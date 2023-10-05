Chất nhầy của ốc sên và những lợi ích không ngờ đến khiến hội chị em “mê mẩn”

Có nguồn gốc từ chất nhờn tiết ra từ ốc sên, đặc biệt là loài Cryptomphalus aspersa, nó đã trở nên phổ biến vì vô số lợi ích tiềm năng và đóng góp đáng kể để có được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn.

Chất nhầy của ốc sên là một thành phần hấp dẫn và sáng tạo trong thế giới chăm sóc da .

Những sản phẩm này có chứa chất nhầy ốc sên, về cơ bản là một phiên bản đã được khử trùng và lọc kỹ hơn của chất nhầy ốc sên, phù hợp để sử dụng trong mỹ phẩm.

Có thể là mặt nạ, serum hay thậm chí là kem dưỡng ẩm, có một số sản phẩm chăm sóc da có chứa chất nhầy của ốc sên.

Người Hy Lạp cổ đại thường sử dụng dịch nhầy của ốc sên để giảm viêm nhiễm và lão hóa da. Sự bài tiết của ốc sên thường được thu thập khi ốc sên đang gặp nhiều căng thẳng. Đó là lúc nó được thu thập và sử dụng cho mục đích chăm sóc da.

Lợi ích của chất nhầy ốc sên là gì?

Nó cung cấp độ ẩm và dưỡng ẩm cho da

Chất nhầy ốc sên rất hiệu quả trong việc giữ ẩm cho da, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người có làn da khô hoặc thiếu nước. Nó giúp tạo ra một lớp màng bảo vệ giữ cho da được dưỡng ẩm và ngăn mất nước.

Nó sửa chữa và tái tạo da

Các yếu tố tăng trưởng và peptide có trong chất nhầy của ốc sên thúc đẩy quá trình sửa chữa các tế bào da bị tổn thương và kích thích sản xuất các tế bào da mới khỏe mạnh.

Đặc tính này đặc biệt có lợi trong việc giải quyết các vết sẹo do mụn trứng cá, tổn thương do ánh nắng mặt trời và các dấu hiệu lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Nó giúp giảm nếp nhăn và đường nhăn

Sử dụng thường xuyên các sản phẩm chất nhầy của ốc sên có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Các peptide trong chất nhầy ốc sên có thể giúp tăng cường độ đàn hồi và săn chắc của da, mang lại làn da trẻ trung hơn.

Làm dịu làn da

Chất nhầy của ốc sên có đặc tính chống viêm có thể giúp làm dịu làn da bị kích ứng hoặc nhạy cảm.

Nó thường được sử dụng để làm giảm mẩn đỏ, ngứa và khó chịu do các tình trạng da khác nhau gây ra.

Làm sáng

Chất nhầy của ốc sên có thể góp phần mang lại làn da sáng hơn bằng cách giảm sự xuất hiện của các đốm đen, tăng sắc tố và da không đều màu. Điều này dẫn đến một kết cấu da rạng rỡ và đồng đều hơn.

Làm giảm sẹo

Đặc tính tái tạo của nó có thể hỗ trợ chữa lành các vết sẹo, bao gồm sẹo mụn và tăng sắc tố sau viêm, bằng cách đẩy nhanh quá trình phục hồi tự nhiên của da.

Ảnh minh họa: Internet

Nó chứa các thành phần tự nhiên

Chất nhầy ốc sên được chiết xuất từ nguồn gốc tự nhiên và thường được da chấp nhận tốt đối với hầu hết các loại da. Nó không chứa các chất hóa học cứng và phụ gia tổng hợp, làm cho nó trở thành một lựa chọn nhẹ nhàng cho việc chăm sóc da.

Dễ dàng tương thích với các sản phẩm khác

Chất nhầy ốc sên có thể dễ dàng được kết hợp vào quy trình chăm sóc da hiện có của bạn. Nó có thể bổ sung cho các sản phẩm khác như tinh chất, kem dưỡng và kem chống nắng mà không gây phản ứng.

Có khả năng dưỡng ẩm lâu dài

Nó cung cấp độ ẩm lâu dài, làm cho làn da của bạn cảm thấy đầy đặn và dẻo dai suốt cả ngày. Điều này có thể đặc biệt có lợi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc khí hậu khô.

Đạt nhiều lợi ích trong chống lão hóa

Sự kết hợp giữa việc sửa chữa da, cung cấp độ ẩm và tính chất chống oxi hóa trong mucin của ốc sên có thể giúp chống lại dấu hiệu lão hóa như da chảy xệ và mờ nhạt, từ đó mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.