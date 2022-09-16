Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng

Thời trang 16/09/2022 12:46

Váy lụa sang chảnh số 1 thế nhưng lại rất dễ lộ khuyết điểm cơ thể, không ít sao Việt cũng là "nạn nhân" từ item này. Vậy làm sao để diện váy lụa một cách tinh tế, vừa sang chảnh vừa không sợ lộ hàng? Hãy cùng theo dõi bài viết nhé!

Không phủ nhận độ quyến rũ, sang chảnh mà váy lụa mang tới cho người mặc. Thế nhưng, với đặc tính chất liệu mỏng, dễ xô tạo nếp gấp, trọng lượng nhẹ... chỉ cần những làn gió ngược chiều khẽ thổi cũng làm chị em "muối mặt" ngoài đường. Có người thì lộ nội y, có người lại "khoe" trọn toàn bộ phần dưới như không mặc gì.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 1

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 2

Váy lụa cũng yêu cầu người mặc phải vô cùng cẩn trọng trong cách đi đứng, di chuyển. Một phút giây cúi xuống nhặt đồ thôi cũng sẽ khiến người đi đường đỏ mặt vì sự hớ hênh phản chủ của loại váy này.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 3

Đó là còn chưa kể với những ai body chưa chuẩn, váy lụa sẽ phô ra bằng hết phần mỡ thừa kém duyên, điển hình là hông và bụng. Sexy đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả 1 "lãnh địa" của sự phản cảm! Những tai nạn bất chợt, nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ khiến chủ nhân của chiếc váy rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười". Ngay cả những mỹ nhân showbiz Việt đã không ít lần bị item này "tố cáo" ngoại hình trước công chúng.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 4

Khi đứng nghiêng người để tạo dáng, chiếc đầm ôm sát với chất liệu lụa bóng đã “tố cáo” vòng eo đẫy đà của Thu Thủy.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 5

Dù sở hữu cơ thể mảnh mai, thon gọn nhưng Mâu Thủy vẫn lộ "bé mỡ" khi mặc chiếc váy lụa màu vàng với thiết kế đuôi cá bó sát. 

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 6

Là người mẫu nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn phải chịu thua trước bộ váy hồng cánh sen "bóng loáng".

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 7

Bộ đầm đuôi cá vải bóng và còn bó sát dường như đã làm khó cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. 

Vậy phải làm thế nào để diện được item "khó nhằn" này mà vẫn toát lên nét nữ tính, sexy nhưng không kém phần phóng khoáng?

Chọn phom váy phù hợp với dáng người

Chọn dáng váy lụa phù hợp với cơ thể là điều tối quan trọng. Để váy lụa có thể che được khuyết điểm hiệu quả, bạn nên chọn những thiết kế ôm cơ thể vừa phải, đặc biệt là phần hông. Ngoài ra, những đường xếp li hay bèo nhún ở trước bụng, hai bên eo cũng giúp giấu dáng đi nhiều đấy nhé.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 8

Chọn nội y phù hợp

Về phần nội y, lúc nào bạn cũng nên chọn underwear không có viền, loại ép cao su thường mặc sẽ rất êm, không tạo ngấn lên cơ thể. Quần C - string cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua khi diện trang phục lụa. Mẫu quần này đủ lớn để che chắn vùng nhạy cảm, đồng thời ôm chặt, không có viền nên các chị em không còn sợ bị nổi cộm, kém duyên nữa nhé.

Còn phần vòng 1, bạn nên dùng loại dán ngực nippon. Loại dán bằng vải, màu nude khá chắc chắc, không gây bí bách hay đọng mồ hôi. Ngoài ra, sử dụng miếng dán này khá chắc dù gặp nước cũng không rơi ra được.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 9

Màu sắc rất quan trọng

Với các nàng đi sự kiện, nên tránh mặc váy lụa sáng màu. Bởi khi cơ thể ra mồ hôi, váy lụa có màu là dễ dàng thấy nhất, khiến bạn mất đi vài phần hoàn hảo. Váy lụa nên thiết kế dây rút hay nhíu eo 1 chút sẽ hạn chế được lộ điểm nhạy cảm. Ngoài ra, yếu tố chất liệu khi chọn loại vải dày dặn cũng nên lưu ý.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 10

Mix cùng áo ngoài

Nếu muốn thật chỉn chu, tinh tế, blazer hay áo blouse chưa bao giờ khiến nàng thất vọng khi kết hợp cùng váy lụa. Ngoài ra, thay vì áo blazer hay sơ mi đứng dáng chốn công sở, kết hợp váy lụa cùng một chiếc sơ mi denim cùng sneakers năng động chính là set đồ chuẩn nhất cho những dịp dạo phố, hẹn hò cùng bạn bè. Độ dài của hai loại áo này vừa giúp các nàng tránh bị lộ liễu, vừa giữ được nét trẻ trung, phóng khoáng cho set đồ.

Bỏ túi những bí quyết để mỗi lần diện váy lụa không còn khổ sở che chắn sợ lộ hàng - Ảnh 11

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