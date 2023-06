Họ đã lên kế hoạch cho đám cưới sang trọng của mình vào ngày 13 tháng 5 năm 2023.

Demetris Faison và Vanity Jones của De'Veilope Planning đã tổ chức sự kiện này.

Khi họ bắt đầu lên kế hoạch, Toni không biết mình muốn mặc kiểu váy nào.

Toni nói với Insider rằng cô chưa suy nghĩ nhiều về kiểu váy cưới mà mình muốn mặc, vì cô không lường trước được mình sẽ kết hôn.

"Tôi chưa bao giờ biết rằng mình sẽ gặp Miles sau đó sẽ kết hôn và sẽ tổ chức một đám cưới," cô nói.

Khi nhận ra rằng sẽ có một đám cưới trong tương lai, Toni bắt đầu tìm kiếm những chiếc váy cưới trên mạng.

Cô ấy đã yêu chiếc váy cưới của Danielle Brooks , được thiết kế cho ngôi sao "Orange Is the New Black" của Alonuko Bridal.

Toni quyết định thuê Alonuko thiết kế váy cưới theo yêu cầu cho cô ấy.

Gbemi Okunlola thành lập Alonuko vào năm 2013. Công ty nổi tiếng với những chiếc váy tạo ảo giác, vì Okunlola đã thiết kế một loại vải tuyn tuyệt đối đặc biệt khiến cho các cô dâu có vẻ như được vẽ lên những chiếc váy.

Vải tuyn của cô ấy chiếm một vị trí trong thị trường cưới vì vải tuyn mỏng của cô ấy mang lại cho cô dâu da đen một vẻ ngoài mịn màng, mà ít dòng váy cưới nào có thể cung cấp.

Khi Toni nhìn thấy những chiếc váy của Okunlola, cô ấy biết rằng cô ấy muốn nhà thiết kế may váy cưới cho mình vì những thiết kế tuyệt đối của cô ấy.

"Tôi thực sự thích ảo ảnh trông gần như khỏa thân," cô nói với Insider.

Okunlola đã lấy cảm hứng từ buổi hẹn hò đầu tiên của Toni và Miles để thiết kế chiếc váy.

Okunlola đã thiết kế chiếc váy của Toni khi họ nói chuyện qua điện thoại, vì Alonuko Bridal có trụ sở tại London.

Toni nói với Insider: “Tôi không biết cô ấy đang vẽ khi chúng tôi đang nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện với một cô gái trong khoảng một giờ và cô ấy nói, 'Các bạn gặp nhau như thế nào?' Vì vậy, tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện tình của chúng tôi”.

Trong cuộc trò chuyện của họ, Toni mô tả buổi hẹn hò đầu tiên của cô ấy với Miles, kể cho Okunlola về việc đi vòng quanh Vườn cây cảnh Pearl Fryar ở Nam Carolina.

Okunlola lấy cảm hứng từ những bông hoa trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ và đưa chúng vào thiết kế của chiếc váy.

Chiếc váy trông như được sơn lên cơ thể của Toni.

Vải tuyn đặc trưng của Alonuko tạo nên phần nền của chiếc váy dài tay, cổ cao.

Trang trí hoa bao phủ thân áo và tay áo của chiếc áo choàng vừa vặn cơ thể, nhỏ dần xuống phần váy dạng chuông. Vải trong suốt gần như vô hình.

Chiếc váy muốn hướng đến thành một đoàn tàu mỏng manh bao quanh chân Toni.

Những lớp vải xếp tạo nếp gấp đã làm cho phần đuôi váy trở nên phồng hơn, tạo sự cân bằng với hoa văn được thuê.

Da của Toni hiện lên khắp nơi trên chiếc váy, tạo ra ấn tượng như cô không mặc gì từ một số góc nhìn.

Toni đã không nhìn thấy chiếc váy hoàn chỉnh cho đến một ngày trước đám cưới của cô ấy.

Bởi vì thương hiệu có trụ sở tại London, Toni chỉ có một lần thử váy và cô ấy chỉ thử vải tuyn vào thời điểm đó.

Toni đã không nhìn thấy chiếc váy đã hoàn thành cho đến khi Okunlola đến Bắc Carolina vào buổi tối trước đám cưới của cô ấy.

Khi nhìn thấy, cô nói rằng: “Tôi cảm thấy không thể tin được.Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tối có nhiều cảm xúc khi khoác lên chiếc váy, đặc biệt là chi tiết về buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi”.

Toni cũng đeo khăn trùm đầu Alonuko thiết kế trong đám cưới.

Okunlola đã thiết kế chiếc khăn trùm đầu của Toni và có những viên đá quý viền quanh viền. Nó mang đến một phiên bản hiện đại của phụ kiện cưới cổ điển.

Miles đã rất xúc động khi nhìn thấy Toni trong bộ váy cưới của cô ấy.

Miles đã không nhìn thấy chiếc váy cưới của Toni cho đến khi cô ấy bước xuống lối đi, vì cặp đôi đã chọn thực hiện lời cầu nguyện đầu tiên mà không nhìn thấy nhau thay vì nhìn nhau lần đầu.

Miles đã khóc khi cô bước về phía anh, nhưng anh cũng chỉ đánh giá cao phong cách của cô.

An nói với Insider: “Khi bạn nghĩ về một chiếc váy cưới, bạn sẽ không nghĩ đến thứ gì đó đẹp, độc đáo và khác biệt”.

Miles cũng mặc một bộ đồ phù hợp cho đám cưới.

Demetris Faison, nhà lập kế hoạch của Nortons, đã thiết kế bộ đồ của Miles thông qua nhãn hiệu của anh ấy, Dapper Couture .

Anh kết hợp quần tím nhạt với áo khoác bất đối xứng màu trắng. Vẻ ngoài được kết hợp với nhau bằng một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và một chiếc thắt lưng màu tím trên eo của Miles.

Faison nói với Insider rằng anh ấy có thể đảm bảo trang phục của Toni và Miles trông giống nhau vì anh ấy vừa là nhà thiết kế vừa là người lập kế hoạch.

Toni cho biết cô ấy có chủ ý về việc tổ chức đám cưới của mình để tạo cảm giác như một khoảnh khắc có một không hai.

"Chúng tôi đã cố gắng nghĩ về mọi thứ, thậm chí từ tủ quần áo cho đến đám cưới của mình," cô nói với Insider.

Cô ấy tiếp tục nói với Insider rằng cô ấy không thấy nhiều cảm hứng cho các cặp đôi da đen trong không gian tiệc cưới sang trọng và điều quan trọng đối với cô ấy là phải cho những cô dâu khác giống cô ấy thấy rằng họ có thể tổ chức đám cưới trong mơ.

Nortons cũng coi đám cưới của họ là cơ hội để đền đáp những người họ yêu thương.

“Tôi cứ nói, 'Đây không phải đám cưới của tôi'. Đây là đám cưới của mẹ tôi mà 30 năm trước bà không có, mặc dù bà vẫn cưới bố tôi. Hay đám cưới của bố mẹ Miles, những người không thể tổ chức đám cưới như chúng tôi. Gia đình chúng tôi rất nhiều người đã hy sinh trong một thời gian rất dài”, Toni nói với Insider.

Và đối với cả Toni và Miles, việc tìm được một người khiến họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ là điểm nổi bật của việc kết hôn.

Toni nói với Insider rằng Miles đã cho cô cảm giác tự tin mới.

“Miles biết anh ấy là ai, anh ấy không từ bỏ. Và điều đó cho phép tôi thực sự khẳng định mình là ai và trưởng thành, đồng thời cảm thấy tự tin rằng tôi biết mình là ai. Anh ấy chỉ khuyến khích tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và đó thực sự là điều tôi yêu thích ở mối quan hệ này, điều đó chúng tôi có rất nhiều niềm vui và ở bên nhau 24/7 và không cảm thấy mệt mỏi với nhau”.

Nguồn ảnh: Stanlo Photography