15 bộ váy táo bạo nhất minh tinh từng mặc tại Liên hoan phim Cannes

Luôn là người tạo ra xu hướng, Naomi Campbell đã tham dự Liên hoan phim Cannes 2007 trong một chiếc váy ngắn nửa kín nửa hở.

Mười năm sau, Emily Ratajkowski mặc một bộ đồ bó sát bằng ren trong suốt.

Bộ áo của cô ấy không tay được làm từ ren đen trong suốt, , với một dải diềm xếp nếp trước ngực phù hợp với chiếc váy ngắn xếp nếp nhiều tầng của nó.

Peter Dundas đã thiết kế cho cô ấy kiểu dáng trễ vai, hoàn toàn trong suốt và có một đường khoét sâu ở giữa vạt áo.

Ngoài ra còn có một phần vải xếp nếp quấn quanh eo của người mẫu và kéo dài thành váy xếp nếp.

Mặt khác, Bella Hadid đã mặc một trong những bộ trang phục táo bạo nhất của cô cho đến nay tại Cannes amfAR Gala năm 2017.

Chiếc váy couture màu trắng của Ralph & Russo của cô ấy để lộ hầu hết cơ thể, vì nó hoàn toàn trong suốt và được phủ đầy tinh thể.

Nó có một thân váy lưng chắp vá, dây vai không đối xứng và một chiếc váy dài với đuôi và đường xẻ cao đến đùi.

Kendall Jenner xuất hiện vào năm 2018 khi mặc một chiếc váy xếp nếp khoe da thịt.

Thiết kế Schiaparelli Haute Couture màu trắng có đường viền cổ sâu, dây đai mỏng che ngực, váy xếp tầng và thắt lưng trắng lấp lánh quanh eo.

Cô đeo nó với một chiếc trâm cá ngựa làm từ kim cương và hoa tai pha lê màu xanh bọt biển.

Nhưng đó không phải là hình ảnh "táo bạo" duy nhất của cô tại liên hoan phim. Jenner cũng tham dự bữa tiệc Cannes của Chopard năm đó trong một chiếc váy lưới gần như không mặc gì bên dưới.

Chiếc váy ngắn màu xanh lá cây của cô ấy để hở phần thân trên và để lộ nội y được thiết kế bởi Alexandre Vauthier.

Cô mặc nó chỉ với một chiếc áo lót và giày cao gót Louboutin.

Deepika Padukone đã chứng tỏ rằng thời trang trong suốt có thể rất quyến rũ trên thảm đỏ "Sorry Angel" năm 2018.

Cô ấy mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng của Zuhair Murad, trong suốt và được trang trí bằng hoa văn màu trắng từ trên xuống dưới.

Diễn viên Ấn Độ cũng khoác một chiếc áo choàng phù hợp qua vai dài đến sàn.

Chiếc váy của Winnie Harlow năm 2019 không giống bất kỳ chiếc váy nào từng thấy tại liên hoan phim.

Lớp cơ bản của nó - có tay áo dài và váy dài đến sàn - được làm từ lưới đen, trong suốt ôm sát cơ thể cô ấy và kéo dài thành một chiếc váy ngắn.

Và trên cùng, thiết kế của Ralph & Russo có một tấm ốp hình con cá sấu, kéo dài từ ngực đến đầu gối của Harlow.

Gemma Chan khoác trên mình những bông hoa và lá vàng khi tham dự sự kiện năm 2021.

Oscar de la Renta đã tùy chỉnh chiếc váy lấp lánh bằng lưới màu nâu, tạo ảo giác rằng bạn có thể nhìn thấy làn da của diễn viên giữa thiết kế lấp lánh của chiếc váy.

Eva Longoria bước trên thảm đỏ Cannes 2022 trong chiếc váy đen gần như trong suốt.

Alberta Ferretti đã thiết kế chiếc váy xếp nếp, không tay và được trang trí bằng những hạt cườm phức tạp hình hoa văn.

Alessandra Ambrosio đã có mặt tại buổi chiếu phim "Armageddon Time" và cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội với phần trên "táo bạo" khác thường.

Chiếc váy Stéphane Rolland của cô ấy có phần váy toàn màu trắng và vạt áo lưới không tay được trang trí bằng những mảnh vải lấp lánh được sắp xếp một cách có chiến lược.

Người mẫu cũng đeo găng tay dài màu trắng và trang sức kim cương cùng tông với trang phục.

Sabrina Dhowre Elba diện chiếc váy hai dây lộng lẫy với đường cắt cúp táo bạo trên thảm đỏ "Firebrand" 2023.

Elie Saab đã thiết kế chiếc váy dây lấp lánh của cô, tạo ảo giác rằng cô được bao phủ bởi kim cương.

Nó có những vòng xoáy đá phủ trên vải màu nâu từ cổ áo cao đến váy cột.

Leonie Hanne bước trên thảm đỏ "The Idol" trong chiếc váy màu xanh nhạt nạm lấp lánh.

Người có ảnh hưởng người Đức có lịch sử diện những bộ trang phục táo bạo tại Liên hoan phim Cannes nhưng bộ trang phục mới nhất của cô ấy đã thành công rực rỡ.

Chiếc váy Georges Hobeika tùy chỉnh không có dây quấn với một vòng tròn tuyệt đối ở giữa vạt áo, tạo hiệu ứng "trần trụi" kéo dài đến chiếc váy nửa trong suốt của nó.

Phạm Băng Băng đã chứng minh rằng bạn có thể diện mốt "trần như nhộng" một cách tinh tế tại buổi ra mắt phim "Asteroid City".

Tamara Ralph đã thiết kế chiếc váy trắng quây, trong suốt nhưng được phủ bằng lông vũ màu trắng để giảm bớt yếu tố táo bạo.

Chiếc váy cũng có một chiếc thắt lưng màu đen quanh eo và một chiếc lông vũ đính ở phía sau.

Nhà tạo mẫu Emili Sindlev chọn chiếc váy xuyên thấu khoe da thịt và quần lót trên thảm đỏ "Monster".

Paco Rabanne thiết kế chiếc váy không tay bằng vải chainmail với cổ V, váy midi và phần khoét lưng có chi tiết đuôi cá voi.

Irina Shayk nâng độ "trần trụi" lên một tầm cao mới khi bị chụp ảnh chỉ mặc nội y và kim cương.

Cô ấy mặc một chiếc áo ngực lưới và đồ lót dây phù hợp - cả hai đều có in hình chữ lồng Gucci - được bao phủ bởi một chiếc áo lưới có đính kim cương dọc theo ngực cô ấy từ đường viền cổ áo.

Người mẫu còn diện thêm găng tay lưới, tất cao đến đầu gối, son môi đỏ và kính râm đen.