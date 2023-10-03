Những người sống lâu đời nhất thế giới thường xuyên tập bài thể dục này để bắt đầu ngày mới

Lần đầu tiên tôi được giới thiệu với một phương pháp tập luyện người Nhật gọi là Radio Taiso là trong một chuyến đi đến Nhật Bản vào năm 2020.

Mới đây, trên tờ Business Insider đã chia sẻ câu chuyện của tác giả Michelle Gross nói về việc người Nhật thường xuyên duy trì thói quen tập thể dục 5 phút vào mỗi sáng sớm để bắt đầu ngày mới.

Mắt mờ và mệt mỏi sau một ngày dài đi từ Mỹ đến Tokyo trên đường đến Núi Phú Sĩ , tôi tỉnh giấc lúc 6 giờ 30 sáng.

Radio Taiso được dịch là "tập thể dục qua đài phát thanh" và nó dựa trên một chương trình phát thanh công cộng bắt đầu từ năm 1928 tại Nhật Bản.

Tôi bật TV trong phòng khách sạn lên và thấy một kênh truyền hình địa phương có ba người phụ nữ đang tập luyện với một giai điệu nhạc cụ.

Buổi phát sóng rất ngắn, không quá vài phút và mặc dù bằng tiếng Nhật nhưng các bài tập cũng khá dễ thực hiện.

Một người phụ nữ đã ngồi trong khi hai người còn lại vẫn đứng. Trong suốt ba phút, họ thực hiện những chuyển động nhỏ và có chủ ý bằng tay, cổ và chân. Cuối cùng, tôi tắt TV và quay lại ngủ.

Phải đến vài năm sau, trong chuyến đi một mình tới hòn đảo cận nhiệt đới Okinawa , Nhật Bản, tôi mới biết được những gì tôi đã thấy trên TV sáng hôm đó.

Những người cao tuổi ở Nhật đang tập Radio Taiso. Ảnh: Japan Talk

Đó là thói quen tập thể dục 5 phút

Trước khi bắt đầu chuyến đi bộ vào sáng sớm dọc theo sông Genka, bạn tôi Hikari đã mời tôi thực hành một thói quen tập luyện đơn giản bao gồm các động tác và bài hát giống hệt nhau.

Được biết đến khắp Nhật Bản với cái tên Radio Taiso, Hiraki cho biết cô bắt đầu mỗi buổi sáng thực hiện bài tập kéo dài 5 phút này cùng các đồng nghiệp của mình tại Treeful Treehouse.

Hikari nói với tôi: “Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bài hát Radio Taiso. Một phần công việc của tôi là xây dựng những ngôi nhà trên cây, vì vậy chúng tôi bắt đầu mỗi ngày thư giãn cơ thể bằng bài hát đó”.

Michelle Gross, tác giả bài viết. Ảnh: Business Insider

Trên khắp Nhật Bản, mọi người đã thực hành Radio Taiso trong gần một thế kỷ. Bài tập nhẹ nhàng kéo dài năm phút nhằm “đánh thức” tâm trí và cơ thể của bạn bằng những động tác thường được thực hiện vào buổi sáng sớm và có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai, ở mọi độ tuổi, bất kể giới hạn về thể chất hoặc vấn đề về khả năng di chuyển.

Nó được giới thiệu vào năm 1928

Là một trong năm Vùng xanh được chỉ định trên thế giới , Okinawa tự hào là một trong những nơi tập trung người trăm tuổi cao nhất hành tinh.

Nhật Bản có tuổi thọ cao nhất trên thế giới nhờ chế độ ăn uống và tập thể dục lành mạnh. Hikari cho biết trải nghiệm của cô với Radio Taiso bắt đầu từ khi còn học tiểu học.

Hikari cho biết: “Trong kỳ nghỉ hè, mỗi làng, văn phòng hoặc trường học đều phát nhạc Radio Taiso và học sinh sẽ đi tập thể dục cùng bạn bè. Chúng tôi cũng tập thể dục theo bài hát mỗi khi bắt đầu lớp thể dục và các sự kiện thể thao”.

Mặc dù việc thực hành này chủ yếu nhằm thúc đẩy sức khỏe cơ thể cũng như tương tác xã hội - cả hai đều là những nguyên tắc chủ đạo của triết lý Blue Zone - nhưng tôi nhận thấy khi tôi thực hiện Radio Taiso, nó cũng liên quan nhiều đến chánh niệm.

Tôi thấy đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày của mình

Ngày nay, hàng triệu người trên khắp đất nước tiếp tục thực hành Radio Taiso. Dù bạn không cần sống tại Nhật Bản để trải nghiệm nó, nếu bạn thức dậy vào lúc 6:30 sáng và cảm thấy mệt mỏi vì chuyến bay, Radio Taiso vẫn được phát trực tiếp hàng ngày trên truyền hình và đài phát thanh NHK Radio 1.

Tôi đã nhận thấy việc thực hành này không chỉ là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày, mà nếu tôi cần một chút năng lượng vào buổi chiều, đây là cách tuyệt vời để nghỉ ngơi và đặt lại tinh thần.

Nếu bạn quan tâm thử Radio Taiso, bạn có thể tìm thấy rất nhiều video trực tuyến để tham khảo.