Phối đồ với quần jeans đen tưởng lỗi thời hóa ra lại 'đáng đồng tiền bát gạo' đến thế này

Đặc biệt phải kể đến quần jeans đen, item này có được sự trẻ trung, năng động vốn có của quần jeans nói chung. Thế nhưng, nhờ mang gam màu nhã nhặn, quần jeans đen giúp chị em dễ ghi điểm thanh lịch và trang nhã hơn.

Cách diện quần jeans đen đơn giản nhất chính là kết hợp với một chiếc áo xuyệt tông. Dù cả set đều mang tông màu đen, công thức này cũng không tạo cảm giác "già nua" chút nào. Trái lại, outfit ghi điểm ở sự nữ tính, thời thượng. Mẫu áo blouse nhấn eo làm tốt nhiệm vụ tôn dáng cho người mặc. Đôi giày mũi nhọn rất hợp với bộ đồ, giúp nâng tầm vẻ sang xịn mịn.

Quần jeans đen ống loe là một item tôn dáng tuyệt đối, cảm giác ăn gian được chiều cao mà dáng chân vô cùng nuột. Với thiết kế ống loe hơi đặc biệt so với các kiểu quần jeans khác nên khi diện kiểu quần này bạn cần sơ vin gọn gàng áo và quần để tăng hiệu quả tôn dáng, hack chân dài và tạo đường cong ảo diệu cho mình.

Cigarette jeans đen giúp hack chân thon cực kỳ ảo diệu. Cũng do độ dài lửng trên mắt cá nên diện với giày gì cũng xinh, không lo bị "nuốt chân". Kiểu quần này vẫn có độ ôm để tạo sự thanh mảnh cho đôi chân nhưng không bó chịt vào bắp chân, nhờ đó không tố cáo những khuyết điểm mà bạn muốn giấu như bắp chân to, chân cong.

Các quý cô sành điệu thường kết hợp kiểu quần jeans đen với áo len trơn màu và chỉ đơn giản như vậy, vẻ ngoài đã rất phong cách.

Muốn hack tuổi, chị em hãy ghim ngay công thức gồm áo thun họa tiết kết hợp cùng quần jeans đen. Vẻ ngoài càng thêm trẻ trung nhờ sự xuất hiện của đôi sneaker trắng. Đừng quên sơ vin vì thao tác này sẽ giúp chị em ghi điểm chỉn chu, thanh lịch, vóc dáng được cải thiện hiệu quả.

Quần jeans đen phối cùng áo sơ mi denim cũng là một công thức không thể thiếu. Áo sơ mi denim vốn đã nổi bật, nên chị em mix cùng quần jeans đen là hút mắt, không sợ bị chìm nghỉm. Hội sành điệu khi diện outfit này còn không quên nhấn nhá một chiếc dây chuyền vàng dáng mảnh, hoặc vòng ngọc trai để trông sang chảnh hơn.

Muốn trông sang xịn mịn hơn nữa, bạn có thể khoác ngoài một chiếc áo blazer, hoặc áo vải tweed. Đây là các công thức diện quần đen hợp từ công sở ra phố, mặc đi đâu cũng rất ổn.

Nhờ mang gam màu trầm, quần jeans đen luôn ghi điểm ở sự thanh lịch, trang nhã, chị em diện đến công sở vô cùng hợp. Quần jeans đen cho hiệu ứng thu gọn đôi chân tốt. Điều này có nghĩa là, khi diện quần jeans đen, vóc dáng của bạn từ mũm mĩm cũng sẽ trở nên thanh thoát, gọn gàng hơn. Quần jeans đen chỉ cần kết hợp với một chiếc áo đơn giản cũng đủ để tạo nên outfit hài hòa, chuẩn mốt.