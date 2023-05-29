Tiết lộ 7 sai lầm về cách chăm sóc da ít phụ nữ biết

Các sản phẩm có dầu có thực sự làm tắc lỗ chân lông? Bất kỳ phương pháp chống lão hóa khắc phục nhanh nào có thể có tác dụng lâu dài không?

Chăm sóc da là một phần thiết yếu của bất kỳ thói quen hàng ngày nào để có làn da sáng mịn không tì vết, nhưng làm sao chúng ta biết được điều gì hiệu quả khi có quá nhiều thông tin trái ngược nhau?

Dưới đây là một số lầm tưởng về chăm sóc da hàng đầu đã được các chuyên gia hàng đầu về da tiết lộ.

Một lầm tưởng phổ biến về chăm sóc da là dầu làm tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn trứng cá và các dạng viêm nhiễm khác.

Đó là tuyên bố mà chuyên gia chăm sóc da Trish Alkaitis, người có cha đã phát triển một trong những dòng sản phẩm chăm sóc da hữu cơ đầu tiên vào năm 1996, phản đối.

Một lầm tưởng phổ biến về chăm sóc da là dầu làm tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn trứng cá và các dạng viêm nhiễm khác. Ảnh: Shutterstock

Trish Alkaitis, người đứng đầu Dr Alkaitis Organic Skin Care cho biết: “Dầu thực vật hữu cơ chất lượng cao có thể khôi phục lại sự cân bằng của da một cách nhanh chóng, đồng thời lưu ý rằng các loại dầu đã được sử dụng trong chăm sóc da và chăm sóc cơ thể hàng nghìn năm – từ đầu đến chân – ở nhiều nền văn hóa khác nhau”.

Alkaitis cho biết thêm: “Ở Ấn Độ, một hệ thống y học thay thế cổ xưa có tên là Ayurveda điều trị nhiều bệnh cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách sử dụng các loại dầu thực vật khác nhau”.

Theo bà Alkaitis, dầu hạt hoặc thực vật hữu cơ chất lượng cao có thể mang lại nhiều lợi ích, từ chất chống oxy hóa đến vitamin và độ ẩm. Nhưng dầu có làm bít lỗ chân lông hay không còn phụ thuộc vào chất lượng của nó.

Bà ấy nói: “Điều cần thiết là dầu không chứa chất tổng hợp, chất bảo quản và hương thơm và phải là dầu hữu cơ”.

Bạn có thể sử dụng dầu cho da nhờn?

Vậy còn quan niệm sai lầm phổ biến về việc không sử dụng dầu cho da nhờn, dễ nổi mụn thì sao? Marion Massias, giám đốc công nghệ của thương hiệu và nhà bán lẻ Oh My Cream Skincare của Pháp, đã làm sáng tỏ cách điều trị da dầu.

“Việc bôi dầu lên da dầu sẽ giúp nó điều tiết. Từng chút một, da sẽ tạo ra ít chất béo hơn và do đó hạn chế bóng nhờn”, bà Massias nói.

Bà Alkaitis nói rằng Ayurveda dạy rằng “dầu cắt giảm dầu”. Ảnh: Shutterstock

Bà Alkaitis cho biết Ayurveda dạy rằng “dầu cắt giảm dầu”, và nói thêm rằng da nhờn đơn giản là mất cân bằng do các yếu tố như chế độ ăn uống, hormone, thuốc men và di truyền hoặc đơn giản là do một người đang sử dụng các sản phẩm quá nhiều.

Bà Alkaitis khuyên những khách hàng dễ bị mụn trứng cá nên xoa bóp các loại dầu thực vật chất lượng cao lên da trước khi đi ngủ, điều này “không chỉ báo hiệu cho làn da của bạn ngừng sản xuất dầu quá mức mà còn cung cấp dưỡng chất quan trọng cho lỗ chân lông giữa các lần chăm sóc da mặt nếu bạn đang phải đối phó với lỗ chân lông bị tắc”

Retinols và axit tẩy tế bào chết sẽ không đảm bảo làn da khỏe mạnh.

