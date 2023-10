Bộ sưu tập trang phục của Kim Kardashian tại Met Gala qua các năm

Sau khi trở thành đề tài cho một meme ghế sofa trong lần tham dự Met Gala đầu tiên của cô ấy vào năm trước (chúng ta sẽ nói thêm về điều đó sau), Kardashian quyết định chọn cách chơi rất an toàn cho chủ đề năm 2014 là "Charles James: Beyond Fashion".

Chiếc váy này không thể phủ nhận là đẹp và sẽ trông tuyệt vời cho một buổi ra mắt phim hoặc lễ trao giải, nhưng nó không có gì đặc biệt cho một đêm tuyên truyền cho các ngôi sao đón chào chủ đề và thúc đẩy sự sáng tạo.

Chiếc váy của Kardashian tại Met Gala 2016 đã sặc sỡ hơn nhiều, nhưng vẫn không đủ sáng tạo.

Trong chủ đề "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology" của năm 2016, Kardashian mặc chiếc váy Balmain màu bạc kim loại với đường xẻ cao lên đến đùi.

Tuy nhiên cô đã bị lu mờ bởi người chồng khi đó là Kanye West. Rapper đã gây chú ý vào năm đó vì dám mặc denim đến Met Gala.

Kardashian cũng chọn một chiếc váy ánh kim cho Met Gala

Met Gala với chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" có lẽ sẽ được ghi nhận là một trong những năm táo bạo nhất trong lịch sử sự kiện này. Các ngôi sao như Rihanna, Ariana Grande và Blake Lively đều mang đến những diện mạo tuyệt đẹp đến từ Giáo hoàng đến Nhà thờ Sistine.

Vì vậy, Kardashian không làm nên chuyện gì lớn với chiếc váy vàng Versace độc quyền của cô, mặc dù giá tiền của nó đã giúp cô nằm trong vài vị trí trên danh sách được xem là bộ váy đẹp nhất.

Chiếc váy Vivienne Westwood đơn giản của Kardashian tại Met Gala 2017 đã gây sốc cho người hâm mộ cũng như các nhà phê bình.

Thoạt nhìn, chiếc váy trắng lệch vai của Kardashian cho chủ đề "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" có vẻ còn đơn giản hơn những chiếc váy mà chúng ta đã thảo luận.

Tuy nhiên, bộ trang phục sang trọng và phong cách biển, mà Kardashian kết hợp với dép và trang điểm tối giản, cảm thấy như một tuyên bố từ ngôi sao truyền hình thực tế. Trong một đêm khi mọi người đều điều chỉnh và đi theo xu hướng tiên tiến, Kardashian quyết định làm điều hoàn toàn khác biệt.

Kardashian đã mang đến sự kịch tính và quyến rũ cho Met Gala 2015.

Chiếc váy - do Peter Dundas thiết kế - được bao phủ bởi những viên pha lê được đặt ở vị trí chiến lược và nổi bật với một dải lông vũ dài màu trắng. Kardashian tiết lộ trên Instagram rằng nguồn cảm hứng của cô chính là bộ trang phục mà Cher mặc trong buổi Met Gala đầu tiên của cô vào năm 1974.

Năm đó, đã có rất nhiều chiếc váy được thiết kế trần trụi, hầu như không che chắn gì cả. Rihanna đã khởi đầu một xu hướng mới sau khi mặc chiếc váy trần trụi của cô tới Giải thưởng Thời trang CFDA vào năm 2014.

Beyoncé và Jennifer Lopez đã được khen ngợi vì những bộ váy của họ, và Rihanna đã chiến thắng đêm diễn với chiếc váy Guo Pei tùy chỉnh của cô - hiện là một trong những bộ trang phục Met Gala mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại.

Diện mạo Met Gala năm 2023 của Kardashian đã đánh dấu những ngày đầu nổi tiếng của cô ấy.

Tại Met Gala "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", Kardashian xuất hiện trong một bộ váy Schiaparelli được làm gần như hoàn toàn bằng chuỗi ngọc trai.

Các lớp dây ngọc trai đã tạo nên một chiếc áo kiểu dây buộc, trong khi nhiều dây hơn nằm trên hông và chân của cô ấy trên chiếc quần định hình màu nâu sẫm.

