu đen và một chiếc áo khoác ngoài màu đen rộng rãi.

Cô xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng khi đi chơi ở thành phố New York.

Fox mặc trang phục theo chủ đề để tham dự buổi ra mắt của bộ phim "Người Dơi" tại thành phố New York vào tháng 3 năm 2022.

Cô mặc một chiếc váy trơn màu bạc của Lanvin, áo cổ lọ màu đen và đôi bốt cao đến đùi bằng latex màu đen.

Phong cách Catwoman-esque được tô điểm bằng một chiếc áo khoác dài bằng latex màu đen.

Đến một sự kiện khác trong tháng đó, Julia Fox mặc một chiếc áo bikini màu đen bên dưới một chiếc váy xếp nếp.

Chiếc váy trễ vai mà ngôi sao mặc tới Lễ trao giải phim Tinh thần độc lập Mỹ, có một đường cắt lớn ở hông. Cô ấy kết hợp vẻ ngoài với đồ trang sức tối giản và kiểu trang điểm mắt đen đặc trưng của mình.

Fox đã biến một chiếc quần jean thành một chiếc quần cạp trễ và một chiếc áo băng đô phù hợp.

Fox, người đã mặc bộ trang phục này ở Los Angeles vào tháng 3 năm 2022, đã nói với người hâm mộ của cô ấy cách làm bộ trang phục trong một video hướng dẫn trên Instagram.

Cô ấy cũng kết hợp vẻ ngoài với một đôi bốt denim Alexander Wang.

Fox cũng tạo ra một bộ đồng phục từ chiếc áo ba lỗ của Hanes.

Cô ấy đã đưa ra một hướng dẫn khác trên Instagram về cách tạo ra bộ trang phục cho riêng mình, gọi bộ quần áo này là “siêu rẻ, hợp túi tiền, dễ thương, sang trọng - bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa?”

Fox đã tham dự 2022 Vanity Fair Oscar Party mặc một chiếc váy da có chi tiết bàn tay ôm lấy cổ.

Cô kết hợp chiếc váy do Han Kjøbenhavn thiết kế, với một đôi găng tay da dài đến khuỷu tay và một chiếc ví được bọc trong thứ mà Fox tin là tóc người.

Fox đã mặc một chiếc váy ngắn tuyệt đối với đôi bốt làm từ bọc nhựa đến sự kiện Harper's Bazaar vào tháng 9 năm 2022.

Chiếc váy nhựa trong suốt được tô điểm bằng những chiếc vòng kim loại một cách thú vị. Để phù hợp với đôi ủng giấy bóng kính tự chế của mình, Fox cũng bọc chiếc ví của mình trong bọc nhựa khoảng một giờ trước sự kiện.

Fox đã tham dự buổi trình diễn Iris Van Herpen tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 7 năm 2022 với một trong những sáng tạo táo bạo nhất của nhà thiết kế.

Chiếc váy có đường viền cổ áo và tay áo choàng nổi bật, với thiết kế ảo giác khiến Fox trông giống như một ảo ảnh quang học biết đi.

Fox đã tham dự Lễ trao giải Thời trang CFDA vào tháng 11 năm 2022 với mái tóc hoa râm và mặc một chiếc váy đen có đường cắt khoét phía trước rất lớn để lộ toàn bộ thân hình của cô ấy.

Mặc dù chiếc váy có đường cổ cao và váy dài xếp nếp, nhưng vẫn để lộ nhiều phần hở trên cơ thể. Fox kết hợp chiếc váy cut-out táo bạo với áo ngực màu đen và đồ lót phù hợp với họa tiết hoa ở mỗi bên. Mặt sau của chiếc váy cũng hoàn toàn mở.

Fox tham dự Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3 năm 2023 trong đôi bốt phủ lông trông giống như chân của một con vật to lớn.

Cô ấy kết hợp vẻ ngoài phóng khoáng với một chiếc quần trong bằng da, áo khoác đen cắt cúp cực chất và một chiếc túi lông thú lớn hình trái tim.

Fox đã sáng tạo lại trang phục công sở bình thường trong chiếc áo được làm từ cà vạt nam khi ở Los Angeles vào tháng 5 năm 2023.

Với tiêu chuẩn của Fox, bộ trang phục đơn sắc này khá kín đáo. Cô ấy kết hợp bộ trang phục đó với một chiếc áo khoác da lộn màu nâu lớn và giày cao gót bằng da.

Khi bước ra ngoài ở Los Angeles một lần nữa vào tháng 5 năm 2023, Fox đội một bộ tóc giả màu đỏ tươi và mặc trang phục sặc sỡ.

Chiếc váy dường như mang hình ảnh của một chú hề. Cô kết hợp vẻ ngoài với đôi giày phủ lông trắng.

Với vẻ ngoài được cho là táo bạo nhất cho đến nay, Fox được chụp ảnh vào tháng 5 năm 2023 trong bộ trang phục có vẻ như được làm từ bao cao su.

Áo của nữ diễn viên, dường như được làm từ bao cao su, hoàn toàn trong suốt, cũng như đôi bốt cao quá đầu gối, găng tay cao su màu vàng và túi xách của cô ấy. Cô kết hợp vẻ ngoài bắt mắt với chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản.

Ngay cả khi đang bơm xăng ở Los Angeles, Fox vẫn cố gắng tạo ra một vẻ ngoài táo bạo.

Ngôi sao mặc một chiếc quần lót boxer Diesel, giày lông thú, áo khoác blazer màu nâu quá khổ và áo phông trắng có in cụm từ "High Class White Trash" ở mặt trước.

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