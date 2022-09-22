5 tuyệt chiêu biến 'hàng chợ' thành 'hàng hiệu', chẳng cần tốn tiền triệu vẫn sang chảnh như thường

Bên cạnh việc sơ vin, bạn cũng nên lưu ý chú trọng vào những mẫu áo có chất vải dày dặn, tránh diện áo xuyên thấu làm lộ bra. Những mẫu áo xuyên thấy tuy khá cá tính, hiện đại nhưng có thể không phù hợp với 1 số môi trường công sở đòi hỏi sự chỉn chu, nghiêm túc. Do đó, an toàn nhất thì bạn vẫn nên chọn những mẫu áo có chất vải dày dặn, cứng cáp.

Việc sơ vin có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến style. Chỉ với một động tác nhỏ như việc sơ vin áo thun, áo blouse là vẻ ngoài của bạn đã chỉn chu và gọn ghẽ, ấn tượng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc sơ vin còn giúp tạo phân cách rõ rệt giữa phần thân trên và phần thân dưới, khiến tổng thể vóc dáng trông mảnh mai và cao ráo hơn đáng kể.

Chọn trang phục đơn sắc, ít họa tiết

Những trang phục đơn sắc không chỉ mang lại hiệu ứng thời trang tốt, có độ bền cùng năm tháng mà nó còn giúp người mặc trông thanh lịch, nhã nhặn hơn. Từ xưa tới nay, trong thời trang màu sắc trang phục luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nét hài hòa cho tổng thể trang phục, để trông bạn đúng là người có gu.

Màu đơn sắc thường được áp dụng trong các phong cách tối giản, khiến người nhìn không bị phân tâm bởi những yếu tố khác mà chỉ tập trung về yếu tố chính.

Chọn trang phục có kích thước phù hợp

Nhiều người ưa sự thoải mái mà thích chọn những bộ đồ rộng thùng thình. Rõ ràng, chúng sẽ giúp bạn “mặc như không”, tiện lợi nhưng xét về góc độ thẩm mỹ thì không hoàn toàn ổn. Nếu quần áo của bạn không vừa vặn, bạn sẽ trông rất xộc xệch, suồng sã. Hãy chú ý đến kích cỡ của cơ thể hoặc thử quần áo trước khi mua.

Bên cạnh đó cũng cần chú ý đển sự chỉn chu, phẳng phiu của trang phục. Sẽ còn gì tệ hơn với một bộ đồ nhăn nhúm, kém sang khiến bạn như một người cẩu thả, kém sang trọng.

Mix phụ kiện tinh tế

Hãy xua bớt sự đơn điệu và tẻ nhạt cho trang phục bằng cách điểm xuyết thêm một ít phụ kiện như: kính mắt, hoa tai, mũ nón... Trang sức có thể đánh lừa người khác, nếu đeo vừa đủ, chúng ta sẽ trông có vẻ giàu có, nhưng nếu đeo quá nhiều nhìn vẻ ngoài sẽ cực lòe loẹt.

Dùng túi thông minh

Túi là điểm nhấn quan trọng trong style, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Do đó, bạn nên đầu tư một chiếc túi xứng tầm 1 chút. Tuy nhiên, nên tránh xa những chiếc túi có phom dáng hay chất liệu èo uột, không đứng dáng vì chúng dễ tạo cảm giác khá xuề xòa, thiếu nghiêm túc. Ngược lại, 1 chiếc túi có phom dáng vuông vắn, cứng cáp sẽ khiến style của bạn trông thanh lịch, chỉn chu hơn đáng kể.

Và cũng đặc biệt lưu ý, khi mix túi xách cần chú ý đến kích thước, túi nhỏ sẽ không hợp với trang phục phối kiểu layer, còn túi quá khổ lại không phù hợp với bộ đồ mang màu sắc tối giản.