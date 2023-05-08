ChatGPT trở thành chuyên gia mách nước tuyệt vời về ăn mặc, làm tóc và trang điểm cho bạn

Mặc dù bot không thể cung cấp hình ảnh của các món đồ trong tủ quần áo hoặc xem những hình ảnh của tôi khi mặc trang phục đó, nhưng nó có thể đưa ra các đề xuất dựa trên phong cách của Jennifer Clare Ball (tác giả bài viết), lịch trình hàng tuần và sở thích cá nhân về trang phục nên mặc, cũng như cách tạo kiểu tóc và trang điểm cho ngày hôm đó.

Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, ChatGPT đã vượt qua 100 triệu người dùng hoạt động. Chatbot nổi tiếng này hoạt động bằng cách phân tích rất nhiều dữ liệu văn bản để học các mẫu và cấu trúc của ngôn ngữ con người, từ đó sử dụng để tạo ra văn bản mới dựa trên các câu hỏi của người dùng. Bot trở nên thông minh hơn khi bạn nói chuyện với nó nhiều hơn.

Sau đó, nó hỏi tôi những câu hỏi về vẻ ngoài mà tôi đang hướng tới, phong cách cá nhân của tôi và liệu tôi có bất kỳ sự kiện hoặc sự kiện nào sắp tới không.

Tôi đã nói với ChatGPT là “Hoạt động như một nhà tạo mẫu cá nhân”.

Tôi trả lời rằng phong cách của tôi sạch sẽ, chuyên nghiệp, tươi sáng và tôi thích những màu sắc như xanh coban và cam.

Sau đó, tôi cung cấp cho bot danh sách các sự kiện của tôi trong tuần như bữa tối gia đình, chương trình hài kịch với mẹ, buổi tối hẹn hò, ngày làm việc ở nhà và chuyến đi đến văn phòng.

Dựa trên thông tin mà tôi cung cấp, nó đưa ra các gợi ý về cách ăn mặc, kiểu tóc và trang điểm mà tôi có thể dùng.

Kết quả bất ngờ

Trang phục đi ăn tối cùng gia đình. Ảnh: BI

Để đi ăn tối cùng gia đình, ChatGPT đã đề xuất tôi nên mặc một chiếc áo blouse thoải mái, chân váy bút chì, dây chuyền nổi bật và giày cao gót.

Điều này đã làm tôi nổi bật hơn so với những gì tôi thường mặc, nhưng nó không tính đến những cơn gió lạnh ở Chicago. Tối đó, khi đi từ xe đến nhà hàng, tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi đã thay đổi thói quen làm tóc của mình và tạo kiểu tóc bồng bềnh, điều này tạo nên một điểm nhấn thú vị cho buổi tối.

Trang phục đi chơi cùng với mẹ. Ảnh: BI

Đối với một đêm đi chơi với mẹ tại một chương trình hài kịch, ChatGPT đã đề xuất một chiếc váy có hoa văn tươi sáng với giày hoặc dép có quai.

Tôi trả lời rằng trời quá lạnh để làm điều đó và bot khuyên nên mặc quần bó tối màu, áo khoác denim và boots đến mắt cá chân.

Tôi lại đổi kiểu tóc của mình, lần này là kiểu tóc lob thẳng. Tôi cũng đánh mắt khói theo lời khuyên của bot. Trang phục của tôi nếu không có ChatGPT sẽ là một chiếc váy sang trọng được bao phủ bởi chiếc áo khoác ngoài màu xanh ô liu mà tôi luôn mặc.

Trang phục hẹn hò với bạn trai. Ảnh: BI

Đối với một buổi tối hẹn hò với bạn trai của tôi, ChatGPT đã đề xuất một chiếc váy đậm màu xanh lam hoặc cam. Thật không may, bot không biết rằng tôi không có những món đồ đó trong tủ của mình.

Một thủ thuật hữu ích là bạn luôn có thể nhấp vào “Tạo lại phản hồi” và nó sẽ đưa ra một đề xuất hoàn toàn khác ngang bằng với các nguyên tắc về phong cách đã vạch ra trước đó của bạn.

Tôi đã làm điều đó và mặc một chiếc quần được thiết kế riêng với áo len, áo khoác da, vòng cổ nổi bật và giày cao gót.

Trang phục làm việc tại nhà. Ảnh: BI

Tôi không thường xuyên xuất hiện trên camera, vì vậy phong cách làm việc tại nhà của tôi thường là trang phục "athleisure", nhưng ChatGPT đã đề xuất tôi nên trông chuyên nghiệp hơn một chút với áo sweater và quần legging, tóc được buộc lại thành đuôi ngựa.

Điều này giúp tôi cảm thấy chuyên nghiệp hơn suốt cả ngày và giúp tôi cảm thấy thoải mái trong trường hợp có một cuộc gọi video bất ngờ từ sếp của tôi.

Trang phục làm việc tại công sở. Ảnh: BI

Theo lời khuyên của Chat GPT, tôi đã mặc một chiếc váy, áo blouse in, áo khoác blazer và đồ trang sức vàng đơn giản khi đi làm. Tôi cũng đã buộc tóc lại thành kiểu đuôi ngựa thấp gọn gàng thay vì kiểu xoăn tự nhiên như thường làm. Tôi nhận được rất nhiều lời khen về diện mạo của mình từ bạn bè tại văn phòng trong ngày đó.

Nói chung, sử dụng Chat GPT làm nhà tạo mẫu cá nhân có thể là một cách thú vị và hữu ích để nâng cao phong cách của bạn cũng như tạo thói quen buổi sáng thú vị hơn.