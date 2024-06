3 tiêu chí chọn kem chống nắng ngăn ngừa mụn trong mùa hè phù hợp với mọi loại da

Ảnh minh họa: Internet

Thảo luận về sự thay đổi theo mùa và tác động của thời tiết do mùa đối với việc chăm sóc da, Swayamsiddha Mishra, Bác sĩ da liễu tư vấn và Chuyên gia thẩm mỹ tại All About Skin Clinic ở New Delhi, cho biết: "Sự thay đổi theo mùa, đặc biệt là thời điểm chuyển sang mùa hè, mang lại ngày dài hơn, tăng cường các hoạt động ngoài trời và nhiệt độ cao hơn, có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng da khác nhau".

Cô cho biết thêm: “Nhiệt độ môi trường và độ ẩm tăng cao sẽ tăng cường hoạt động của tuyến mồ hôi, dẫn đến đổ mồ hôi quá nhiều, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây ra hoặc làm trầm trọng thêm mụn trứng cá hoặc mụn nhọt. Tắc nghẽn ống dẫn mồ hôi có thể dẫn đến phát ban do nhiệt/miliaria. Điều kiện ấm áp và ẩm ướt có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển, đặc biệt là ở các nếp gấp da và vùng dễ đổ mồ hôi. Ngứa vùng bẹn hoặc nấm ngoài da biểu hiện dưới dạng phát ban đỏ ngứa ở háng, đùi trong, mông. Bàn chân của vận động viên có biểu hiện ngứa, mẩn đỏ và phát ban ở bàn chân có vảy. Bệnh Intertrigo và bệnh vảy phấn nhiều màu là những bệnh nấm khác thường gặp trong mùa hè.