Những phương pháp điều trị cường độ cao này có đảm bảo làn da khỏe mạnh không?

“Tùy thuộc vào loại da của bạn và những gì nó có thể chịu đựng được, cộng với lối sống, sau một độ tuổi nhất định, bạn không nhất thiết phải sử dụng các công thức tích cực bao gồm retinol , vitamin C và tẩy da chết bằng axit”, Elaine Huntzinger chuyên gia châm cứu và chăm sóc da mặt tại Paris cho biết.

Thay vì những phương pháp điều trị này, Huntzinger chứng minh cho việc mát-xa mặt và chăm sóc da mặt thường xuyên.

Các giải pháp nhanh chóng sẽ không dẫn đến kết quả lâu dài.

Barbara Sturm, một bác sĩ thẩm mỹ người Đức nổi tiếng với các phương pháp điều trị chống lão hóa da, cho biết: “Việc sử dụng các phương pháp chống lão hóa nhanh chóng như lột da bằng axit và tia laser khắc nghiệt gây viêm nhiễm có thể gây hại thay vì chữa lành da của bạn”.

“Mục tiêu của việc chăm sóc da là làm dịu và giảm viêm chứ không phải gây viêm và việc chăm sóc da không bao giờ được gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Nếu làn da của bạn cảm thấy được bảo vệ, chăm sóc, ngậm nước, sáng và ẩm, thì đó là dấu hiệu của việc chăm sóc da hiệu quả”, bà cho biết thêm.

Không nên sợ tẩy tế bào chết nhưng hãy nhẹ nhàng

Tương tự, "nếu nó gây cảm giác châm chích thì nó hiệu quả" là một quan niệm sai lầm, theo bà Alkaitis.

“Biểu bì của da duy trì sự cân bằng tinh tế của hệ vi sinh vật cần thiết, bao gồm sự kết hợp lành mạnh của vi khuẩn, virus nấm có lợi sống trên và bên trong bề mặt da.”

Tẩy tế bào chết là một bước thiết yếu trong việc bảo dưỡng da và hãy sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ. Ảnh: Shutterstock

Bà Alkaitis cho biết thêm, hệ vi sinh vật này giúp duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể chúng ta và việc phá vỡ nó có thể gây hại. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không nên tẩy tế bào chết.

Bà Alkaitis nói: “Tẩy tế bào chết là một bước thiết yếu trong quá trình bảo dưỡng da. Tuy nhiên, hãy chọn một sản phẩm dịu nhẹ không gây bỏng hoặc phá vỡ cân bằng nội môi mỏng manh của da.”

Làm sạch hai lần thực sự hữu ích

Còn về lời đồn rằng bạn không cần phải làm sạch hai lần nếu bạn không trang điểm? Theo bà Massias, việc làm sạch da đúng cách là một điều cần thiết hàng ngày.

“Cả khi bạn không trang điểm, bạn cũng cần phải làm sạch da mặt đúng cách vào mỗi buổi tối, bởi vì sự ô nhiễm và bụi bẩn”, bà cho biết. Thêm vào đó, quá trình làm sạch hai lần là một cách nhẹ nhàng và đầy đủ để loại bỏ mọi bụi bẩn trên da mặt.

Làm sạch da đúng cách là điều cần thiết hàng ngày. Ảnh: Shutterstock

Sự kiên định là chìa khóa

Cuối cùng, sự kiên định có tầm quan trọng như thế nào? Sturm khuyên khách hàng không nên "lao đao giữa các sản phẩm và thương hiệu khác nhau... điều này có thể khiến các thành phần hoạt động với mục đích đối lập nhau".

Hãy tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia, sử dụng những sản phẩm phù hợp với bạn và luôn cập nhật thông tin mới nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất.