Những nhân tố hủy diệt thầm lặng khiến làn da gặp chứng tăng sắc tố mà bạn cần cẩn trọng

Làm đẹp 22/09/2022 07:42

Bạn đã từng phải vật lộn với tình trạng da không đều màu hoặc sạm màu trên khuôn mặt của mình chưa? Bạn có đang nuôi dưỡng làn da của mình bằng các loại kem và phương pháp điều trị không có kết quả? Điều này có thể là do bạn không biết nguyên nhân gây ra chứng tăng sắc tố da của mình.

Những nhân tố hủy diệt thầm lặng khiến làn da gặp chứng tăng sắc tố mà bạn cần cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể làm tất cả những gì có thể cho làn da của mình mà vẫn không thấy sự khác biệt nếu phương pháp điều trị hoặc sản phẩm không dựa trên nguyên nhân cụ thể. Da sạm màu do tăng sắc tố không đồng đều có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Các bác sĩ da liễu gọi các mảng da trở nên sẫm màu hơn các vùng da xung quanh là chứng tăng sắc tố. Khi da tạo ra nhiều melanin - sắc tố tạo nên màu sắc cho da, thì hiện tượng tăng sắc tố da sẽ xảy ra. Do đó, các đốm hoặc mảng da có thể sẫm màu hơn các vùng xung quanh. Sắc tố có thể xuất hiện thành từng mảng nhỏ, lan rộng trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Một số loại tăng sắc tố, chẳng hạn như nám và đốm nắng, có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng, chẳng hạn như mặt, cánh tay và chân. Các loại tăng sắc tố khác phát triển do chấn thương hoặc viêm da, chẳng hạn như vết cắt, vết bỏng, mụn trứng cá hoặc bệnh lupus. Điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên cơ thể.

Nguyên nhân của sự mất màu và tăng sắc tố

Nám da

Những nhân tố hủy diệt thầm lặng khiến làn da gặp chứng tăng sắc tố mà bạn cần cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nám da còn được gọi là chloasma, nám được cho là do thay đổi nội tiết tố và có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai. Các vùng tăng sắc tố thường thấy ở má, môi trên, trán và mũi trong trường hợp này. Mang thai là khoảng thời gian cơ thể bạn trải qua những thay đổi về nội tiết tố, một số trong đó có thể gây ra các tình huống xuất hiện bên ngoài như mụn trứng cá, rạn da và nám da.

Vết đen

Không có tác nhân nào lớn hơn gây ra sự đổi màu và sắc tố không đáng kể hơn là ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời không chỉ làm bạn kiệt sức về thể chất và tinh thần mà việc tiếp xúc với tia cực tím sẽ khiến làn da của bạn bị ảnh hưởng vĩnh viễn.

Những nhân tố hủy diệt thầm lặng khiến làn da gặp chứng tăng sắc tố mà bạn cần cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vết đen trên da còn được gọi là đốm gan hoặc nốt sần mặt trời. Chúng là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều theo thời gian. Nói chung, chúng xuất hiện dưới dạng đốm trên các khu vực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như tay và mặt. Giờ thì bạn đã biết tại sao kem chống nắng tốt lại được chú trọng nhiều như vậy rồi chứ?

Ảnh hưởng sau viêm

Hãy dừng lại và nhìn lướt qua cơ thể, bạn có thể nhận thấy một số vết hoặc sắc tố gây ra do vết thương hoặc vết bầm mà bạn có thể đã mắc phải trong quá khứ gần đây hoặc thậm chí nhiều năm trước. Điều này là do da bị chấn thương hoặc bị viêm sẽ khiến da tối màu. Mụn trứng cá, chàm, nhọt và vết thương là những nguyên nhân phổ biến gây ra loại sắc tố này.

Sắc tố do thuốc gây ra

Bạn có thể nhận thấy sự phát triển đột ngột và bất thường của sắc tố da khi bạn đang bị bệnh hoặc đang theo một phương pháp điều trị được đề xuất. Điều này cũng có thể gây ra sự đổi màu. Một số loại thuốc có thể gây tăng tiết hắc tố hoặc nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Thuốc tránh thai, retinoids, thuốc trị sốt rét, thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị ung thư có thể là một trong số đó.

Acanthosis Nigricans

Những nhân tố hủy diệt thầm lặng khiến làn da gặp chứng tăng sắc tố mà bạn cần cẩn trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Acanthosis nigricans là một tình trạng da gây ra sự đổi màu sẫm ở các nếp gấp và nếp nhăn trên cơ thể. Nếp dưới cánh tay, nếp gấp bẹn và nếp gấp cổ áo là những vùng thường bị ảnh hưởng nhất. Acanthosis nigricans là một tình trạng da gây ra sự đổi màu tối, mịn như nhung ở các nếp gấp và nếp nhăn trên cơ thể. Vùng da bị ảnh hưởng cũng dày lên khi bị chứng tăng sắc tố này.

Theo Femina

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