Bộ quần áo tôn vinh chủ đề này bằng những viên ngọc trai của nó, vì Lagerfeld thường hướng về chúng trong các thiết kế của mình. Nhưng Kardashian cũng tham khảo buổi chụp hình Playboy năm 2007 của cô ấy, trong đó cô ấy chỉ tạo dáng khi mặc ngọc trai, làm nổi bật hơn nữa cho diện mạo của mình.

Kardashian đã sử dụng Met Gala 2021 để đưa ra tuyên bố về sự nổi tiếng của chính mình.

Ngôi sao "The Kardashians" khiến người hâm mộ sốc khi đến Met Gala "In America: A Lexicon of Fashion" năm 2021 trong bộ bodysuit Balenciaga và chiếc váy áo phông oversized trùm kín người từ đầu đến chân.

Bộ trang phục bao gồm một chiếc mặt nạ che mặt, chỉ để thấy được hình bóng, , với đuôi tóc và một đuôi váy phía sau khi cô đi trên thảm đỏ của Met Gala.

Giám đốc sáng tạo của Balenciaga, Demna Gvasalia sau đó giải thích rằng bộ trang phục được thiết kế để làm nổi bật cơ thể của cô ấy đã trở thành biểu tượng như thế nào trong văn hóa đại chúng.

Chiếc váy ôm sát cơ thể mà Kardashian chọn cho Met Gala 2019 đã trở nên đáng nhớ vì những nỗ lực gây tranh cãi mà cô đã thực hiện để mặc nó.

Chiếc váy Thierry Mugler của Kardashian cho Met Gala "Camp: Notes on Fashion" ôm sát người và được trang trí bằng pha lê.

Sau buổi dạ tiệc, Kardashian tiết lộ rằng cô đã cố gắng hết sức để mặc chiếc váy bó sát da, bao gồm cả việc tham gia các lớp học về áo nịt ngực để có thể hít thở trong đó.

Cô ấy cũng không thể đi vệ sinh trong chiếc váy và trong một đoạn clip từ "Keeping Up With the Kardashians", cô nói rằng mình sẵn sàng đi tiểu vào chính mình trong chiếc váy nếu có trường hợp khẩn cấp.

Chiếc váy hoa của Kardashian cho Met Gala đầu tiên của cô vào năm 2013 đã bị nhiều người chỉ trích, nhưng đó là một trong những bộ trang phục đáng nhớ nhất của cô cho sự kiện này.

Kardashian ra mắt Met Gala với tư cách là người hẹn hò với Kanye West vào năm 2013 khi cô đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ.

Chủ đề của buổi dạ tiệc là "Punk: Chaos to Couture" và Kardashian mặc một chiếc váy Riccardo Tisci hoa dài tay, có đường viền cổ cao và đường xẻ táo bạo. Giày phù hợp hoàn thành giao diện.

Kardashian cho biết với Vogue vào năm 2019 rằng Tisci muốn họa tiết hoa tượng trưng cho việc gửi hoa tặng một phụ nữ đang mang thai, điều đó là “một thông điệp rất ngọt ngào”

Tại thời điểm đó, Tisci cũng cho biết Anna Wintour muốn Kim mặc chiếc váy hoa này, vì vậy cô đã làm theo.

Tuy nhiên, ngay sau khi Kardashian xuất hiện trên thảm đỏ, người dùng mạng xã hội đã lập tức lên tiếng chỉ trích diện mạo của cô trên Twitter, với nhiều người so sánh chiếc váy với một chiếc ghế sofa.

Tất nhiên, diện mạo Met Gala mang tính biểu tượng nhất của Kardashian là chiếc váy năm 2022 của Marilyn Monroe.

Kardashian đã thu hút sự chú ý của công chúng khi cô xuất hiện tại Met Gala 2022 "In America: An Anthology of Fashion" trong chiếc váy mà Marilyn Monroe mặc để hát "Happy Birthday" cho Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1962.

Chiếc váy Jean Louis mỏng manh được trang trí từ đầu đến chân, và Kardashian đã nhuộm tóc màu vàng để hoàn toàn tái hiện lại diện mạo của Monroe.

Theo một nghĩa nào đó, đó là chiếc váy khỏa thân nguyên bản. Đó là lý do tại sao nó gây sốc như vậy”, Kardashian nói với tạp chí Vogue về chiếc váy.

Theo Business Insider