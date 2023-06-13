10 thương hiệu thời trang nổi tiếng xa xỉ nhất thế giới, đâu là số 1?

Nhà mốt lừng danh của Pháp đã đứng đầu trong nghiên cứu mới nhất của Ubuy, một nền tảng mua sắm quốc tế và thị trường toàn cầu nổi tiếng về hàng xa xỉ.

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng Louis Vuitton là thương hiệu xa xỉ phổ biến nhất trên thế giới.

Sử dụng phương pháp này, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định 10 thương hiệu xa xỉ hàng đầu trên thế giới theo mức độ quan tâm của công chúng và sự hấp dẫn của người tiêu dùng.

Nghiên cứu đã phân tích 100 nhãn hiệu uy tín và nổi tiếng nhất thế giới theo năm chỉ số khác nhau, bao gồm tìm kiếm toàn cầu, lượt truy cập trang web toàn cầu, doanh thu, lượt theo dõi trên mạng xã hội và mức độ tương tác trên mạng xã hội.

Với dự báo ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu sẽ tăng trưởng đều đặn trong vài năm tới, tăng 6% mỗi năm theo một số chuyên gia, những phát hiện này dường như khẳng định rằng sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các thương hiệu xa xỉ không hề giảm.

Các công ty như Louis Vuitton, với logo và hoa văn canvas monogram đặc biệt đã trở thành biểu tượng của địa vị và sự tinh tế, tiếp tục thu hút đông đảo những người mua sắm phổ thông, trong khi những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng và những cá nhân có thu nhập cao tiếp tục thúc đẩy sức hấp dẫn và sự khao khát của những thứ quý giá này.

Vì vậy, những thương hiệu xa xỉ nào khác đã lọt vào danh sách và nhãn hiệu cao cấp mà bạn lựa chọn có trong danh sách không? Dưới đây là 10 thương hiệu cao cấp phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, được xếp hạng.

Louis Vuitton

Với danh sách khách hàng hạng A cũng như lịch sử lừng lẫy của mình, Louis Vuitton đồng nghĩa với sự sung túc.

Nổi tiếng với các bộ sưu tập đồ da cao cấp và quần áo may sẵn, LV thu hút nhiều lượt tìm kiếm hàng tháng nhất trên toàn cầu (8,3 triệu) và lượt truy cập trang web (15,5 triệu) hơn bất kỳ thương hiệu nào khác.

Chỉ riêng trong năm 2022, Louis Vuitton đã đạt doanh thu hơn 18,6 tỷ đô la Mỹ.

Dior

Thương hiệu xa xỉ phổ biến thứ hai thế giới là Dior. Biểu tượng của ngành công nghiệp này thu hút các tín đồ thời trang với những sáng tạo thời trang cao cấp cũng như nhiều loại sản phẩm bao gồm phụ kiện, nước hoa và mỹ phẩm.

Dior ghi nhận doanh thu cao nhất so với bất kỳ thương hiệu thời trang xa xỉ nào, thu về 74,6 tỷ USD vào năm ngoái.

Gucci

Cha, con trai và House of Gucci - những người mua sắm sành điệu thề với thương hiệu di sản của Ý này. Là thương hiệu nổi tiếng thứ ba thế giới, Gucci tiếp tục thu hút người tiêu dùng thể hiện qua lượng tìm kiếm liên tục cao của công ty với gần 4,7 triệu lượt tìm kiếm hàng tháng - cao thứ hai trong số các thương hiệu xa xỉ, chỉ sau LV.

Chanel

Là nhà sáng tạo đằng sau “chiếc váy đen nhỏ”, không có gì ngạc nhiên khi Chanel xếp thứ hạng cao trong danh sách.

Những chiếc túi xách chần bông của thương hiệu thời trang Paris là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của những người giàu có và nó cũng tự hào có lượng theo dõi trên mạng xã hội lớn nhất trong danh sách này - hơn 56 triệu.

Rolex

Nhà sản xuất đồng hồ đặt ra tiêu chuẩn cho nghề thủ công của Thụy Sĩ , Rolex chiếm vị trí trong top 5 nhờ tỷ lệ tương tác cao hơn mức trung bình so với hầu hết các thương hiệu xa xỉ khác.

Được biết đến với những chiếc đồng hồ tuyệt đẹp và chất lượng hoàn hảo, không có cách nào tốt hơn để đánh dấu sự thành công của bạn hơn là đeo một trong những phụ kiện mang tính biểu tượng này.

Versace

Ở vị trí thứ sáu là cường quốc thời trang Ý Versace. Với các bản in và màu sắc đậm, chi tiết phức tạp và họa tiết đầu Medusa mang tính biểu tượng, thương hiệu xa xỉ này thu hút hơn hai triệu lượt tìm kiếm hàng tháng trên toàn cầu mỗi tháng. Và với tỷ lệ tương tác 0,71%, Versace tự hào là một trong những cơ sở người hâm mộ tận tụy nhất trong giới kinh doanh.

Micheal Kors

Nhà thiết kế nổi tiếng và giám khảo Project Runway này là người phân xử gu thẩm mỹ tốt khi nói đến sự thanh lịch cổ điển của Mỹ.

Sự kết hợp giữa các đường nét rõ ràng, thiết kế sang trọng và các món đồ linh hoạt của thương hiệu đã khiến những ngôi sao như Priyanka Chopra và Nicole Kidman phải ngưỡng mộ, đồng thời thương hiệu này đã kiếm được 3,7 tỷ đô la Mỹ đáng nể vào năm 2022.

Ralph Lauren

Một thương hiệu xa xỉ khác của Mỹ lọt vào danh sách? Ralph Lauren. Về cơ bản, nhãn hiệu này đã phát minh ra phong cách “preppy”, pha trộn các yếu tố thể thao tinh tế với một chút di sản của Hoa Kỳ.

Ralph Lauren nhận được 10 triệu khách truy cập hàng tháng vào trang web của mình và kiếm được hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.

Prada

Chất liệu sang trọng và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết? Điều đó nghe như là Prada. Nhà mốt thời trang đình đám của Milan này đã giành vị trí thứ chín nhờ vào sản phẩm đa dạng, bao gồm quần áo, giày dép, kính mát và nước hoa.

Prada thu hút 5,6 triệu lượt truy cập trang web hàng tháng và có một lượng fan hâm mộ trực tuyến đáng kinh ngạc lên tới 32 triệu người.

Coach

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thương hiệu thời trang Coach của Mỹ chiếm vị trí thứ 10 trong danh sách các thương hiệu cao cấp được ưa chuộng nhất thế giới.

Với nhiều loại sản phẩm, bao gồm túi xách da nổi tiếng, phụ kiện và quần áo may sẵn, thương hiệu Mỹ tiếp tục thu hút những người mua sắm am hiểu phong cách, những người đã bỏ ra hơn 6,2 tỷ USD vào năm ngoái.

Nguồn ảnh: South China Morning Post