3 sai lầm cơ bản trong chu trình dưỡng ẩm nhiều người vẫn mắc phải, khiến da ngày càng khô ráp

Làm đẹp 22/09/2022 13:05

Chị em thường thắc mắc tại sao đã dưỡng ẩm nhưng da vẫn bong tróc. Hãy xem coi mình có mắc phải 3 sai lầm dưới đây không nhé

Dưỡng ẩm chắc chắn là bước chăm sóc da quan trọng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, có rất nhiều sai lầm nghiêm trọng trong công đoạn này dẫn đến tình trạng da nổi mụn và ngày càng xấu đi.

Cũng giống như các bước làm sạch, cấp ẩm cho da là việc cần làm hàng ngày để giữ cho làn da mịn màng và khỏe mạnh. Trên thực tế, dù chỉ là 01 bước nhỏ nhưng thực hiện không đúng cách, các cô nàng sẽ gặp các vấn đề nan giải trên da.

Nếu bạn đã chăm chỉ dưỡng ẩm hàng ngày nhưng da vẫn không mượt mà như ý muốn. Thậm chí da trở nên sạm màu và nổi mụn. Hãy cùng kiểm tra các sai lầm trong dưỡng ẩm cho da dưới đây.

Sai lầm 1: Sữa rửa mặt của bạn chứa nhiều chất tẩy rửa

3 sai lầm cơ bản trong chu trình dưỡng ẩm nhiều người vẫn mắc phải, khiến da ngày càng khô ráp - Ảnh 1

Thường xuyên loại sữa rửa mặt có chứa quá nhiều chất tẩy rửa mạnh thì ngay cả loại kem dưỡng ẩm tốt nhất, mắc tiền nhất cũng khó có thể cứu được làn da của bạn khỏi tình trạng khô căng, bong tróc

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang sử dụng thường xuyên loại sữa rửa mặt có chứa quá nhiều chất tẩy rửa mạnh thì ngay cả loại kem dưỡng ẩm tốt nhất, mắc tiền nhất cũng khó có thể cứu được làn da của bạn khỏi tình trạng khô căng, bong tróc. Mặc dù những loại sữa rửa mặt này sẽ mang lại cho bạn cảm giác khô thoáng, sạch sẽ, nhưng về lâu dài chúng sẽ làm mất đi lượng ẩm cần thiết của da.

Để kiểm tra sữa rửa mặt của đang dùng có chứa nhiều chất tẩy rửa mạnh hay không hãy đánh giá cảm giác của bạn sau khi rửa mặt. Nếu làn da của bạn cảm thấy khô, căng, hơi ửng đỏ xung quanh vùng miệng, cằm, hai bên má hoặc cảm giác da sạch bong kin kít, rất có thể bạn đã vô tình loại bỏ luôn lớp màng ẩm bảo vệ da.

Cách khắc phục: Lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với loại da và tình trạng da hiện tai của bạn là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Ví dụ, nếu bạn sở hữu làn da khô, bạn nên chọn sản phẩm có khả năng cấp ẩm và tập trung vào việc nuôi dưỡng làn da, thay vì tìm kiếm sản phẩm có khả năng kiểm soát dầu nhờn.

Sai lầm 2: Không dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt

3 sai lầm cơ bản trong chu trình dưỡng ẩm nhiều người vẫn mắc phải, khiến da ngày càng khô ráp - Ảnh 2

Thời gian vàng để bắt đầu lớp dưỡng ẩm đầu tiên sau khi rửa mặt là 30 giây. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để da vẫn còn đọng lại chút nước sau khi rửa mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vàng để bắt đầu lớp dưỡng ẩm đầu tiên sau khi rửa mặt là 30 giây. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để da vẫn còn đọng lại chút nước sau khi rửa mặt. Nếu thời gian chờ giữa bước rửa mặt và thoa kem dưỡng quá lâu, làn da sẽ trở nên khô do tình trạng thoát ẩm khỏi bề mặt da.

Các sản phẩm cấp ẩm sẽ phát huy công dụng tốt nhất trên nền da vẫn còn độ ẩm nên cần thực hiện các bước dưỡng da ngay sau khi làm sạch.

Cách khắc phục: Sau bước làm sạch, bạn không nhất thiết phải để da thật khô rồi mới thực hiện các bước dưỡng ẩm tiếp theo. Các sản phẩm cấp ẩm sẽ phát huy công dụng tốt nhất trên nền da vẫn còn ẩm và lưu ý cần phải được thực hiện ngay sau bước làm sạch để tránh tình trạng thoát ẩm khỏi bề mặt da.

Sai lầm 3: Thoa kem dưỡng ẩm không đúng cách

3 sai lầm cơ bản trong chu trình dưỡng ẩm nhiều người vẫn mắc phải, khiến da ngày càng khô ráp - Ảnh 3

Cách thoa kem dưỡng được gợi ý tốt nhất là lấy một lượng kem bằng hạt đậu, xoa đều giữa 2 bàn tay trước khi thoa lên da (hoặc chấm đủ trên 5 vị trí bao gồm trán, mũi, cằm và 2 bên má).

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết rằng thao tác thoa kem không đúng cách của bạn chính là nguyên nhân khiến làn da nhanh chóng lão hoá đi mỗi ngày không? Không chỉ thế, hiệu quả sản phẩm cũng sẽ không đủ điều kiện phát huy hết tác dụng mà nó vốn phải có.

Cách thoa kem dưỡng được gợi ý tốt nhất là lấy một lượng kem bằng hạt đậu, xoa đều giữa 2 bàn tay trước khi thoa lên da (hoặc chấm đủ trên 5 vị trí bao gồm trán, mũi, cằm và 2 bên má). Bắt đầu thoa từ hai bên má theo chuyển động tròn trước rồi mới đến toàn bộ gương mặt. Vì hai bên gò má là vùng da khô nhất nên chúng cần được ưu tiên thoa kem đầu tiên.

Đặc biệt lưu ý, đừng quên thoa kem vào vùng da cổ của mình và vuốt theo hướng từ dưới lên để hạn chế tình trạng da bị chảy xệ. Thao tác này không chỉ cấp ẩm cho vùng da hở ở cổ mà còn góp phần chống lại các dấu hiệu lão hoá sớm trên cơ thể đấy!

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